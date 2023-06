Trump wütet nach Gerichtstermin - und attackiert Biden: „Freiheit wegnehmen“

Von: Christian Stör

Donald Trump plädiert in der Dokumentenaffäre auf nicht schuldig. Dann holt er bei einer Rede in seinem Golfclub in New Jersey zum Rundumschlag aus.

Bedminster/Washington, D.C. - Donald Trump machte mal wieder das, was er am besten kann: Er ging zum verbalen Angriff über. Nach seinem Erscheinen vor einem Bundesgericht wegen der Anklage zur Dokumentenaffäre flog er von Florida nach New Jersey, wo er in seinem Golfclub in Bedminster vor seinen Fans mächtig Dampf abließ.

Trump verunglimpfte US-Präsident Joe Biden wieder einmal als „korrupt“. © ED JONES/afp

„Wir sind heute Zeugen des bösartigsten und abscheulichsten Machtmissbrauchs in der Geschichte unseres Landes geworden“, sagte Trump und schoss sich dann auf seinen demokratischen Nachfolger im Amt ein. „Ein korrupter amtierender Präsident hat seinen wichtigsten politischen Gegner auf Grundlage falscher und erfundener Vorwürfe festnehmen lassen.“ Joe Biden wolle ihn als politischen Konkurrenten aus dem Weg räumen und versuche, „gemeinsam mit einer Bande von Verbrechern und Marxisten“ die amerikanische Demokratie zu zerstören. Das sei „eine politische Verfolgung wie in einem faschistischen oder kommunistischen Land“.

Donald Trump attackiert Joe Biden

Dann wandte sich Trump direkt an sein Publikum. „Sie wollen mir meine Freiheit wegnehmen, denn ich werde niemals zulassen, dass sie euch eure Freiheit wegnehmen“, sagte er unter dem Jubel seiner Fans. „Sie wollen mich zum Schweigen bringen, weil ich niemals zulassen werde, dass sie euch zum Schweigen bringen.“ Er aber werde nie weichen, sagte Trump, der seinen Blick schon auf die US-Wahl 2024 richtete. Er sei der einzige, „der diese Nation retten kann“. Mit Blick auf den Termin der nächsten Präsidentschaftswahl rief er: „Am 5. November 2024 wird der Gerechtigkeit Genüge getan.“

Dann arbeitete sich Trump auch noch mal an Jack Smith ab. Der vom Justizministerium eingesetzte Sonderermittler sei ein „tobender, unkontrollierter Trump-Hasser“, „geistesgestört“ und ein „Verbrecher“. Für den Fall seiner Wiederwahl kündigte Trump an, seinerseits einen Sonderermittler zu ernennen, der gegen Biden und dessen „gesamte Verbrecherfamilie“ vorgehen werde.

Donald Trump will wieder Präsident werden

Donald Trump war vergangene Woche in der Affäre um in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida gehortete Geheimdokumente in 37 Punkten angeklagt worden. Ihm wird unter anderem das illegale Aufbewahren von Geheimakten sowie eine Verschwörung zur Justizbehinderung zur Last gelegt. Bei einer Verurteilung würde ihm eine lange Haftstrafe drohen. Trump bekannte sich wie erwartet „nicht schuldig“.

Der Rechtspopulist ist derzeit klarer Favorit im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Sollte er die Vorwahlen der Republikaner für sich entscheiden, würde er bei der Präsidentschaftswahl in knapp eineinhalb Jahren Biden herausfordern, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. (cs/dpa/afp)