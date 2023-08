Neue Streitkräfte – wie und warum?

Von: Peter Rutkowski

Teilen

Start einer Arrow 3. © AFP

Diktatoren, Autokraten und Putschisten können Militär am besten? Von wegen. Demokratien sind militärisch viel besser aufgestellt, weil kritischer. Eine Analyse.

Es hätte natürlich auch alles ganz anders kommen können: Die Deutschen ruhen sich nach dem Ende des Kalten Krieges nicht auf ihrer Friedensdividende aus, fahren zweigleisig, behalten die Ostverteidigung modifiziert bei (und nach Brandenburg vorverschoben) und bilden substanzielle Kräfte für internationale Friedenseinsätze. Die deutsche Rüstungsindustrie hätte nicht nur ihre laufenden Produktionslinien beibehalten, sondern sich auch noch diversifiziert: dort Nato, da UN. Hätte, hätte ...

Es ist gesellschaftlich-psychologisch zweifelsfrei sehr gut, dass die Deutschen ein paar Jahre glauben konnten, Frieden und Wohlstand, Umwelt und Entwicklung seien „machbar, Herr Nachbar“. Sind sie auch – nur nicht, so lange Putins Russland seine ressentimentbeladene Existenz alleine auf spät-imperialistischen Eroberungszügen begründet. So lange muss der Westen (ein erklärtes Eroberungsziel Moskaus, wenn man den Plakaten dort glaubt, die ein „grenzenloses Russland“ propagieren) widerstehen. Abschrecken, abwehren. Aber nicht angreifen.

Nun wird jeder militärkritische Mensch zu Recht einwenden, dass der Begriff „Verteidigungswaffen“ ein zynischer Euphemismus ist: Waffen sind Waffen und töten. Wer sie trägt, entscheidet, sie als erstes oder letztes Mittel zu nutzen. Das bislang probate Mittel der Kontrolle ist der „Primat der Politik“, in Deutschland die „Parlamentsarmee“ – sprich: Niemand allein entscheidet selbstherrlich über Krieg und Frieden.

Wenn ein Staat allerdings in eine kriegerische Auseinandersetzung gezwungen wird – wie der Ukraine geschehen und der EU hoffentlich nicht bevorsteht –, dann muss er kämpfen. Da die Putin’sche Politik bewusst den russischen Expansionismus fortführt, wie zu Zeiten Zar Peters des Großen formuliert, bleibt dem Westen nichts anders übrig, als sich zu rüsten. Auch wenn das Geld etwa für das Klima viel dringender gebraucht wird.

Militär modernisieren ist einfacher gesagt denn getan. Rüstungsindustrien sind notorisch wettbewerbsorientiert, wollen alles allen in zig Verkleidungen verkaufen. Und noch mehr Entwicklungskosten über noch längere solche Zeiten verschlingen. So gigantische Investitionen verleiten Regierungen dazu, eifersüchtigst die eigenen Unternehmungen zu fördern und konkurrierende Gemeinschaftsprojekte zu torpedieren. Da aber der Kreml als eine allgemeine Bedrohung für alle anzunehmen ist, sind solche Eigenmächtigkeiten suizidal: United we stand, divided we fall. Einigkeit macht stark.

Diese Einigkeit wird zuvorderst europäisch sein.

Denn aus den USA dräut der Wiedergänger Trump mit seinem selbstversessenen Isolationismus. Großbritannien weigert sich weiterhin, dem selbst verschuldeten Brexit zu entrinnen. Es bleibt die EU. Plus Staaten, die teils ähnliche geopolitische Ziele verfolgen. Israel, Indien, Indonesien ... Technologietransfer im weitesten Sinne ist unabdingbar, will man einen demokratischen Ring um den Globus verteidigen.

Es ist eben auch schlauer, wenn eine indische Bodencrew einen deutschen „Chinook“-Helir warten kann, weil sie dessen Technik in- und auswendig kennt. Oder wenn ein israelischer Raketentechniker deutschen Kamerad:innen bei einem Manöver in Kanada Tipps geben kann.

Ein anderer willkommener Effekt transnationaler Kooperation ist, dass kein Land mehr auf die fiskalisch irrsinnige Idee kommt, eine umfassende Aufrüstung allein zu stemmen. Was angesichts der Kosten heute den Staat wohl in den Ruin treiben würde. Und die nächste regionale Bedrohung zur Folge hätte.

Wenn die Bundeswehr sich in dieses „Konzert der Nationen“ einreiht, ist wohl jeder Cent des Sondervermögens gut angelegt.