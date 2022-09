Neue Corona-Regeln ab Oktober – Bundesrat stimmt zu

Pandemie

Die Bundesregierung hat einen Entwurf vorgelegt, welche Corona-Regeln im Herbst gelten sollen. Der Bundestag hat über die neuen Maßnahmen abgestimmt.

Berlin – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) haben sich auf ein neues Infektionsschutzgesetz geeinigt. Um gut durch den Herbst zu kommen, wurde ein Entwurf mit neuen Corona-Regeln vorgestellt. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zeigte sich Lauterbach zufrieden. „Ich glaube, dass das Paket sehr gut ist. Wir sind für den Herbst gerüstet.“ Die neuen Regeln im Kampf gegen das Coronavirus sollen ab dem 01. Oktober 2022 in Kraft treten. Der Bundestag hat am heutigen Donnerstag (8. September) darüber beraten und dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Nun hat auch der Bundesrat zugestimmt.

Die Regelungen geben den Bundesländern die Möglichkeit, je nach Infektionsverlauf der Corona-Pandemie zu strengeren Maßnahmen zu greifen. Grundsätzlich bleibt es bei den Regelungen, die auch über die Sommermonate galten. Ein besonderer Fokus wird weiterhin auf Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser gelegt, die einen speziellen Schutz erfahren. Hier finden Sie die Corona-Regeln der Bundesregierung im Überblick.

Diese allgemeinen Corona-Regeln sollen ab Oktober 2022 gelten

Fernverkehr: FFP2-Maskenpflicht (Kinder von 6-14 und Personal medizinische Maske)

FFP2-Maskenpflicht (Kinder von 6-14 und Personal medizinische Maske) Flugverkehr: Keine Maskenpflicht

Keine Maskenpflicht Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Co .: FFP2-Maske und Test

.: FFP2-Maske und Test Ausgenommen von Testnachweispflicht: Personen, die in den jeweiligen Einrichtungen oder von den jeweiligen Dienstleistern behandelt, betreut oder gepflegt werden

Personen, die in den jeweiligen Einrichtungen oder von den jeweiligen Dienstleistern behandelt, betreut oder gepflegt werden Ausgenommen von Maskenpflicht: Wenn eine Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen in den für ihren persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten. Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner Kinder unter 6 Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige Menschen.

Wenn eine Behandlung dem Tragen einer Maske entgegensteht sowie für in den jeweiligen Einrichtungen behandelte oder gepflegte Personen in den für ihren persönlichen Aufenthalt bestimmten Räumlichkeiten. Grundsätzlich ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner Kinder unter 6 Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können sowie gehörlose und schwerhörige Menschen. Betriebe: Corona-Arbeitsschutzverordnung (unter anderem Homeoffice-Angebotspflicht, Testangebot, Maskenregelung)

Corona-Arbeitsschutzverordnung (unter anderem Homeoffice-Angebotspflicht, Testangebot, Maskenregelung) Quelle: Bundesgesundheitsministerium

Die Länder können jedoch weitere Corona-Regeln beschließen. Diese beinhalten:

Bereich Corona-Regelung ÖPNV FFP2-Maske/medizinische Maske Innenräume (öffentlich zugänglich) FFP2-Maske/medizinische Maske Bars, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sport FFP2-Maske/medizinische Maske oder Test (optional mit Ausnahmen für frisch Geimpfte/Genesene) Schulen Ab 5. Klasse medizinische Maske falls zu Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs notwendig Schulen, Kitas und Co. Test Quelle: Bundesgesundheitsministerium

Corona-Regeln in Deutschland: Welche Regelungen die Länder nach Landtagsbeschluss festlegen können

In einem weiteren Schritt können die Länder per Landtagsbeschluss weitere, deutlich strengere Corona-Regeln im Herbst festlegen. In öffentlich zugänglichen Innenräumen, Restaurants, Bars, Sport und Kulturstätten ist es dann möglich, ohne Ausnahme eine Maskenpflicht einzuführen. Außerdem können bei Veranstaltungen in Innenräumen auch Hygienekonzept, Abstandsgebot und Personenobergrenzen festgelegt werden. Via Landtagsbeschluss sind zudem Maskenpflicht und Abstandsgebot auch bei Außenveranstaltungen möglich.

Die vereinbarten Regelungen zeigen, dass man weiterhin einen Basisschutz gewähren möchte. Die Optionen für die Bundesländer bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten an das jeweilige Infektionsgeschehen. Zu den striktesten Maßnahmen, wie Lockdowns mit Schulschließungen und Ausgangssperren möchte man dieses Jahr auf keinen Fall zurückkehren. Alle Corona-Maßnahmen sollen bis zum 07. April 2023 gelten. (jo/slo)

