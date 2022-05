Nato-Beitritt: Frankreich wird Finnland und Schweden gegen jeden Angriff verteidigen

Es ist offiziell: Schweden will der Nato beitreten. Erdogan bekräftigt seine Ablehnung eines Beitritts der beiden Länder.

+++ 22.00 Uhr: Großbritannien hat sich für einen möglichst schnellen Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens ausgesprochen. Die beiden Länder sollten „so bald wie möglich“ Mitglieder des westlichen Verteidigungsbündnisses werden, erklärte Außenministerin Liz Truss am Montag.

„Das Vereinigte Königreich unterstützt nachdrücklich die Anträge Finnlands und Schwedens auf Mitgliedschaft in der Nato“, erklärte Truss dazu. Dieser Schritt werde „die kollektive Sicherheit Europas stärken“. Während des Beitrittsprozesses werde London „jede Unterstützung anbieten“.

+++ 21.15 Uhr: Frankreich wird Finnland und Schweden im Erstfall gegen jede Bedrohung oder jeden Angriff verteidigen. Dies hatte das französische Präsidialamt bekannt gegeben. Damit erklärt sich Frankreich dazu bereit, Finnland und Schweden, die sich kürzlich für einen Nato-Beitritt entschieden haben, politisch sowie durch „verstärkte militärische Interaktionen“ zu unterstützen und das Land gegen jegliche Bedrohung oder Aggression zu schützen.

„Wer auch immer die europäische Solidarität auf die Probe stellen will, indem er die Souveränität bedroht oder angreift, muss sicher sein, dass Frankreich an der Seite Finnlands und Schwedens steht“, so der Élysée in einer englischsprachigen Presseerklärung.

Finnland und Schweden: Erdogan gegen Nato-Einritt – „Brutstätte für Terrororganisationen“

+++ 20.30 Uhr: Nachdem sich innerhalb der Nato breite Zustimmung zum Beitritt Finnlands und Schwedens eingestellt hat, will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht mitziehen. Er erhebt weiter Einwände gegen einen Nato-Beitritt der beiden Länder. Die Türkei werde zu einem Nato-Beitritt der beiden Länder „nicht Ja sagen“, bekräftigte Erdogan am Montagabend (16. Mai 2022). Keines der beiden Länder habe eine „klare Haltung gegenüber Terrororganisationen“, sagte der türkische Präsident, der Schweden sogar als „Brutstätte für Terrororganisationen“ bezeichnete.

Seit langem beschuldigt die Türkei die nordischen Länder, kurdische Extremistengruppen wie die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen zu beherbergen – insbesondere Schweden, wo viele türkische Einwanderer leben.

In der Nato sorgten die Äußerungen des türkischen Präsidenten für Irritationen. Viele Nato-Staaten, darunter Deutschland, haben ihre ausdrückliche Unterstützung für die schwedischen und finnischen Beitrittspläne erklärt.

Schweden will den Nato-Beitritt - Putin kündigt Reaktion „abhängig von der Gefahr“ an

+++ 18.40 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat angesichts des Strebens von Finnland und Schweden in die Nato vor einer Zunahme der internationalen Spannungen gewarnt. „Das verschärft die ohnehin nicht einfache internationale Lage auf dem Gebiet der Sicherheit“, sagte Putin am Montag bei einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs früherer Sowjetrepubliken in Moskau.

Wenn die Allianz ihre militärische Infrastruktur an die Grenzen Russland verlege, dann werde darauf entsprechend reagiert, sagte er. Wegen Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und aus Angst um ihre eigene Sicherheit wollen Finnland und Schweden in den kommenden Tagen einen Antrag auf eine Nato-Mitgliedschaft stellen.

Kremlchef Putin sagte, dass Russland keine Probleme mit Finnland und Schweden habe. „Und deshalb stellt die Erweiterung um diese Länder in diesem Sinne auch keine unmittelbare Bedrohung für Russland dar“, sagte Putin. Gleichwohl werde es eine Reaktion Russlands geben, abhängig von der Gefahr der militärischen Infrastruktur, die die Nato dort errichte.

