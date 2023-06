Putin-Propaganda im öffentlichen Radio in Neuseeland aufgetaucht – Sender entschuldigt sich

Von: Gregor-José Moser

Auf der Website eines neuseeländischen Radiosenders sind Artikel mit russischer Propaganda veröffentlicht worden. Der Sender entschuldigt sich und hat eine externe Untersuchung eingeleitet.

Wellington – Ein Mitarbeiter von Radio New Zealand (RNZ) hat zahlreiche Artikel auf der Internetseite des Senders um prorussische Aussagen erweitert. Das hat RNZ in einem Online-Statement mitgeteilt. Der Journalist sei inzwischen beurlaubt worden. Grundlage für die Artikel seien meistens Meldungen von Nachrichtenagenturen zum Ukrainekrieg gewesen. Diese habe der Sendermitarbeiter umformuliert und russlandfreundliche Anmerkungen hinzugefügt - zum Beispiel, dass angebliche Neonazis in der Ukraine eine Gefahr für Russland dargestellt hätten.

Der Chef des öffentlich-rechtlichen Radiosenders Paul Thompson entschuldigte sich für den „pro-Kreml-Müll“ in den Artikeln. Diese seien mittlerweile korrigiert und mit redaktionellen Anmerkungen erneut veröffentlicht worden. Thompson hat eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben. Das RNZ-Management räumt in dem Statement ein, man sei bei der Veröffentlichung von Geschichten anderer Nachrichtenunternehmen nicht streng genug gewesen.

Russische Kriegspropaganda wird sonst vor allem über das Staatsfernsehen verbreitet. © Aleksey Nikolskyi/dpa

Mitarbeiter: „Habe fünf Jahre lang so gearbeitet“

Bislang seien rund 250 Online-Artikel geprüft worden – mehrere tausend weitere sollen noch folgen. Der Online-Journalist behauptet, dass er nicht erst seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs so arbeiten würde. Dem Nachrichtenformat von Radion New Zealand sagte er dem Statement zufolge, er habe fünf Jahre lang Berichte auf diese Weise bearbeitet. Niemand habe ihm jemals gesagt, dass er etwas falsch mache, behauptete er. Das ist bislang allerdings noch nicht belegt, seine Aussagen werden geprüft.

Senderchef Thompson spricht vom einem „schwerwiegenden Verstoß gegen unsere redaktionellen Standards“. Er persönlich sei darüber sehr enttäuscht. Zugleich weist Thompson darauf hin, dass sich diese Bearbeitungen auf Artikel über Russland und die Ukraine beschränken und nicht über diesen thematischen Bereich hinausgehen. Sobald weitere Ergebnisse der Prüfung vorliegen, werde man sie veröffentlichen, so Thompson.

Nach Putin-Propaganda: Radio-Mitarbeiter nicht zum ersten Mal auffällig

Im Mai 2022 waren schon einmal bei einem Artikel desselben RNZ-Mitarbeiters „ernsthafte Bedenken“ geäußert worden. Auch hier hat laut Thompson eine Bearbeitung stattgefunden, die den redaktionellen Standards nicht entsprachen. Der Artikel sei damals geprüft und geändert worden. Den Mitarbeiter habe man darüber informiert. Die internen Abläufe hätten in dem Fall also funktioniert, so Thompson. Der Senderchef sagte, er wolle jetzt über eine Änderung der Abläufe nachdenken.

Radio New Zealand wurde 1995 als reiner Radiosender gegründet, berichtet mittlerweile aber multimedial – unter anderem auf der genannten eigenen Homepage. Diese gehört zu den meistgelesenen Nachrichtenseiten Neuseelands.