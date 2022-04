Frankreich-Wahl: Macron und Le Pen liefern sich Schlagabtausch im TV-Duell

Von: Andreas Apetz

Emmanuel Macron und Marine Le Pen im TV-Duell zur Frankreich-Wahl 2022. © LUDOVIC MARIN/AFP

Die Frankreich-Wahl geht in die zweite Runde. Kurz vor der Stichwahl am 24. April treffen Macron und Le Pen im TV-Duell aufeinander: wo Sie es sehen können.

+++ 23.01 Uhr: Emmanuel Macron hat seiner rechtspopulistischen Herausforderin Marine Le Pen „Abhängigkeit“ von Russland vorgeworfen. „Wenn Sie von Russland sprechen, dann sprechen Sie von Ihrem Geldgeber“, sagte Macron am Mittwoch (20.04.2022) im TV-Duell zwischen den beiden Präsidentschaftsanwärtern.

Macron spielte auf Kredite in Höhe von mehreren Millionen Euro an, die Le Pen von einer dem Kreml nahestehenden russisch-tschechischen Bank erhalten hatte. „Sie hängen von Russland und vom russischen Präsidenten ab“, betonte Macron.

Le Pen bezeichnete die Anschuldigungen als „falsch und unehrlich“. Den Kredit habe ihre Partei aufgenommen, „weil keine französische Bank mir ein Darlehen geben wollte“. Sie sei eine „absolut und vollkommen freie Frau“. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sagte sie, sie unterstütze eine von den USA, der EU und Russland unabhängige Ukraine.

+++ 22.08 Uhr: Emmanuel Macron und Herausforderin Marine Le Pen haben konträre Vorschläge zur Stärkung der Kaufkraft – einem Schlüsselthema im Wahlkampf – vorgelegt. Zum Auftakt der Fernsehdebatte vor der Stichwahl stellte Macron Erhöhungen der Rente und des Mindestlohns sowie ein Festhalten an der Deckelung der Preise von Gas und Strom in Aussicht. Außerdem gelte es, die Arbeitslosigkeit weiter zu senken. Le Pen schlug das Senken der Mehrwertsteuer auf Energie sowie einen Wegfall der Steuern auf 100 Grundprodukte des täglichen Bedarfs vor.

Macron und Le Pen bemühen sich zu Beginn der TV-Debatte um einen sachlichen, wenn auch kritischen Austausch. Als sich beide vor der Wahl 2017 ebenfalls gegenüber saßen, war die Diskussion von Beschimpfungen und persönlichen Angriffen geprägt. Nun zeigte Macron sich als Zuhörer, der Le Pen bei einigen Feststellungen recht gibt – um jedoch im Anschluss ihre Schlussfolgerungen zu widerlegen. Le Pen zeigt sich als Anwältin der Bevölkerung.

+++ 18.13 Uhr: Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat kurz vor der entscheidenden Runde der französischen Präsidentschaftswahl zur Wahl von Amtsinhaber Emmanuel Macron aufgerufen. Dessen Kontrahentin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, unterhalte Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin, erklärte der inhaftierte russische Oppositionelle auf Twitter am Mittwoch.

Er sei „schockiert“, dass Le Pens Partei, die damals noch Front National hieß, 2014 einen Kredit in Höhe von neun Millionen Euro von „Putins berüchtigter Geldwäsche-Einrichtung“, der Ersten Tschechisch-Russischen Bank, erhalten habe, erklärte Nawalny. Er zweifle nicht daran, dass dieses Geschäft „auch eine undurchsichtige politische Komponente“ gehabt habe. „Das ist Korruption. Und es ist ein Verkauf von politischem Einfluss an Putin“, fügte der 45-Jährige hinzu.

Update vom Mittwoch, 20.04.2022, 16.45 Uhr: Am Mittwochabend treffen die Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahl in Frankreich, Emmanuel Macron und Marine Le Pen, im Fernsehduell aufeinander. Umfragen zufolge konnte der amtierende Präsident Macron seinen Vorsprung gegenüber der Rechtspopulistin ausbauen.

Was? TV -Duell zwischen Macron und Le Pen Wann? ab 20.45 Uhr Wo? phoenix Moderation? Michael Krons und Hélène Miard-Delacroix

Laut Meinungserhebungen vom Dienstag (19.04.2022) erntet Emmanuel Macron 55,8 Prozent Zustimmung der französischen Wähler:innen. Das sind jedoch rund zehn Prozent weniger als noch vor fünf Jahren: damals lag seine Zustimmung bei 66,1 Prozent.

Erstmeldung vom Mittwoch, 20.04.2022, 14.31 Uhr: Paris – Es könnte ein entscheidender Abend für die Präsidentschaftswahl in Frankreich werden: Am Mittwoch (20.04.2022) startet um 20.45 Uhr das TV-Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Beim einzige TV-Aufeinandertreffen der beiden Politiker, kurz vor der Stichwahl, geht es noch einmal um alles.

Der Schlagabtausch wird auch im deutschen Fernsehen übertragen. Wo das Duell zwischen Macron und Le Pen zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Mit Spannung wird auch in Deutschland auf die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am 24. April hingefiebert. Das TV-Duell ist die letzte große Chance, die französischen Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen. Gegenüber stehen sich Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtspopulistische Kandidatin Marine Le Pen.

In Deutschland wird das TV-Duell zur Stichwahl in einer Sondersendung am Mittwochabend ab 20.45 Uhr live auf phoenix gezeigt. Das TV-Duell kann kostenlos und live im TV oder im Live-Stream des Senders mitverfolgt werden. Durch die Sendung aus Paris führt phoenix-Moderator Michael Krons. Als Expertin mit dabei ist die Historikerin für Zeitgeschichte an der Pariser Universität Sorbonne, Hélène Miard-Delacroix.

Im ersten Wahlgang hatte der amtierende Präsident mit rund 28 Prozent der Stimmen knapp die Nase vor seiner Kontrahentin Le Pen (23 Prozent). Nun gilt es sich die knapp 22 Prozent der Stimmen für sich zu gewinnen, die im ersten Wahlgang an den linken Jean-Luc Mélenchon gegangen waren. 2017 hatte Macron die Präsidentschaftswahl im zweiten Wahlgang deutlich mit 66,1 Prozent und fast doppelt so vielen Stimmen wie Le Pen (33,9 Prozent) gewonnen. Fachleute prognostizieren dieses Jahr einen sehr knappen Wahl-Ausgang.

Zum dritten Mal seit 2002 hat es die extreme Rechte in die französische Stichwahl geschafft. Etwa die Hälfte der Wählerinnen und Wähler hatte dieses Jahr am im ersten Durchgang für populistische oder radikale Parteien gestimmt. Die Stichwahl dürfte für Macron also alles andere als leicht werden. Entscheidend werden wohl auch die jungen Stimmen sein, die mehrheitlich für den 70 Jahre alten Mélenchon gevotet hatten. Das TV-Duell ist die Chance für beide Parteien, jene Stimmen für sich zu gewinnen. (aa)