Schweden will den Nato-Beitritt: „Wir verlassen eine Ära“

+++ 16.53 Uhr: Schweden bricht unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine mit seiner langen Tradition der Bündnisfreiheit und will gemeinsam mit Finnland die Nato-Mitgliedschaft beantragen. „Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein“, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm.

„Eine schwedische Nato-Mitgliedschaft erhöht die Schwelle für militärische Konflikte in Schweden und in unserer nahen Umgebung“, begründete Andersson die historische Entscheidung, die ihrer Regierung nicht leicht gefallen ist. „Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, verteidigt zu werden, und unserer Einschätzung nach geschieht das am besten in der Nato“, sagte die Sozialdemokratin Andersson. Nicht nur die veränderte Sicherheitslage hat Schweden in die Arme der Nato getrieben - sondern auch die Tatsache, dass Finnland dem Land aus Angst vor dem großen Nachbarn Russland mit schnellen Schritten vorangeeilt ist. „Stünde Schweden allein außerhalb der Nato, wären wir in einer sehr verletzlichen Position“, sagte Andersson.

Die regierenden Sozialdemokraten standen in der Vergangenheit wie keine andere Partei für die schwedische Bündnisfreiheit und den kritischen Blick auf einen Nato-Beitritt. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Regierung innerhalb von wenigen Monaten die totale Kehrtwende vollzogen und nun angekündigt, den Antrag auf Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündnis in den kommenden Tagen einzureichen.

Nato-Beitritt: Russland kann weder Schweden noch Finnland drohen

+++ 15.45 Uhr: Jahre der Neutralität haben für Finnland nun ein Ende. Angesichts des russischen Einmarschs in die Ukraine hat sich das Nachbarland Russlands dazu entschlossen, der Nato beizutreten. Trotz Drohungen einer schnellen Reaktion seitens Russlands muss Finnland eine solche wohl nicht zu fürchten. Das russische Militär ist in schwere Kämpfe in der Ukraine verwickelt und seine Reihen sind durch hohe Verluste an Soldaten und Ausrüstung dezimiert. Seine an der finnischen Grenze stationierten Truppen hat Russland bereits abgezogen, um sie in die Ukraine zu schicken. Somit sind die Drohmittel Russlands aktuell anderweitig gebunden.

Eine erste Reaktion Russlands war die Einstellung von Energielieferungen des Staatsunternehmens RAO Nordic an Finnland. Finnland nahm diese Maßnahme hin, da der russische Strom nur zehn Prozent des finnischen Verbrauchs ausmacht. Russland könnte versuchen, Cyberangriffe gegen die finnische Infrastruktur zu starten. Finnland verfügt jedoch über hoch entwickelte Systeme, die in der Lage sind, dem entgegenzuwirken. „Sie haben nicht viel, womit sie uns bedrohen könnten“, sagte der Generalmajor a.D. Pekka Toveri, ehemaliger Chef des finnischen Geheimdienstes.

Nato-Beitritt: Schweden entscheidet sich für Antrag auf Mitgliedschaft

+++ 15.13 Uhr: Schweden will ganz offiziell Nato-Mitglied werden. Das Königreich werde den Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen. Das sagt die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht.

+++ 14.00 Uhr: Bei der Parlamentsdebatte in Schweden hat sich eine Mehrheit der Parteien für einen Antrag des Landes auf eine Mitgliedschaft in der Nato ausgesprochen. Eine Abstimmung sollte es nicht geben. Am Nachmittag wollte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ihre Entscheidung in der Nato-Frage mitteilen. Die regierenden Sozialdemokraten hatten bereits am Sonntag für eine Bewerbung um den Beitritt zu dem Militärbündnis plädiert.

„Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, verteidigt zu werden, und Schweden wird am besten in der Nato verteidigt“, sagte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag im Parlament. „Endlich können auch wir Mitglied der Nato werden“, sagte der Chef der größten Oppositionspartei Moderaterna, Ulf Kristersson. Die bürgerliche Partei setzt sich schon seit langem für einen Nato-Mitgliedsantrag Schwedens ein.

Auch in Finnland lief am Montag eine Debatte über den Nato-Mitgliedsantrag. Dort war am Nachmittag noch kein Ende abzusehen. Eine Mehrheit im Parlament für den Antrag gilt jedoch als sicher.

Nato-Beitritt: Parlamente in Finnland und Schweden beginnen mit Beratungen

+++ 12.15 Uhr: Die Parlamente in Finnland und Schweden haben mit ihren Beratungen über den geplanten Nato-Beitritt der beiden Länder begonnen. „Unser Sicherheitsumfeld hat sich grundlegend verändert“, sagte die finnische Regierungschefin Sanna Marin am Montagmorgen vor den Abgeordneten in Helsinki. „Das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedroht und jetzt offen einen Angriffskrieg führt, ist Russland.“

Laut Angaben von Parlamentspräsident Matti Vanhanen waren 150 Wortmeldungen geplant, daher sei am Montag noch nicht mit einer Abstimmung zu rechnen. Finnlands Beitrittgesuch war am Sonntag bereits offiziell beschlossen worden. Die Zustimmung des Parlaments gilt als Formsache.

Auch die Sozialdemokraten der schwedischen Regierungschefin Magdalena Andersson hatten sich am Sonntag für einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft ausgesprochen. Andersson nahm am Montag an der Debatte im Parlament in Stockholm teil.

Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Russische Staatsmedien drohen

+++ 11.30 Uhr: Der Nato-Beitritt von Finnland und Schweden scheint nur noch Formsache zu sein. In Russland lösen die Pläne der Nachbarstaaten derweil wütende Reaktionen. Russische Staatsmedien drohten gar damit, dass man nun weitere Atomwaffen nach Kaliningrad verlagern könne und werde. Kaliningrad liegt in der russischen Enklave im Baltikum, zwischen den Nato-Mitgliedsstaaten Polen und Litauen.

Vor allem auf dem staatstreuen Sender Russia One fiel die Reaktion auf die Nato-Beitrittspläne Finnlands und Schwedens heftig aus. „Wenn Nato-Stützpunkte in Schweden und Finnland entstehen, wird Russland keine andere Wahl haben, als das Ungleichgewicht und die neue Bedrohung durch den Einsatz taktischer Atomwaffen zu neutralisieren“, so ein Kommentator des TV-Senders.

Nato-Beitritt ein „schwerer Fehler“: Russland droht Schweden und Finnland mit Vergeltung

+++ 10.00 Uhr: Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow hat einen möglichen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland als „weiteren schweren Fehler mit weitreichenden Folgen“ bezeichnet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Schweden und Finnland sollten sich keine Illusionen darüber machen, dass Russland ihre Entscheidung so einfach hinnehmen würde, betonte Rjabkow.

Nato-Beitritt: Schwedische Ministerpräsidentin wirbt für „breite Unterstützung“

Update vom Montag, 16. Mai, 09.00 Uhr: Nach jahrzehntelanger Neutralität stimmt das schwedische Parlament am Montag (16. Mai) über den Nato-Beitritt ab. Die regierende sozialdemokratische Partei sprach sich bereits am Sonntag dafür aus und ebnete den Weg zum Beitritt zum Militärbündnis. Im Parlament wird deshalb eine große Mehrheit erwartet. Weite Teile der schwedischen Opposition haben bereits ihre Zustimmung zum Nato-Beitritt signalisiert. „Morgen werde ich sicherstellen, dass es eine breite Unterstützung im Parlament für einen Antrag Schwedens geben wird und danach werden wir in der Lage sein, eine Regierungsentscheidung zu treffen“, sagte Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson auf einer Pressekonferenz am Sonntagabend.

