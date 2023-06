Israels Premier Netanjahu will Erdogan treffen: Der stellt eine Bedingung

Von: Erkan Pehlivan

Israelischen Medien zufolge will der israelische Ministerpräsident Netanjahu mit Präsident Erdogan zusammenkommen. Erdogan stellt jedoch Bedingungen dafür.

Ankara - Laut israelischen Medien möchte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Das Büro des Premierministers unternehme große Anstrengungen, um ein solches Treffen zu organisieren, und die Gespräche kämen voran, bestätigte ein hoher israelischer Beamter gegenüber Channel 12 News.

Erdogan will Energiekooperation mit Israel

Andere israelischen Quellen schreiben, dass Erdogan einem solchen Treffen nur unter Bedingungen zustimmen werde. Laut Times of Israel zählt dazu die Zusammenarbeit in Sachen Erdgas. Ankara sei bestrebt, eine Pipeline zu bauen, um Gas aus Israel nach Europa zu liefern. Israel habe jedoch nur wenig Interesse an einer Energiekooperation mit der Türkei.

Bereits zuvor war es zwischen beiden Staaten zu Annäherungen gekommen. Staatspräsident Jizchak Herzog traf Erdogan letztes Jahr in Ankara - der erste hochrangige Besuch seit 2008. Außenminister Eli Cohen traf Erdogan im Februar. Sowohl Netanjahu als auch Herzog riefen Erdogan im Mai an, um ihm zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen zu gratulieren. Dabei bekräftigten beide, wie wichtig eine weitere Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Regionalmächten sei.

Präsident Erdogan stellt Bedingungen für ein Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. © Ronen Zvulun/dpa

Beziehungen nach Stürmung der „Mavi Marmara“ verschlechtert

Israel war auch vor der Machtergreifung Erdogans ein langjähriger Verbündeter der Türkei. Nach der Stürmung der Mavi Marmara 2010, die Teil der Hilfsflotille für Gaza war, war es zum Eklat gekommen. Zehn Aktivisten waren damals von israelischen Spezialeinheiten getötet worden. Während der israelischen Militäroperation im Gazastreifen im Juli 2014 hatte Erdogan der israelischen Regierung vorgeworfen, „Hitlers Geist lebendig zu halten“.

Israel und Türkei wollen Erneuerung diplomatischer Beziehungen

2018 kam es erneut zu einem Höhepunkt bei den Spannungen zwischen beiden Regierungen. Erdogan warf damals Israel „Staatsterrorismus“ und „Völkermord“ vor, als am 14. Mai desselben Jahres Dutzende Palästinenser bei Ausschreitungen im Gazastreifen getötet wurden.

Das war der Tag, als der damalige US-Präsident Donald Trump die amerikanische Botschaft trotz Protesten von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte. Erst im März gab es dann wieder Annäherung Ankaras zu Israel – offenbar wegen der diplomatischen Isolation und wirtschaftlicher Probleme. Beide Staaten wollen seither ihre diplomatischen Beziehungen vollständig erneuern. (Erkan Pehlivan)