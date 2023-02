Friedens-Deal im Ukraine-Krieg? Russland und USA reagieren

Von: Stefan Krieger

Mit territorialen Zugeständnissen an Russland wollen die Vereinigten Staaten angeblich den Ukraine-Krieg beenden. Es hagelt Dementis.

Washington, D.C/Moskau – Das Weiße Haus und die CIA haben auf einen Bericht reagiert, wonach CIA-Direktor William Burns dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Fünftel des ukrainischen Territoriums angeboten haben soll, um den Ukraine-Konflikt zu beenden.

Ein CIA-Beamter sagte gegenüber Newsweek, dass die Behauptungen in dem Bericht der schweizerischen Neuen Zürcher Zeitung „völlig falsch“ seien. Das Blatt hatte geschrieben, Burns habe im Januar eine geheime Reise nach Moskau unternommen und es habe einen Friedensvorschlag gegeben, den der Direktor im Namen des Weißen Hauses unterbreitet habe. Die NZZ hatte dies unter Berufung auf hochrangige deutsche Außenpolitiker entsprechend berichtet.

Friedensangebot an Moskau: Burns soll diplomatische Lösung gesucht haben

Im Januar war Burns nach Kiew gereist, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen und informelle Gespräche zu führen. Burns soll nach Angaben der NZZ den Plan Mitte Januar vorgelegt haben, um den Ukraine-Krieg, der am 24. Februar 2022 begann, zu beenden.

Demnach soll Burns sowohl in Kiew als auch in Moskau versucht haben, eine diplomatische Lösung für den Krieg zu finden. Beide Seiten, so hieß es weiter in den Berichten, seien dazu aber nicht bereit gewesen: die Ukraine, weil sie nicht auf Teil des eigenen Staatsgebiets verzichten wollte, und Russland, weil es davon ausgehe, sowieso zu gewinnen. Offiziell gab es aus dem Weißen Haus keine Bestätigung für eine derartige diplomatische Offensive des Geheimdienstchefs.

Friedensangebot an Moskau: Kreml widerspricht

Auch Russland hat die Medienberichte inzwischen dementiert. „Das ist eine Ente“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag (3. Februar) in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Burns und Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan „möchten den Krieg schnell beenden, um sich auf China konzentrieren zu können“, schreibt Newsweek. US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin wollten allerdings „Russland die Zerstörung der auf Regeln basierenden Friedensordnung nicht durchgehen lassen“, und fordern weiterhin „massive militärische Unterstützung für die Ukraine“.

Russland hat im Ukraine-Konflikt mehrfach Verhandlungen angeboten, die von der Ukraine allerdings bislang abgelehnt wurden. Fachleuten zufolge wäre ein Einfrieren des Konflikts unter den derzeitigen Bedingungen für Moskau von Vorteil, weil es seine Positionen entlang neuer Grenzlinien absichern und Kräfte sammeln könnte. Derzeit hält Russland einschließlich der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim rund 18 Prozent des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. (skr)