+++ 21.15 Uhr: Nachdem sich die Regierungen in Finnland und in Schweden für einen Beitritt in die Nato ausgesprochen haben, liegt die Entscheidung nun bei den Parlamenten. In beiden Ländern sollen die Abgeordneten am Montag (16. Mai) zusammenkommen, um über die Nato-Mitgliedschaft zu debattieren. Während die Zustimmung in Finnland als so gut wie sicher gilt, kündigte Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson an, im Reichstag für den Beitritt werben zu wollen. Auf einer Pressekonferenz begründete sie die Entscheidung außerdem sicherheitspolitisch, wie die Zeitung Aftonbladet berichtete. Sie sprach mit Blick auf den Ukraine-Krieg von „gefährlichen und angsteinflößenden Zeiten“, in denen Schweden auf seine „vielen Freunde“ setzen müsse.

„Historische“ Entscheidung: Schwedens Regierungspartei stimmt für Nato-Beitrittsgesuch

+++ 18.00 Uhr: Mit der Unterstützung einer Mitgliedschaft in der Nato ist die Regierung von Schweden am Sonntag (15. Mai) von ihrem langjährigen Standpunkt abgerückt. Wie im Nachbarland Finnland ist der Angriff Russlands auf die Ukraine der Grund für das Umdenken. Die Außenministerin von Schweden, Ann Linde, bezeichnete die Entscheidung auf Twitter als „historisch“. Dennoch setzt die Regierung Bedingungen für ihren Beitritt. So wollen die Sozialdemokraten weder Atomwaffen in Schweden stationieren, noch dauerhafte Nato-Stützpunkte auf ihrem Territorium akzeptieren.

Wie die schwedische Zeitung Aftonbladet berichtet, ist die Bewerbung für die Mitgliedschaft des Landes bereits fertiggestellt. Dennoch wolle die Regierung mit der Einreichung bis Montag oder Dienstag warten, um diese zusammen mit Finnland einzureichen. Der Präsident des Nachbarlandes hatte kurz zuvor angekündigt, einen Antrag stellen zu wollen, und seine Hoffnung ausgedrückt, dass Schweden dem Beispiel folgen werde.

+++ 17.30 Uhr: Schwedens sozialdemokratische Regierungspartei hat für ein Nato-Beitrittsgesuch gestimmt. Damit ebnen sie den Weg für einen möglichen Beitritt zum Militärbündnis. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP

Update vom Sonntag, 15. Mai, 15:15 Uhr: Aus der Türkei kommen Bedenken, durch welche die angestrebte Mitgliedschaft Finnlands in der Nato bedroht wird. Der Mitgliedsstaat kritisierte die politische Nähe des skandinavischen Landes zu der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Kurdenmiliz YPG in Syrien. Bei einem Treffen der Nato-Außenminister in Berlin sagte der Vertreter der Türkei, Mevlüt Cavusoglu, deshalb am Wochenende, dass die türkische Bevölkerung zur Blockade des Beitritts aufrufe. Bereits am Freitag, dem 13. Mai, hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gesagt, skandinavische Länder seien geradezu „Gasthäuser für Terrororganisationen.“

„Historischer Tag“: Finnland entschließt sich zum Nato-Beitritt

Update vom Sonntag, 15. Mai, 12.25 Uhr: Nun ist es auch offiziell. Finnland will Mitglied der Nato werden. Das Land werde einen entsprechenden Antrag zur Aufnahme in die Militärallianz stellen, teilten der finnische Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin in Helsinki mit. Das finnische Parlament muss dem Schritt noch zustimmen, eine Mehrheit gilt aber als sicher. Niinistö sprach am Sonntag mehrfach von einem „historischen Tag“ für das skandinavische Land. „Ein neues Zeitalter beginnt“, so der Präsident.

Finnland war seit Jahrzehnten bündnisfrei und teilt sich mit Russland eine rund 1300 Kilometer lange Grenze. Lange galt ein Beitritt in die Militärallianz als undenkbar - schließlich wollten es sich die Finnen nicht mit dem großen Nachbarn im Osten verscherzen. Doch der Angriffskrieg Moskaus auf die Ukraine hat bei den Politikerin und in der Bevölkerung zu einem Umdenken geführt.

