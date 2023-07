Nawalny drohen weitere 20 Jahre Haft

Von: Stefan Scholl

Alexej Nawalny (47) ist seit 2011 aktiv in der Opposition zu Putin. © Alexander Zemlianichenko/dpa

Russlands Justiz wirft dem Oppositionellen vor, Hass zu säen. Ein neues Gesetz im Land richtet sich gegen jegliche Art von Kritik am Regime. Nawalny bekommt as als erster zu spüren.

Er sei angeklagt, Hass gegen die Vertreter der Staatsmacht und Sicherheitsdienste zu säen, gegen Richter und Mitglieder der Staatspartei, sagte Alexej Nawalny in seinem Schlusswort. „Nein, ich säe keinen Hass. Ich erinnere nur daran, dass der Mensch auf zwei Beinen steht: seinem Gewissen und seinem Verstand.“

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Sie hat in ihrem Plädoyer am Donnerstag für den inhaftierten russischen Oppositionspolitiker weitere 20 Jahre Gefängnis gefordert. Nawalny, mehrfach verurteilt wegen angeblicher Wirtschaftsvergehen und Richterbeleidigung, ist zum ersten Mal als politischer Extremist angeklagt: Unter anderem wegen „Bildung und Teilnahme an einer extremistischen Vereinigung“, „Aufruf zu extremistischer und terroristischer Tätigkeit“, „Finanzierung von Extremismus unter Ausnutzung seiner beruflichen Position“ oder „Rehabilitierung des Nazismus“. Der nicht öffentliche Prozess in der Haftanstalt bei Wladimir, wo Nawalny zurzeit Haftstrafen von insgesamt zwölfeinhalb Jahren absitzt, endet am 4. August mit der Urteilsverkündung.

Der liberale Korruptionsbekämpfer Nawalny ist kein Einzelfall. Urteile gegen mutmaßliche Terrorist:innen, Extremist:innen und ihre Sympathisant:innen häufen sich in Russland. Und in der Staatsduma liegt ein neues Gesetz, das auch „Propaganda“ und „Rechtfertigung“ von Extremismus unter Strafe stellen wird. Menschenrechtler:innen warnen, künftig könne jeder vor Gericht landen, der öffentlich abweichende Meinungen äußert.

Ein Berufungsgericht im westsibirischen Tjumen bestätigte Anfang der Woche eine dreijährige Haftstrafe für den 23-jährigen Kiril Martjuschew wegen Aufruf zu extremistischer Tätigkeit im Internet. Er hatte in seinem Telegramkanal „Nein zum Krieg“ die Todesstrafe für Beamt:innen der Sicherheitskräfte zur Diskussion gestellt, die Gewalt gegen die eigene Bevölkerung anwenden.

Der tatarische Soziologe Iskender Jassawejew, der öffentlich gegen Putins „Kriegsspezialoperation“ in der Ukraine protestierte, kam mit einer Ordnungsstrafe davon, verlor aber seinen Job in der Moskauer Hochschule für Ökonomie. Und am Freitag wurde der Ex-Geheimdienstoffizier und Ultranationalist Igor Girkin seiner Ehefrau zufolge in Moskau festgenommen. Ihm werde Extremismus vorgeworfen, teilte Miroslawa Reginskaja am Freitag auf Girkins Telegram-Kanal mit. Girkin gilt zwar als klarer Befürworter der „Kriegsspezialoperation“, er kritisierte aber zunehmend scharf die Taktik Russlands.

Nach Angaben des Obersten Gerichts wurden vergangenes Jahr 693 Russ:innen als Extremist:innen verurteilt. Das russische Gesetz definiert Extremismus als „gewaltsame Veränderung der Verfassungsgrundlagen und der territorialen Unversehrtheit“ des Landes. Aber die Autor:innen der neuen Gesetzesinitiative in der Duma erklären deren Notwendigkeit mit „Mass shooting“: Haarsträubende Amokläufe in Schulen und Kindergärten hätten Dimensionen angenommen, die mit Extremismus vergleichbar seien.

Die Duma-Abgeordneten fordern, künftig ebenfalls die „öffentliche Rechtfertigung oder Propaganda von Extremismus“ oder „extremistischer Ideologie“ unter Strafe zu stellen, je nach Schwere des Vergehens mit Bußgeldern von umgerechnet 1000 bis 3000 Euro oder Haft bis zu fünf Jahren. „Es ist zu erwarten, dass der Wortlaut des Gesetzes auch in der Endfassung sehr breit und abstrakt gefasst sein wird“, sagt Sergej Dawidis, Memorial-Menschenrechtler für politische Gefangene. Und das mit Absicht. „Zurzeit riskiert jeder, der den Krieg in der Ukraine Krieg nennt, ein Strafverfahren. Aber ansonsten kann man Putin weiter einen Diktator nennen.“ Das missfalle der Staatsmacht, sie wolle den Raum für öffentliche Debatten weiter einschränken. mit dpa