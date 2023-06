Nazi-Aktionen im Saarland

Von: Pitt von Bebenburg

Im saarländischen Landtag kann man sich auch schönere Themen denn Nazis vorstellen. © imago images/Ralph Peters

Der Landtag in Saarbrücken befasst sich nun via Untersuchungsausschuss mit dem Behördenversagen nach rassistischen Anschlägen in den 90er Jahren.

Der Anschlag auf ein Haus in Saarlouis, bei dem Samuel Kofi Yeboah 1991 im Alter von 27 Jahren verbrannte, war nicht die einzige rassistische Tat im Saarland Anfang der 90er Jahre. Nach mehr als 30 Jahren ist auch eine Reihe von weiteren Anschlägen auf geflüchtete Menschen im Saarland noch nicht aufgeklärt.

Ein Untersuchungsausschuss des saarländischen Landtags soll nun herausfinden, welche Fehler von Polizei, Staatsanwaltschaften, Verfassungsschutz und Landesregierung dazu beigetragen haben, dass die Fälle sehr schnell zu den Akten gelegt wurden – bei sechs Anschlägen auf Geflüchtete in den Jahren 1991 und 1992.

Nur das Attentat auf Yeboah und 20 andere Menschen in der Unterkunft von Saarlouis ist bisher vor Gericht gekommen – und auch das erst 2022. Landespolizeipräsident Norbert Rupp hatte sich im vergangenen Jahr für „Defizite in der damaligen Polizeiarbeit“ entschuldigt.

Das Parlament setzte den Untersuchungsausschuss am Mittwoch mit den Stimmen aller drei Fraktionen ein. Er war von der oppositionellen CDU angeregt und von der SPD mitbeantragt worden. Das Land will außerdem einen Fonds zur Entschädigung von Opfern extremistischer und terroristischer Taten einrichten.

Die AfD votierte nur gegen die Zusammensetzung des Gremiums, dem drei Abgeordnete der SPD und zwei Abgeordnete der CDU angehören. Die AfD kann lediglich mit einem beratenden Mitglied an den Sitzungen teilnehmen. Vorsitzende des Ausschusses wird die SPD-Abgeordnete Sevim Kaya-Karadag.

Die in der Türkei geborene Politikerin erinnerte an die Stimmung, die angesichts der starken rechten Szene und häufiger Anschläge damals in der migrantischen Community geherrscht habe. „Freunde verließen Deutschland“, schilderte sie und fügte hinzu: „Ich bin froh, dass meine Eltern damals ihre Auswanderungspläne nicht umgesetzt haben.“ Nun gelte es, in der Arbeit des Untersuchungsausschusses endlich das Leid der Opfer-Angehörigen und der Überlebenden wahrzunehmen.

Aufklärung über die starke rechte Szene und die rassistischen Taten war weniger von den Behörden als von der Zivilgesellschaft vorangetrieben worden. Mehrere Abgeordnete von SPD und CDU lobten dafür ausdrücklich die „Aktion 3. Welt Saar“, die SPD-Politikerin Kira Braun auch den Flüchtlingsrat und die Antifa Saar. Wenn man sich eine zehn Jahre alte Broschüre der Antifa anschaue, frage man sich: „Wie konnten die so viel wissen und die Zuständigen so wenig?“

Der CDU-Abgeordnete Marc Speicher aus Saarlouis erinnerte an Aufmärsche einer Kameradschaft und an CDs mit rechten Liedern, die vor seiner damaligen Schule verteilt worden seien. Dort, vor dem Robert-Schuman-Gymnasium, werde nun ein Mahnmal gegen Rassismus aufgestellt. Das Thema sei hoch aktuell, wie der jüngste Verfassungsschutzbericht zeige.

Das Oberlandesgericht in Koblenz macht einem angeblichen Ehemaligen der Neonazi-Szene in Saarlouis derzeit den Prozess wegen des Verdachts auf Mord an Yeboah. Bei anderen Anschlägen hat es bislang keine erfolgreichen Ermittlungen gegeben.

Der Ausschuss will sich mit fünf weiteren Taten beschäftigen, darunter dem versuchten Brandanschlag vom September 1992 auf das Oranna-Heim in Saarlouis, eine Unterkunft für Asylsuchende, in der rund 180 Menschen lebten. Die Zeitzünderbombe dort hätte verheerenden Schaden angerichtet, wenn sie nicht nach einem anonymen Anruf rechtzeitig entdeckt worden wäre.