Nato-Beitritt Finnlands soll Kontrolle über Ostsee stärken - Russland fürchtet Blockade

Update vom Freitag, 13. Mai, 13.57 Uhr: Der bevorstehende Beitritt Finnlands zur Nato wird die Kontrolle des Bündnisses über die Ostsee stärken – ein strategisches Gewässer in Nordeuropa, das an Russland grenzt – und die Abschreckung des Blocks gegenüber Moskau stärken, so Nato-Beamte und Militärkommandeure.

„Es wird ein sehr positiver Schritt für die gesamte Sicherheit rund um das Baltikum sein“, erklärte die estnische Unterstaatssekretärin für Verteidigungspolitik Tuuli Duneton auf der Pressekonferenz am Rande der Lennart-Meri-Konferenz, berichtet das Nachrichtenportal Newsweek. „Wir denken, dass wir unsere militärische und verteidigungspolitische Zusammenarbeit noch besser machen könnten, als wir es bisher getan haben.“

Nato-Präsenz kann russische Kontrolle vereiteln

Eine erweiterte Nato-Präsenz in der Ostsee würde die russischen Bemühungen vereiteln, den engen finnischen Meerbusen, durch den russische Schiffe fahren müssen, um den wichtigen Hafen von St. Petersburg zu erreichen, zu kontrollieren und von dort aus zu operieren. Ebenso wäre die russische Enklave Kaliningrad in alle Richtungen von Nato-Augen umgeben.

Nato-Mitgliedschaft würde „zusätzlichen Zugang zur Ostseeregion“ eröffnen

Die Mitgliedschaft würde „zusätzlichen Zugang zur Ostseeregion“ eröffnen, sagte Oberst Andrus Merilo, der Kommandeur der 1. Infanterie-Brigade Estlands in Tapa gegenüber Newsweek bei einem Briefing in der Tapa-Basis. „Aber ich denke, die wichtigste Frage ist nicht, wann und wie Finnland und Schweden der Nato beitreten werden, sondern warum diese Nationen beschlossen haben, der Nato beizutreten.“

Finnlands Präsident Niinistö zu Nato-Beitritt

+++ 21.52 Uhr: Finnlands Präsident Niinistö äußerte sich nach Angaben der Nachrichtenagentur afp in Richtung Moskau zu der Kritik an ihrem geplanten Beitritt in die Nato: „Ihr habt das verursacht. Schaut in den Spiegel.“ Später habe er sich versöhnlicher gezeigt und für weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit in „praktischen Angelegenheiten“ geworben. Im benachbarten Schweden soll am Sonntag (15. Mai) die Entscheidung über einen möglichen Nato-Betritt verkündet werden. Auch dort hatte der Ukraine-Krieg wie in Finnland zu einem grundsätzlichen Wandel der öffentlichen Meinung zur bisherigen militärischen Neutralität geführt.

Russland: Nato-Beitritt Finnlands „eindeutig“ Bedrohung -„militärtechnische“ Reaktion

+++ 17.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sichert Finnland „die volle Unterstützung der Bundesregierung“ auf dem Weg zu einem Nato-Beitritt zu. In einem Telefonat mit dem finnischen Staatspräsidenten Sauli Niinistö habe Scholz die Erklärung des Landes für einen unverzüglichen Beitritt zu dem westlichen Verteidigungsbündnis begrüßt, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit. Im Gespräch sei unter anderem um die Sicherheitslage in Europa infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine thematisiert worden.

Finnland will in die Nato: Russland kündigt Gegenmaßnahmen an

+++ 15.00 Uhr: Russland sieht eine mögliche Nato-Mitgliedschaft Finnlands als Bedrohung. „Eine abermalige Ausweitung der Nato macht unseren Kontinent nicht stabiler und sicherer“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Russland werde die Folgen eines Nato-Beitritts Finnlands mit Blick auf seine eigene Sicherheit analysieren, so Peskow. Kremlchef Wladimir Putin habe ohnehin bereits angewiesen, die Sicherheit der westlichen Flanke Russlands mit Blick auf die Nato-Aktivitäten zu stärken. „Die Nato bewegt sich in unsere Richtung“, sagte Peskow.

