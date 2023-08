Nebenwirkung des Ukraine-Kriegs: Geburtenrate bricht dramatisch ein

Ukraine-Krieg

Von Gregor-José Moser schließen

In der Ukraine werden immer weniger Kinder geboren. Doch die Ursprünge liegen teils auch in der Zeit vor dem Kriegsausbruch.

Kiew - Kinder auf die Welt bringen im Krieg: Das ist für viele Paare in der Ukraine aktuell offenbar keine Option beziehungsweise auch nur schwer möglich, wie aktuelle Daten zeigen. Vor Beginn des Ukraine-Kriegs kamen in dem Land monatlich etwa 23.000 Kinder auf die Welt. Seit Kriegsbeginn sind es nur noch 16.000 pro Monat, berichtet die britische Tageszeitung The Guardian, die sich auf Zahlen eines ukrainischen Datenanalyseunternehmens beruft.

Das spiegelt sich auch in der Geburtenrate wider, die seit Kriegsbeginn um 28 Prozent gesunken ist. Dem Bericht zufolge sind die Geburtenraten in der Ukraine aber bereits seit 2015 rückläufig. Der Rückgang von 2021 bis 2023 ist allerdings der stärkste, seitdem die Ukraine im Jahr 1991 unabhängig geworden war. Der zweitstärkste Einbruch erfolgte 2015 infolge der Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland im Vorjahr.

+ Infolge des Krieges bekommen immer weniger Menschen in der Ukraine Kinder. © Imago Sportfotodienst GmbH

Komplizierte Familiengründung im Ukrainekrieg und Millionen Geflüchtete

Wirklich überraschend ist die Entwicklung der Geburtenzahlen in der Ukraine sicherlich nicht. Ständiger Bomben- und Drohnenalarm und der alltäglich gewordene Tod laden nicht gerade dazu ein, eine Familie zu gründen. Hinzu kommt, dass ein Großteil der ukrainischen Männer an der Front kämpft.

Seit dem Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine haben nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund sechs Millionen Menschen das Land verlassen, um als Geflüchtete in anderen Staaten Schutz zu suchen. Darunter sind viele Frauen und Kinder. Auch das ist ein Grund, warum die Geburtenrate rückläufig ist. Das Land hat heute eine der niedrigsten Geburtenraten aller Staaten weltweit.

Halbierung der Bevölkerung in der Ukraine bis 2050 befürchtet

Wie sich die Bevölkerung in der Ukraine in den kommenden Jahren und Jahrzehnten konkret entwickelt, bleibt angesichts der sinkenden Geburtenrate abzuwarten. Fest steht aber, dass die Vereinten Nationen bereits vor Kriegsbeginn von einem Bevölkerungsrückgang von 50 Prozent bis 2050 ausgegangen sind. Vermutlich wird der Rückgang also sogar noch deutlicher ausfallen. Vor Kriegsbeginn hatte die Ukraine noch knapp 44 Millionen Einwohner.

Rubriklistenbild: © Imago Sportfotodienst GmbH