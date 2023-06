Netanjahu legt sich nicht auf Zugeständnis fest

Von: Maria Sterkl

Demonstrierende blockieren die Straße vor dem Haus von Justizminister Yariv Levin, um gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystem umzubauen, zu protestieren. © dpa

Israels Regierung will möglicherweise einen Passus des umstrittenen Justizumbaus streichen – doch Premier Netanjahu äußert sich vage.

Ich habe das rausgeworfen. Das ist draußen“, erklärte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Mittwoch in einem Interview mit dem Wall Street Journal, als hätte er soeben erfolgreich den Haushaltsmüll entsorgt. Der Rechtspolitiker meinte aber einen zentralen Punkt der sogenannten Justizreform, mit der die rechts-religiöse Regierung die demokratische Gewaltenteilung aushebeln wollte: Die Regierung wollte sich selbst die Macht geben, alle Entscheidungen des Höchstgerichts mit einer einfachen Mehrheit im Parlament zu überstimmen. Die Kontrolle der Justiz über die Politik wäre damit in weiten Teilen beseitigt worden. Diese sogenannte „Überstimmungsklausel“ ist einer der wichtigsten Punkte der Justizreform, die Anfang des Jahres von Netanjahus Parteikollegen und Justizminister Jariv Levin präsentiert, nach heftigen Protesten aber vorübergehend auf Eis gelegt worden war.

Ob Netanjahus Ansage tatsächlich ein Ende der Überstimmungsklausel bedeutet, geht aus dem Interview nicht hervor. Der Premier sagte nämlich nur, dass es kein Überstimmen mit einfacher Parlamentsmehrheit geben wird. Dass die Klausel in anderer Form kommt – etwa mit einer Quote von 60 Prozent –, schloss er nicht aus.

Seinen Koalitionspartner:innen war aber auch schon die vage Aussage Netanjahus zu viel. Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Jehudit bezichtigte den Premier, „vor denen, die die Ayalon-Autobahn anzünden, zu kapitulieren“ – in Anspielung auf die Massendemonstrationen in Tel Aviv, die regelmäßig in Autobahnbesetzungen mündeten.

Auch aus Netanjahus eigener Partei kamen am Donnerstag Wortmeldungen, die sich gegen mögliche Abstriche bei der Überstimmungsklausel stellten.

Die Justizreform ist indes weiterhin nicht vom Tisch. Zwar gab es wochenlange Verhandlungen von Regierung und Opposition, um sich auf einen Kompromiss zu einigen. Die Opposition zeigte sich bereit, der Regierung entgegenzukommen, auch von Koalitionsseite gab es Bereitschaft, vom Maximalvorschlag abzuweichen. Dann war es aber erneut die heikle Frage, wie Israels Richter:innen in Zukunft ausgewählt werden sollen, die zum Platzen der Verhandlungen führte. Die Koalition will nun auf eigene Faust mit der umstrittenen Gesetzgebung fortfahren – auch auf die Gefahr hin, damit erneut Massenproteste auszulösen.

Am kommenden Samstag sollen in allen größeren Städten wieder Demonstrationen stattfinden. Reservistenverbände der Armee haben erneut angedroht, den Trainings fernzubleiben, sollte die Koalition den Gesetzgebungsprozess nicht stoppen.

Die Polizei, die Ben Gvirs Sicherheitsministerium gehorcht, geht indes mit schärferen Mitteln gegen die Demonstrierenden vor. Zuletzt häuften sich Festnahmen prominenter Aktivist:innen, zumeist unter dem Vorwurf der Verhetzung. Wie die hebräische Nachrichtenplattform Zman Israel berichtete, habe die Polizei einigen politisch aktiven Reservist:innen sogar die Waffenscheine entzogen.

Indes arbeitet die Regierungskoalition intensiv an einem Gesetzesentwurf, um die Kompetenzen des israelischen Höchstgerichts neu zu definieren. Demnach soll der Oberste Gerichtshof in Zukunft keine Regierungsmitglieder mehr absetzen können. Eine solche Entscheidung hatte im Januar zur Abberufung des wegen Steuerdelikten verurteilten Innenministers Arye Deri geführt. Im Gegenzug will sich die Regierung mehr Einfluss auf die Generalstaatsanwaltschaft sichern – und im selben Zug womöglich auch die aktuelle Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara feuern, die sich als ausdrückliche Gegnerin der Justizreform positioniert hat.

