Putin schickt jetzt uralte Sowjet-Panzer an die Ukraine-Front

Von: Christian Stör

Teilen

Russland setzt im Ukraine-Krieg offenbar gepanzerte BTR-50-Fahrzeuge ein. Diese Panzer wurden bis 1970 hergestellt. Dienen sie als umgebaute Kamikaze-Waffe?

Moskau – Der Kreml hat eine riesige Zahl von Militärfahrzeugen auf seinem Territorium gelagert: Kampfpanzer, Lastwagen, Artilleriegeschütze – die alle inzwischen nach der Inbetriebnahme neuerer Ausrüstung ausgemustert worden sind. Im Kriegsfall könnten sie aber reaktiviert werden, um die russischen Streitkräfte zu unterstützen. Dabei werden sie aber normalerweise aufgrund ihres Alters nicht an der Front eingesetzt. Was steckt dahinter?

Der sowjetische Transportpanzer BTR-50 vor mehr als 50 Jahren: 1968 präsentierte ihn die Sowjetunion während der Parade zu Ehren des 1. Mai auf dem Roten Platz in Moskau. © Alexei Stuzhin/Imago

Russland schickt alte Transportpanzer in die Ukraine

Am 23. Februar kursierten jedoch mitten im Ukraine-Krieg Bilder in den sozialen Netzwerken, die diese Annahme zu widerlegen scheinen. Dem prorussischen Telegram-Kanal des Kriegsbloggers Kirill Fedorov zufolge verlegt Russland derzeit sowjetische Transportpanzer des Typs BTR-50 in die Kampfzone in der Ukraine. Die Relevanz der Fotos wird durch das russische Erkennungszeichen angezeigt: den lateinischen Buchstaben V für Einheiten der russischen Marine. Die Angaben können jedoch nicht unabhängig überprüft werden.

Der amphibische Transportpanzer stammt noch aus den 1950ern. Der BTR-50 war von 1954 an bei den Landstreitkräften der UdSSR sowie der verbündeten Staaten des Warschauer Pakts im Einsatz. Als SPW-50PK gehörte er bis 1990 zur Standardausrüstung der NVA der DDR. Die Serienproduktion des BTR-50 endete 1970. Insgesamt wurden mehr als 6.300 Fahrzeuge verschiedener Modifikationen produziert.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

BTR-50-Panzer wiegen etwas mehr als 14 Tonnen, sind nur leicht gepanzert und können bis zu 20 Mann transportieren. Sie basieren auf dem leichten Schwimmpanzer PT-76, zur Fortbewegung im Wasser dienen zwei Wasserstrahlöffnungen am Heck. Die Panzer können zu Verteidigungszwecken mit einem Maschinengewehr ausgerüstet werden.

Alte BTR-50-Panzer im Einsatz? Russland geht die Ausrüstung aus

Es ist nicht bekannt, warum so alte Panzer wieder zum Einsatz kommen. Möglicherweise ist es ein weiterer Hinweis auf den Mangel an gepanzerten Fahrzeugen in den Reihen der russischen Streitkräfte, die seit Beginn des Ukraine-Krieges unter enorm hohen Verlusten leiden.

Es könnte aber auch sein, dass die Fahrzeuge zur Umsetzung einer neuen russischen Taktik eingesetzt werden. Alte gepanzerte Fahrzeuge können als ferngesteuerte Kamikaze-Maschinen dienen – sie werden mit Sprengstoff gefüllt und nach vorne geschickt, um befestigte Verteidigungsstellungen zu zerstören. Ähnliche Taktiken wurden von der Terrororganisation IS in Syrien während der Kämpfe um die Stadt Deir ez-Zor angewendet. Terroristen schickten umgebaute und mit Sprengstoff beladene BTR-50 zu den Stellungen syrischer Truppen. (cs)