Neues Museum zum Warschauer Ghetto: Zeugnisse von Alltag und Vernichtung

Archäologe Jacek Konik vor Artefakten aus dem Ghetto in einer Galerie – künftig sollen sie in größerer Zahl gezeigt werden. © afp

Vom verkohlten Gebetsriemen bis zum ausgebrannten Kinderschuh: Funde auf dem Gelände des ehemaligen Warschauer Ghettos bilden den Grundstock für ein neues Museum.

Eine Sammlung bunter Knöpfe und weißer elektrischer Sicherungen, Scherben von Tellern und Kacheln, verkohlte Gebetsriemen, ein angebrannter Kinderschuh. Die Ausstellungsstücke der Galerie „Kordega“ im Zentrum von Warschau sind Zeugnisse von Alltag wie von Vernichtung – sie sind Funde aus dem Gelände des ehemaligen Warschauer Ghettos.

Die Exponate wurden 2021 und 2022 ausgegraben, sie sind nur ein Teil der Sammlung. „Wir haben 5000 Artefakte gefunden“, sagt Jacek Konik, der leitende Archäologe des Warschauer Ghetto-Museums. Der Ausstellung wird heute internationaler Aufmerksamkeit zuteil: Am 19. April jährt sich der Aufstand der jüdischen Bewohner:innen in dem eingemauerten Viertel zum 80. Mal.

Die letzte Bastion des Widerstands war ein weiträumiger Bunker – heute benannt nach Mordechaj Anielewicz, dem Chef der „Jüdischen Kampforganisation“ –, eine Befestigung, die bis zu 500 Menschen Schutz bot und sich unterhalb der Trümmer von Wohnhäusern befand. Ein Hügel mit einem Gedenkstein erinnert in Warschau heute daran.

Archäologie als Zeitzeugin

Daneben fanden die Grabungen statt, die auch die Gemäuer aus Ziegelstein freilegten und heute der Öffentlichkeit präsentiert werden. Den Anstoß gab 2019 Richard Freund, ein Archäologie-Professor aus den USA, der zuvor bereits eine Arbeit über „Holocaust-Archäologie“ verfasst hatte. Der US-Amerikaner arbeitete im Vorfeld mit „nichtinvasiven“ Methoden: Radar und Elektrofusions-Tomografie, was räumliche Bilder eines Objekts erzeugt. Untersucht wurden vier Orte in Warschau, davon drei im ehemaligen Ghetto.

Ist es nun so, dass die Ära der Zeitzeuginnen und -zeugen zu Ende geht und die Archäologie zu erzählen beginnt? „Gewisserweise“, meint der Archäologe Konik. „Die Ausgrabungen führten jedoch auch dazu, dass einige der Überlebenden erschienen“. Ein alter Herr habe die Stelle gezeigt, wo seine Angehörigen gestorben sind und brachte Briefe mit, die sie seinen Eltern in Paris aus dem Ghetto geschrieben hatten.

Da die archäologische Arbeit in Warschau vor allem in Israel auf starke Resonanz stieß, kamen von dort auch Angehörige zu den Grabungen. Das Gelände war nicht abgesperrt, so dass sich viele emotionale Gespräche mit den Archäolog:innen, Studierenden und Freiwilligen ergaben, die teils aus verschiedenen Ländern kamen. Deutsche seien nicht dabei gewesen, „obwohl wir das sehr begrüßt hätten“, so der polnische Archäologe.

Eröffnung in zwei Jahren

Die Artefakte seien der gleichen Art wie die von den Grabungen in Ochota, einem Stadtviertel außerhalb des Ghettos, das auch sehr zerstört wurde. „Weil es die gleichen Menschen waren“ betont der Historiker. Ausnahmen bildeten Gegenstände mit religiöser Bedeutung wie Gebetsriemen (Tefillin) und Handwaschbecher zur rituellen Reinigung.

Im „Museum des Warschauer Ghettos“, das in einem ehemaligen jüdischen Kinderkrankenhaus eingerichtet wird und das in rund zwei Jahren öffnet, gibt es dann eine größere Sammlung zu sehen, auch Wanderausstellungen sind geplant. „Die Geschichte dieser Menschen sollte ausgelöscht werden, die Ausstellung soll sie weiter erzählen“, so Jacek Konik.