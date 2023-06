„Hatte ein starkes Verhältnis“ - Trump will Putins Ukraine-Invasion verzögert haben

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump inszeniert sich oft als Königsmacher. Nun behauptet er, den Ukraine-Krieg hinausgezögert zu haben.

Washington D.C. – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump prahlt immer wieder mit seiner Rolle in der Politik, sowohl national als auch international. In einem Interview mit dem Sender Fox News äußerte er sich nun auch zu Kreml-Chef Wladimir Putin und dem Ukraine-Krieg. Er habe den russischen Präsidenten persönlich vor dem Krieg gewarnt und mit Konsequenzen gedroht.

Ukraine-Krieg: Hat Trump den Kriegsausbruch verzögert?

In dem Interview betonte Trump, er habe Putin gesagt, eine Invasion der Ukraine wäre eine „Katastrophe“ und es werde „Ärger geben“. Er ist sich sicher: Wäre er noch Präsident der USA, wäre es nicht zum Krieg in der Ukraine gekommen. „Wäre ich dort, dann hätte er es nicht getan, er hat es getan, nachdem ich weg war“, so der Ex-US-Präsident. Er habe die Invasion der Ukraine geahnt und daher mit Putin gesprochen.

„Ich habe ihm gesagt, ‚Es wird eine Katastrophe sein, falls du es machst, und es wird Ärger geben‘“, schilderte Trump sein Gespräch mit Putin. Als er den russischen Präsidenten vor Konsequenzen gewarnt habe, habe Putin gesagt: „Nein, nein, nein, das wirst du nicht tun.“ Trump hingegen soll geantwortet haben: „Doch Wladimir, ich werde es tun.“ Um welche Konsequenzen es genau ging, nannte Trump nicht. Er fügte außerdem hinzu, die Ukraine sei zwar ein eigenes Land, doch sei früher ein gemeinsames Land mit Russland gewesen: „Und Putin mochte es so.“

Trump lobt gutes Verhältnis zu Putin: „Ich könnte einen Friedensvertrag aushandeln“

Wie schon früher bestand er im Interview mit Fox News darauf, dass er ein Ende des Krieges herbeiführen könne. In nur 24 Stunden könne er einen Friedensvertrag zwischen der Ukraine und Russland schaffen. „Ich sage es Ihnen, in nur 24 Stunden“, so Trump. Schließlich habe er sehr viele „Deals“ geschlossen und sei dadurch „sehr reich“ geworden. Auch im Ukraine-Krieg könne er dies tun.

Er erklärte auch, wie er es tun würde: „Ich würde Wolodymyr Selenskyj etwas sagen, dann würde ich Putin etwas sagen, und ich würde ihn in einen Raum bringen und es wieder und wieder sagen.“ Die Ukraine sei „ausgelöscht“ worden, sagte Trump. Er könne den „Tod“ stoppen, in dem er einen Friedensvertrag aushandle.

Donald Trump behauptet, er hätte die Ukraine-Invasion von Wladimir Putin verhindert. (Archivbild) © Saul Loeb/afp

Offenbar vertraut er hier seinen guten Beziehungen mit Putin. „Ich habe eine sehr gute Beziehung zu Putin“, so der ehemalige Präsident der USA. Zwar hätten sie seit langer Zeit nicht miteinander gesprochen: „Doch ich hatte ein sehr starkes Verhältnis zu ihm.“ Der Ex-Präsident ist anscheinend bei Kreml-nahen Propagandisten durchaus beliebt. In der Vergangenheit gab es schon Lob für Trump im russischen Staatsfernsehen. (bb)