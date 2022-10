Neue Ungewissheit

Von: Peter Rutkowski

Putin fährt sich in der Ukraine fest. Und die EU sucht Wege aus ihrer Sackgasse.

Das Bombardieren von ziviler Infrastruktur, von Wohngebieten und Stadtzentren ist der internationalen Definition nach ein Kriegsverbrechen. Die Vereinten Nationen waren sich da am Dienstag, Tag 230 der Invasion, noch nicht so einig. Aber das muss man als diplomatisches Zögern einstufen. Für den Kreml sind seine Angriffe die legitime und verhältnismäßige Vergeltung für die Versenkung von vielleicht 50 Metern Asphalt und Stahlbeton in der Meerenge von Kertsch.

Gleichzeitig sendet der Kreml Signale aus, die man mit viel Optimismus als Friedensfühler sehen mag: Außenminister Sergej Lawrow brachte die Möglichkeit auf, dass Putin und US-Präsident Joe Biden beim G20-Treffen im November miteinander reden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mutmaßte, sein Dienstherr und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan könnten am Donnerstag in Kasachstan über einen türkischen Vorschlag sprechen, Friedensgespräche mit dem Westen zu initiieren.

Dies passt als realpolitischer Spagat durchaus zusammen: Putins ultra-nationalistische, ultra-rechte und ultra-militaristische Machtbasis wird mit den fortdauernden blindwütigen Raketenangriffen zufriedengestellt. Nach der jüngsten Mobilisierungswelle werden nun aber erste russische Tote in der Ukraine gemeldet. Die Soldaten hatten überstürzt, somit schlecht ausgebildet und kaum ausgerüstet den Kriegsdienst angetreten. Wladimir Putin muss sich also ausrechnen, wann ein politischer Rückzug aus seiner strategischen Sackgasse unausweichlich wird.

Nach Ansicht von Jeremy Fleming, Chef des britischen Abhördienstes GCHQ, bewahrheitet sich in Putins Russland einmal mehr, dass Diktaturen die nötigen politischen Korrektive fehlen, die den propagierten „Spaziergang“ durch die Ukraine kritisch hinterfragt hätten. Laut „Guardian“ erkenne Fleming auch keine Vorbereitungen für den Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Den wünschen russische Ultras zwar lautstark herbei, aber Wladimir Putin wird – Diktator, der er ist – zuerst an sein politisches Überleben denken. Die zügige, konventionelle Unterwerfung der Ukraine hätte ihm das wohl gesichert. Jetzt bleibt ihm vor allem sein Unterdrückungsapparat in Russland selbst.

Weitaus geläuterter trat da am Dienstag Josep Borrell vor den Mitgliedsbotschafter:innen bei der EU auf, die zur Tagung „Grenzen der Diplomatie“ zusammengekommen waren. Brüssels Außenbeauftragter gestand, man habe die Warnungen aus Washington vor der Invasion nicht ernstgenommen. Europa habe sich für seine Sicherheit zu lange auf die USA verlassen und für seine Energiebedarfe auf Russland und China. „Diese Welt gibt es nicht mehr.“ Die jetzige Welt sei eine der „radikalen Ungewissheit“, in der man alles erwarten müsse, was man nicht erhoffe. Und Europa könne angesichts seiner vielen illiberalen Regimes auch nicht als leuchtendes Beispiel vorangehen – aber als ein hart an sich arbeitendes.

Also etwas, das der russischen Elite fremd ist.