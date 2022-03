Nato-Gipfel: Staatschefs warnen China vor Eingriff in Ukraine-Krieg

Von: Christian Stör

Teilen

Die Nato beschließt wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen Russland. Auch an China geht eine deutliche Warnung.

Auf dem Nato*-Gipfel beratschlagen die Mitgliedsländer über weitere Maßnahmen, um den Ukraine-Konflikt* doch noch friedlich zu lösen.

Neben der Nato beschäftigen sich auch die EU* und G7 in Brüsse mit dem Ukraine-Krieg*. Es werden neue Hilfen für die Ukraine* und weitere Sanktionen gegen Russland* beschlossen.

US-Präsident Joe Biden* sieht eine geeinte Nato. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* aber übt Kritik. Statt Sanktionen gegen Wladimir Putin* fordert Selenskyj Waffen für die Ukraine.

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ Update, 25.03.2022, 06.16 Uhr: Bezogen auf den Ukraine-Krieg hat die Nato sich nach dem Gipfel in Brüssel mit einer deutlichen Warnung an China* gewandt. In einem gemeinsamen Statement forderten die Staatschefs China auf, „die internationale Ordnung zu respektieren“, was „die Prinzipien der Souveränität und der territorialen Integrität, wie sie in der UN-Charta stehen“, beinhalten würde.

Sowohl die EU als auch die Nato haben in der Vergangenheit den Verdacht geäußert, China würde im Ukraine-Krieg Russland mit Geld und Waffen unterstützen. Peking hat diese Behauptung stets zurückgewiesen und gleichzeitig die Nato für den Krieg verantwortlich gemacht.

Der Nato-Gipfel in Brüssel zum Ukraine-Krieg endet mit einer deutlichen Warnung an China. © Brendan Smialowski/afp

Nato-Gipfel: US-Präsident Biden für Ausschluss Russlands aus G20 – Sanktionen „für den Rest des Jahres“

++ 21.25 Uhr: US-Präsident Joe Biden hob in einer Pressekonferenz auf dem Nato-Gipfel die Geschlossenheit der Nato gegenüber Moskau hervor. „Die Nato war nie, nie geeinter als sie es heute ist. Putin bekommt genau das Gegenteil dessen, was er sich als Konsequenz davon versprochen hat, in die Ukraine einzumarschieren.“

Mit Blick auf die Wirksamkeit der vom Westen verhängten Sanktionen gegen Russland zeigte sich Biden zuversichtlich. „Die Aufrechterhalten der Sanktionen“ treibe den „Schmerz“ in die Höhe, betonte er. Den Nato-Sondergipfel an diesem Donnerstag habe er einberufen, um sicherzustellen, dass der Westen die Sanktionen gegen Moskau nicht nur wenige Monate, „sondern für den Rest dieses gesamten Jahres“ aufrechterhalten werde.



US-Präsident Biden für Ausschluss Russlands aus G20

+++ 19.22 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Ausschluss Moskaus aus der Gruppe der G20 ausgesprochen. Eine entsprechende Frage einer Journalistin bejahte Biden am Donnerstag in Brüssel. Die russische Armee warnte er erneut vor einem Einsatz chemischer Waffen in der Ukraine. Sollte es zu einem solchen Einsatz kommen, werde es eine "Antwort" der Nato geben, betonte er.

Biden äußerte sich nach einem Nato-Sondergipfel sowie einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7 in Brüssel. In ihrer Abschlusserklärung hatten die G7-Staats- und Regierungschefs alle internationalen Organisationen aufgerufen, ihre Beziehungen zu Russland auf den Prüfstand zu stellen.

Nato-Gipfel: Deutschland will sich an Nato-Kampfeinheiten beteiligen

+++ 18.40 Uhr: Deutschland ist nach Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer weitergehenden Beteiligung an den geplanten vier neuen Kampfeinheiten der Nato bereit. „Das sind Entscheidungen, die gemeinsam getroffen werden“, sagte Scholz am Donnerstag in Brüssel und verwies auf den Beitrag der Bundeswehr bei den bereits bestehenden sogenannten Battle Groups. „Wir sind auch bereit, über andere Dinge zu diskutieren, wenn wir denn gefragt werden“, fügte er hinzu.

