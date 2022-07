G20-Treffen auf Bali: Baerbock trifft auf Lawrow – „Kein Gipfel wie jeder andere“

G20-Gipfel auf Bali: Baerbock will „klare Worte“ in Richtung von Lawrow finden

Von: Tanja Koch

Teilen

Ab Donnerstag (7. Juli) findet auf Bali das Treffen der G20-Außenminister statt. Hauptsächlich wird es um Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gehen.

Am Donnerstag beginnt der zweitägige G20-Gipfel auf Bali.

Hauptsächlich wird es dabei um den Ukraine-Krieg gehen.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock nimmt ebenfalls teil und wird auf ihren Amtskollegen aus Russland Sergej Lawrow treffen.

+++ 17.00 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat für das G20-Treffen auf Bali ein gemeinsames Signal der G7-Runde führender demokratischer Wirtschaftsmächte gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angekündigt. Der Krieg habe nicht nur die Ukraine in ein Desaster gestürzt, „sondern die Welt komplett aus den Fugen gehoben“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag nach dem Eintreffen zu den G20-Beratungen an diesem Freitag. Sie sei gemeinsam mit ihren europäischen Kollegen nach Bali gereist, „um deutlich zu machen: Wir überlassen Russland nicht die internationale Bühne.“

Außenministerin Baerbock am Rande des G20-Gipfels auf Bali. © Thomas Imo / Photothek.net / Imago Images

Man stehe an der Seite der indonesischen G20-Präsidentschaft und lasse nicht zu, dass der russische Präsident Wladimir Putin „die Welt in ein Chaos stürzt“, sagte Baerbock. Die Folgen des Krieges dürfen andere Regionen in der Welt nicht zerstören, betonte sie vor dem Hintergrund einer drohenden weltweiten Hungerkrise. Neben Deutschland und den USA gehören Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan zur G7-Runde. Am Rande der offiziellen G20-Verhandlungen an diesem Freitag werde es von ihr und den anderen G7-Vertretern keine der sonst üblichen bilateralen Treffen mit Lawrow geben, kündigte Baerbock an. „Wer unsere internationale Friedensordnung bombardiert, der kann nicht davon ausgehen, dass wir über bilaterale Handelsbeziehungen sprechen.“ Deutschland hat aktuell die G7-Präsidentschaft.

G20-Gipfel auf Bali: Kein Familienfoto mit Lawrow

Auf die Frage, ob sie Lawrow bei dem Treffen die Hand schütteln werde, sagte die Ministerin lediglich: „Wir sind ja auf einer internationalen Konferenz, wo ich nicht lächelnd mit jemand an der Seite stehen kann, der zeitgleich die Ukraine bombardiert - Kinder, Erwachsene, Zivilisten kaltblütig angreift.“ Deswegen werde es auch das sonst übliche offizielle Familienfoto nicht geben. „Ich werde in meinem Redebeitrag, wo Herr Lawrow ja im Konferenzraum mit am Tisch sitzen wird, sehr deutliche Worte finden, dass wir diesen Bruch des internationalen Völkerrechts nicht akzeptieren“, sagte Baerbock. Zudem werde sie „nochmal eindringlich appellieren: Stoppen Sie diese Bombardierung“, sagte Baerbock.

Lawrow war vor Baerbock auf Bali angekommen und hatte sich bereits zu Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi sowie mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu getroffen. Lawrows Anwesenheit gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten hatten ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte Putin persönlich erscheinen.

G20-Treffen auf Bali: China und Russland verurteilen Sanktionen

+++ 15.45 Uhr: Der chinesische Außenminister Wang Yi und sein russischer Kollege Sergej Lawrow haben am Donnerstag im Vorfeld des G20-Ministertreffens bilaterale Gespräche geführt. Laut russischem Außenministerium informierte Lawrow Wang auf der indonesischen Insel Bali „über die Umsetzung der wichtigsten Aufgaben des militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine“, deren Ziel die „Entnazifizierung“ des Landes sei. Beide Parteien waren sich demnach einig, dass einseitige Sanktionen „unter Umgehung der UNO“ nicht hinnehmbar seien. China unterhält weiterhin gute Beziehungen zu Moskau, während westliche Staaten Russland aufgrund seines Angriffs auf die Ukraine international zu isolieren versuchen und Sanktionen verhängt haben.

In Bali trafen die Außenminister Russlands und Chinas, Sergej Lawrow (links) und Wang Yi, zu Gesprächen zusammen. © Russian Foreign Ministry/Imago

Am Rande des G20-Treffens werden voraussichtlich weitere bilaterale Gespräche stattfinden: US-Außenminister Antony Blinken wird am Samstag ebenfalls mit Wang Yi zusammentreffen. Ein Gespräch zwischen Blinken und Lawrow ist nicht geplant. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird bilaterale Gespräche führen.

