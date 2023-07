„Lasst ihre Mütter weinen“: Putins Propagandist fordert Raketenangriffe auf Europas Metropolen

Von: Franziska Schwarz

Teilen

500 Kilo Gewichtsabnahme, Rettung der Zivilisation und „Nazi-Europa“: Russlands Star-Moderator Solowjow hat im Ukraine-Krieg wieder Gas gegeben.

Moskau – Propagandisten sind gefährlich. Hat man allerdings die Gelegenheit, welche aus sicherer Entfernung zu beobachten, kann das zum (fragwürdigen) Spektakel werden. So wie jetzt regelmäßig im TV-Talk von Wladimir Solowjow. Seine Freundin im Geiste dieses Mal: RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan, die behauptete, Russland habe „noch nie einen Angriffskrieg“ geführt.

Weil Solowjows jüngster Propaganda-Talk im russischen Staatssender Rossija 1 ohnehin wirr ist, Simonjans Part also zuerst. Sie hängt sich an Georgiens Ex-Präsidenten Michail Saakaschwili auf: Der inhaftierte pro-westliche Reformpolitiker ist auf aktuellen Bildern abgemagert – nach Simonjans Live-Einschätzung ist er nun „100 bis 500 Kilo“ leichter. Häme ist auch Propagandistinnen nicht fremd. Vielleicht will sie damit auch Solowjow beruhigen, der zuvor die Nerven verloren hat. Aber dazu später.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Polit-Talk mit Putin-Propagandist: „Der Westen sollte uns danken“

Saakaschwili war im Oktober 2021 wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs festgenommen worden. Zuvor war er unter anderem Reformbeauftragter des ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj gewesen. In Saakaschwilis Amtszeit fiel der Krieg zwischen Georgien und Russland (siehe Infokasten).

Das gleiche Schicksal wie Saakaschwili wünscht die RT-Chefredakteurin nun Selenskyj, denn „historisch lernen diese Freaks, die ihre Länder für ein paar Kekse vor die Hunde gehen lassen, nichts aus der Geschichte“, wettert sie. Aber sie wundere sich nicht, doziert Simonjan im russischen Live-Fernsehen weiter. „Diese Attitüde hatten sie schon immer gegenüber Russland! Statt uns zu danken, dass wir die europäische Zivilisation gerettet haben.“

Krieg in Georgien Der Krieg war einer der politischen Schlüsselmomente für Kremlchef Wladimir Putin. Im August 2008 interveniert die russische Armee in der ehemaligen Sowjetrepublik Georgien. Damit will Russland pro-russische Separatistengebiete stärken und die pro-westliche Führung Georgiens schwächen. Hunderte Menschen sterben auf beiden Seiten in dem fünftägigen Krieg. Georgien unterliegt. In beiden Regionen unterhält Russland seither eine starke Militärpräsenz.

RT-Chefredakteurin wundert sich im Ukraine-Krieg: „Warum hassen sie uns?“

Doch der Westen verurteile Russland lieber als barbarisch, anstatt anzuerkennen, dass sich Russland stets nur verteidigt habe. Es habe seine Territorien nur vergrößert, um sich zu verteidigen oder Menschen zu retten. „Zum Beispiel die Armenier, stimmt das nicht, Kameraden?“ Die ukrainische Bevölkerung täte ihr wirklich leid. „Warum wollen sie nicht mit uns leben? Sie bekamen ihren Staat durch uns, und auch ihre Kultur. Warum hassen sie uns so sehr?“, fragt sie.

Wladimir Solowjow, Moderator der Fernsehsendung „Sonntagabend“ (Archivbild) © IMAGO/Maksim Konstantinov/ ZUMA Wire

Putin-Propagandist nach Nato-Gipfel im Ukraine-Krieg besorgt

Im Ukraine-Krieg läuft es für Russland an der militärischen Front aktuell nicht gut, jetzt gab es eine Explosion auf der Krim-Brücke. TV-Host Solowjow hält sich dennoch stoisch an die offiziellen Vorgaben und spricht nur von „militärischer Spezialoperation“ – über deren Verlauf aber ist er immerhin besorgt. „Ich teile den fröhlichen Tonfall in unseren Medien nicht. Sie sagen, die Ukraine und Litauen seien keine großen Mächte. Aber hört mir zu, die Lage ist nicht trivial“, warnt er.

„Sie (Anm. d. Red.: Ukraine und die Nato-Mitglieder) agieren sehr unverschämt. Zusätzlich bombardieren sie unsere Städte mit Streumunition“, beklagt Solowjow. Auch Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu machte daraus direkt: „Sie sind gezwungen, Streubomben zu nutzen.“ Die USA hatten zuletzt lediglich angekündigt, die Ukraine mit Streumunition zu versorgen, die auch von Russland im Krieg eingesetzt wird.

Russischer TV-Moderator fordert Raketen auf „Nazi-Europa“

Was auf dem Nato-Gipfel in Vilnius beschlossen wurde, sei „sehr, sehr signifikant“, wettert Solowjow weiter, denn: „Es macht deutlich: Wir haben keine Freunde in Europa! Zumindest nicht unter Nato-Mitgliedern.“ Sein Lösungsvorschlag? „Lasst uns Berlin und Paris nicht mehr verschonen!“ Er empfiehlt, die russischen Raketen im Ukraine-Krieg „umzulenken“, und zwar auf dieses „verpfuschte Nazi-Europa“, und dort die „Steuerzahler“ ihre zerstörten Städte betrauern: „Lasst ihre Mütter weinen!“

In der Ukraine läuft unterdessen die Gegenoffensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete im Osten und im Süden des Landes weiter. Vor allem wegen der Verminung der Gebiete und der Panzersperren an den russischen Verteidigungslinien ist Kiew allerdings bisher kein Durchbruch gelungen. (frs)