Scholz wies die Forderung Russlands entschieden zurück, Gaslieferungen künftig in Rubel zu zahlen. „Es gibt überall Verträge, bei denen die Währung Teil des Vertrags ist“, sagte Scholz. Und da sei festgehalten, dass in Dollar oder Euro bezahlt werden müsse, betonte er. „Das ist ganz eindeutig.“

„Stark und geeint“ gegen Russland - neue Sanktionen beschlossen

+++ 16.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden sieht die Nato als „stark und geeint“. Man habe das „Privileg“ gehabt, mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sprechen, und ihm weitere Unterstützung zugesichert, teilte Biden nach dem Nato-Gipfel Brüssel mit. Selenskyj war bei dem Spitzentreffen per Video zugeschaltet und hat dabei 200 Panzer für die Ukraine gefordert (s. Update v. 13.00 Uhr). Wie eine US-Regierungsvertreterin ausführte, habe er seine Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine dabei aber nicht wiederholt.

Nato-Gipfel: Bündnis sichert Ukraine Unterstützung zu

+++ 15.36 Uhr: Die Nato will die Ukraine im Krieg gegen Russland mit weiterer Ausrüstung zum Schutz vor biologischen und chemischen Angriffen unterstützen. Die 30 Bündnisstaaten hätten beim Nato-Gipfel in Brüssel entschieden, weitere Hilfe zu leisten, damit die Ukraine ihr Grundrecht auf Selbstverteidigung ausüben könne, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg. „Jegliche Verwendung chemischer oder biologischer Waffen durch Russland wäre inakzeptabel und würde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen“, hieß es in der Abschlusserklärung.

Zudem werden Wladimir Putin und den anderen Verantwortlichen für den Krieg gegen die Ukraine Konsequenzen angedroht. „Wir werden mit dem Rest der internationalen Staatengemeinschaft zusammenarbeiten, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Menschen- und Völkerrechtsverletzungen einschließlich Kriegsverbrechen zu verantworten haben“, erklären die Staats- und Regierungschefs.

Nato-Gipfel: USA verhängen Sanktionen gegen Duma

+++ 14.49 Uhr: Die US-Regierung verhängt neue Sanktionen gegen Russland. Wie ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel ankündigte, werden Hunderte Abgeordnete des russischen Parlaments Duma und weitere Mitglieder der russischen Elite von den neuen Maßnahmen betroffen sein. Auch russische Rüstungsunternehmen sowie die Duma als Ganzes sollen auf die Sanktionsliste gesetzt werden (s. auch Update v. 12.00 Uhr).

Gipfel in Brüssel: Stoltenberg bleibt Generalsekretär der Nato

+++ 14.20 Uhr: Jens Stoltenberg bleibt ein weiteres Jahr Generalsekretär der Nato. Die Bündnisstaaten haben beim Nato-Gipfel in Brüssel entschieden, das Mandat des Norwegers bis zum 30. September 2023 zu verlängern. Grund ist der russische Krieg gegen die Ukraine (s. auch Update v. 11.19 Uhr). Zudem dankten die Nato-Mitglieder Stoltenberg für seine Führungsstärke und sein Engagement in diesem kritischen Moment für die internationale Sicherheit.

+++ 14.00 Uhr: Die Nato will offenbar ihre Waffenlieferungen an die Ukraine ausweiten. Nach Angaben einer hochrangigen US-Vertreterin sprachen die Nato-Mitglieder auf ihrem Nato-Gipfel erstmals auch über die Lieferung von Anti-Schiffs-Raketen an die Ukraine. Allerdings müssten noch technische Details geklärt werden. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache 200 Panzer für die Ukraine gefordert (s. Update v. 13.00 Uhr).

Nato-Gipfel: Selenskyj bittet um 200 Panzer

+++ 13.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Nato erneut zum Handeln aufgerufen. „Die Nato muss noch zeigen, was sie tun kann, um Menschen zu retten“, sagte Selenskyj bei einer Videoschalte zum Nato-Gipfel in Brüssel. „Die Welt wartet. Und die Ukraine wartet auf echte Maßnahmen.“

Selenskyj forderte mindestens 200 Panzer für die Ukraine. „Sie haben mehr als 20.000 Panzer. Die Ukraine hat um ein Prozent gebeten“, sagte Selenskyj. Kiew würde sie auch kaufen. „Wir haben bisher keine klare Antwort“, sagte der 44-Jährige. Ähnlich sehe es bei den angeforderten Flugzeugen und Abwehrsystemen für Raketen aus. Brüssel würde keine deutlichen Antworten geben. „Ich bitte darum, Ihre Einschätzung zu ändern und an die Sicherheit in Europa und in der Welt zu denken“, appellierte Selenskyj an die Nato-Mitglieder. Zugleich solle Brüssel aufhören, von der Ukraine für einen Beitritt Nato-Standards zu verlangen. „Wir haben gezeigt, wozu unsere Standards in der Lage sind“, betonte der Staatschef. Kiew sei in der Lage, zur allgemeinen Sicherheit in Europa beizutragen.