G20-Treffen auf Bali: Baerbock trifft auf Lawrow – „Kein Gipfel wie jeder andere“

+++ 14.45 Uhr: Sergej Lawrow hat bei dem Treffen der G20-Außenminister auf Bali seine ersten Gespräche bereits geführt. Am Donnerstag kam der russische Außenminister zu Gesprächen mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi sowie mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zusammen. Zum Inhalt wurde zunächst nichts bekannt.

In Bali trafen die Außenminister Russlands und Chinas, Sergej Lawrow (links) und Wang Yi, zu Gesprächen zusammen. © Russian Foreign Ministry/Imago

G20-Treffen auf Bali: Lawrow eingetroffen

+++ 11.30 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem Treffen der Außenminister der G20-Staatengruppe auf Bali eingetroffen. An den Beratungen nimmt auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock teil, die am Donnerstagabend auf der indonesischen Insel eintreffen soll. Es wird erwartet, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das Treffen der Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte überschatten wird. Lawrow wollte am Donnerstag Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi sowie mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu führen, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau.

Aus dem US-Außenministerium hatte es zuvor geheißen, ein bilaterales Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit Lawrow sei nicht vorgesehen. Das bestätigte später auch Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. Lawrows Anwesenheit gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten haben ihre Teilnahme infrage gestellt, sollte Putin persönlich erscheinen.

G20-Treffen auf Bali: Baerbock trifft auf Lawrow – „Kein Gipfel wie jeder andere“

Erstmeldung vom 07. Juli, 10.10 Uhr: Bali – Im Rahmen des G20-Gipfels auf Bali wird es ab Donnerstag (7. Juli) zahlreiche bilaterale Gespräche zwischen Außenministern der teilnehmenden Staaten geben. Auch die deutsche Vertreterin Annalena Baerbock wird am Donnerstagabend nach Bali reisen, insgesamt wird sie für sechs Tage unterwegs sein, neben Bali auch in Palau und Japan. Wie sie im Voraus erklärt hatte, wird es bei dem Treffen darum gehen, „wie wir mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seinen gravierenden Folgen für die ganze Welt umgehen.“

Unklar war zunächst, ob das G20-Mitglied Russland durch seinen Außenminister Sergej Lawrow vertreten sein wird. Laut dpa ist er jedoch am Donnerstagmorgen (7. Juli) eingetroffen. Er plant Gespräche mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi sowie mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Außenministerium in Moskau. Aus dem US-Außenministerium hatte es zuvor geheißen, ein bilaterales Treffen von US-Außenminister Antony Blinken mit Lawrow sei nicht vorgesehen. Blinken wird jedoch ebenfalls mit dem chinesischen Amtskollegen Wang Yi Gespräche führen.

G20-Gipfel auf Bali: Wie werden die Teilnehmenden auf die Anwesenheit des russischen Außenministers reagieren?

Lawrows Anwesenheit gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin am G20-Gipfel am 15. und 16. November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Für den Fall, dass Putin dort persönlich erscheint, haben bereits mehrere Staaten ihre Teilnahme infrage gestellt.

Zudem wird mit Spannung erwartet, ob einige Minister aus Protest gegen Lawrows Anwesenheit die Beratungen verlassen werden und es somit zu einem Eklat kommen könnte. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums, Teuku Faizasyah, wollte sich zu derartigen Vermutungen nicht äußern, betonte jedoch: „Wir Diplomaten sollten auf verschiedenen Szenarien vorbereitet sein.“ Eine gemeinsame Abschlusserklärung der G20 wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Der Sprecher sagte, am Ende des Treffens am Freitag sei eine Erklärung des Außenministeriums geplant. Die Regierung in Kambodscha teilte derweil mit, Lawrow auch zu Treffen der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean Anfang August eingeladen zu haben.

G20-Gipfel: Bali hatte Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine angeboten

Beim Treffen der G20-Außenminister auf der indonesischen Insel Bali darf Russland nach Worten von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) „nicht einfach die Bühne“ überlassen werden. Vor dem Hintergrund des „brutalen russischen Angriffs gegen die Ukraine“ werde das Treffen in Indonesien „kein G20-Gipfel wie jeder andere sein“, sagte ein Sprecher des Bundesaußenministeriums in Berlin. Mit Blick auf eine mögliche Teilnahme des russischen Außenministers Sergej Lawrow werde es „natürlich kein business as usual geben“.

Dies sei auch den Ausrichtern in Indonesien „sehr bewusst“. Der weltgrößte Inselstaat Indonesien hat in diesem Jahr den G20-Vorsitz. Ende Juni war Präsident Joko Widodo nach Kiew und Moskau gereist und sowohl mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als auch mit Wladimir Putin zusammengetroffen. Er hatte dabei eine Vermittlerrolle in dem Konflikt angeboten. (tk mit afp/dpa)