Nato stellt Finnland zügigen Beitritt in Aussicht

+++ 12.30 Uhr: Wie die politische Führung des Landes heute bekanntgab, will Finnland „unverzüglich“ einen Beitrittsantrag zur Nato stellen (s. Erstmeldung). Der Beitritt zur Nato könnte danach sehr schnell erfolgen. „Der Beitrittsprozess würde reibungslos und zügig ablaufen“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Finnland sei einer der engsten Partner der Nato, eine gereifte Demokratie, ein EU-Mitglied und ein maßgeblicher Faktor, wenn es um die euroatlantische Sicherheit gehe. „Sie würden in der Nato herzlich willkommen geheißen“, so Stoltenberg.

Im Eiltempo in die Nato: Finnland zieht es nach Brüssel

Erstmeldung vom Donnerstag, 12. Mai: Helsinki - Der Ukraine-Krieg hat viel verändert. So zum Beispiel auch die Debatte in Finnland und Schweden über einen Beitritt zur Nato. Dass die beiden nordeuropäischen Länder dem Militärbündnis beitreten werden, ist inzwischen ausgemachte Sache.

Heute hat Finnland den ersten Schritt gemacht. Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben sich für einen Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen, das eine mehr als 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland hat. In einer gemeinsamen Erklärung befürworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz. „Finnland muss unverzüglich die Nato-Mitgliedschaft beantragen“, heißt es in der Erklärung.

Es wird nun damit gerechnet, dass sich Finnland in den kommenden Tagen zu einem Beitrittsantrag entschließen wird. Den Entschluss zum Nato-Beitritt treffen der Präsident und die Regierung letztlich gemeinsam. Dänemark begrüßte bereits die Positionierung der politischen Führung Finnlands zu einem raschen Nato-Beitritt. „Dänemark wird Finnland natürlich herzlich willkommen heißen in der Nato“, schrieb die Regierungschefin Mette Frederiksen auf Twitter. Ein finnischer Beitritt werde die Nato und die gemeinsame Sicherheit stärken.

Finnland auf dem Weg in die Nato: Beitritt noch im Mai?

Niinistö und Marin waren zuletzt in zahlreiche Nato-Staaten gereist, um unter anderem über Sicherheitsgarantien in einer möglichen Übergangszeit zwischen Antragstellung und Aufnahme zu sprechen. Die USA, Deutschland und weitere Nato-Mitglieder haben ausdrücklich beteuert, Anträge aus den bisherigen Partnerstaaten Finnland und Schweden unterstützen zu wollen, sofern sich die beiden nordischen Staaten dazu entschließen.

Die Anträge der beiden Länder werden mit Sicherheit genehmigt. Offen ist noch der Zeitpunkt. Ein möglicher Termin ist der geplante Nato-Gipfel in Madrid Ende Juni. Es könnte aber auch schon vorher so weit sein. „Wir werden nicht auf den Madrider Gipfel warten, wenn es früher möglich ist“, erklärte ein Vertreter der Nato. Während des einjährigen Ratifizierungsprozesses würden die Verbündeten eine verstärkte Truppenpräsenz in der Region bereitstellen, mehr Militärübungen und Seepatrouillen in der Ostsee abhalten und möglicherweise US-amerikanische und britische Streitkräfte nach Finnland und Schweden entsenden, hieß es weiter.

Finnland und Schweden sind bislang enge Partner der Nato. Ein Beitritt der beiden Staaten würde das Kräfteverhältnis in der Region massiv verändern. Russland hat deshalb „ernsthafte Konsequenzen“ für den Fall des Nato-Beitritts angekündigt. (cs/vbu/na mit AFP/dpa)