Nato-Gipfel: Biden will neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen

+++ 12.00 Uhr: Beim heutigen Nato-Gipfel sollen neue Sanktionen gegen Russland beschlossen werden. Nur welche, ist noch unklar. US-Präsident Joe Biden, der ebenfalls in Brüssel vor Ort ist, hat offenbar einen Plan im Gepäck. Zunächst einmal will Biden neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen.

Wie die Washington Post berichtet, sollen davon voraussichtlich außer Rüstungsunternehmen und anderen Firmen auch zahlreiche Mitglieder der Duma betroffen sein – ein Schritt, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seiner Videoansprache vor dem US-Kongress gefordert hatte. Einige seiner Sanktionsoptionen hält Biden aber offenbar noch zurück, so zum Beispiel im Fall von Roman Abramowitsch (s. Erstmeldung).

Nato-Gipfel in Brüssel: Stoltenberg schließt militärisches Eingreifen aus

+++ 11.19 Uhr: Der Ukraine-Krieg wirft auch die Pläne des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg über den Haufen. Dessen Amtszeit läuft am 30. September 2022 ab, danach sollte er Chef der norwegischen Zentralbank werden. Nach Informationen norwegischer Medien bleibt Stoltenberg nun aber doch an der Spitze der westlichen Verteidigungsallianz. Der Sender TV2 und die Zeitung Dagens Naeringsliv berichten, dass Stoltenberg seine Amtszeit als Nato-Generalsekretär um ein Jahr verlängert. Als Hintergrund gelten der Ukraine-Krieg und die schweren Spannungen mit Russland.

Erstmeldung vom Donnerstag, 24.03.2022: Brüssel/Kiew – Der Ukraine-Krieg geht inzwischen in die fünfte Woche. Wie es weitergeht, ist derzeit aber noch völlig offen. Heute will der Westen auf jeden Fall auf gleich drei Gipfeln in Brüssel über weitere Hilfen für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland beraten. So sollen die Sanktionen in einer Art verschärft werden, dass es Russland erschwert wird, die bestehenden Maßnahmen zu umgehen. Von dem Nato-Gipfel, dem Spitzentreffen der Europäischen Union und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) soll aber vor allem ein starkes Signal der Einigkeit an Russlands Präsident Wladimir Putin ausgehen.

Vor Nato-Gipfel: Selenskyj bittet um Nachsicht bei Sanktionen gegen Russland

Derweil hat Wolodymyr Selenskyj mit einer unerwarteten Bitte überrascht. Der ukrainische Präsident forderte den US-Präsidenten Joe Biden nämlich auf, einen der namhaftesten russischen Oligarchen vorerst nicht zu sanktionieren. Gemeint ist Roman Abramowitsch, der vor allem als Besitzer des Chelsea FC internationale Bekanntheit erlangte.

Wie es in einem Bericht des Wall Street Journal heißt, war das US-Finanzministerium bereit, Abramowitsch Anfang März zu sanktionieren, wurde dann jedoch vom Weißen Haus aufgefordert, damit erst einmal zu warten. Warum aber greift Selenskyj hier zu Gunsten eines russischen Oligarchen ein? Offenbar geht er davon aus, dass Abramowitsch, der eine enge Beziehung zu Wladimir Putin pflegt, bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hilfreich sein könnte.

Es ist bisher allerdings nicht bekannt, ob Abramowitsch seit Beginn des Ukraine-Kriegs tatsächlich mit Putin gesprochen oder irgendwelche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geführt hat. US-Beamte sagten dem Wall Street Journal, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass der Oligarch bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland über die Beendigung der Invasion hilfreich gewesen sei.

Nato-Gipfel in Brüssel: Neue Sanktionen gegen Russland?

Ob Abramowitsch auch beim heutigen Nato-Gipfel ein Thema sein wird, ist eher fraglich. Allerdings ist auch Joe Biden nach Brüssel gereist, um daran teilzunehmen. Außer über mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland soll dabei auch darüber geredet werden, wie die Nato ihre Abschreckung gegen Russland langfristig noch verbessern kann. (cs)