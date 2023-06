Naturschutz: Wie die Konservativen in der EU versuchen, ein wichtiges Gesetz zu verhindern

Von: Friederike Meier

Teilen

Ein kleines Fest für das Weltklima: die renaturierte Havel nahe dem Dorf Strodehne in Brandenburg. © imago images / Nature Picture Li

Am Dienstag beschäftigt sich der Umweltausschuss im EU-Parlament mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur.

Sogar die Chefin des UN-Umweltprogramms schaltete sich in der vergangenen Woche ein: Inger Andersen warnte die EU davor, das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur in den Sand zu setzen. „Ein Scheitern wäre ein Scheitern für die europäische Bevölkerung, für die Nationen Europas und für die nächsten europäischen Generationen“, sagte sie dem Magazin „Politico“ am Dienstag.

Mit dem Gesetz soll die EU sich laut Vorschlag der Kommission zum Ziel setzen, bis zum Jahr 2030 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU zu renaturieren. Denn laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur sind 81 Prozent der Lebensräume in der EU in einem schlechten Zustand.

„Die EU und die EU-Länder standen bei der COP15 an vorderster Front“, sagte Andersen in Bezug auf die Verhandlungen zum Artenschutzabkommen von Montreal. Dort hatten sich die Staaten dazu verpflichtet, bis Ende dieses Jahrzehnts 30 Prozent ihrer Landes- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. „Dass dies nun im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur infrage gestellt wird, ist offen gesagt nicht sehr hilfreich“, kritisierte Andersen. Es mache sie traurig zu sehen, dass Parteien, die immer für Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Produktivität des Landes und für die Unversehrtheit der natürlichen Ressourcen gestanden haben, das Gesetz für problematisch halten. Einige Parteien verbreiteten Fehlinformationen.

Damit spielt sie, ohne Namen zu nennen, auf die konservative Europäische Volkspartei (EVP) an, deren Vorsitzender Manfred Weber (CSU) seit Monaten gegen das Gesetz Stimmung macht. In einem Tweet der Partei ist etwa ein Dorf zu sehen, zusammen mit dem Text: „Es ergibt keinen Sinn, Dörfer abzureißen, die vor hundert Jahren gebaut wurden, um Feuchtgebiete herzustellen.“ In anderen heißt es, Landwirt:innen würden durch das Gesetz gezwungen, zehn Prozent ihrer Fläche aufzugeben.

Einzig: Weder sind die zehn Prozent im Vorschlag der Kommission rechtlich bindend, noch geht es darum, landwirtschaftliche Flächen gar nicht mehr zu nutzen: Es sollen lediglich sogenannte Landschaftselemente für mehr Biodiversität gepflanzt werden, wie etwa Hecken, Baumreihen oder Teiche.

Trotzdem war die EVP mit ihrer Strategie bisher erfolgreich. Denn Mitte Juni endete die Sitzung des Umweltausschusses des EU-Parlaments mit einem Patt: Deutsche Christdemokraten, Konservative und die ID-Fraktion („Identität und Demokratie“), zu der auch die AfD gehört, blockierten die Entscheidung. Da sich die Abgeordneten nicht einigen konnten, vertagten sie die Abstimmung über eine Position des Ausschusses auf ihre Sitzung an diesem Dienstag.

Natur als Klimaschützer 81 Prozent der Lebensräume in der EU sind in einem mangelhaften bis schlechten Zustand. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Europäischen Umweltagentur EEA von 2020. Nur bei 15 Prozent der Ökosysteme wird der Zustand noch als „gut“ bewertet. Die Behörde spricht von einem „drastischen Rückgang der biologischen Vielfalt in Europa“. Die intensive Landwirtschaft ist laut dem Bericht die Hauptursache dafür, dass die Natur immer weniger gut erhalten ist. Der Ackerbau trage „zunehmend zum anhaltenden Verlust der biologischen Vielfalt bei“, so die EU-Kommission in ihrer Zusammenfassung des Berichts. Der schlechte Zustand der Natur ist auch ein Problem für den Klimaschutz. Moore speichern große Mengen Kohlenstoff, allerdings nur wenn sie intakt sind. Mit dem Natur-Wiederherstellungsgesetz will die EU-Kommission daher Natur- und Klimaschutz verbinden. fme

Vergangene Woche schließlich stimmte der Rat der Umweltminister:innen der EU für den Kommissionsvorschlag – mit leichten Änderungen. „Leider musste die schwedische Ratspräsidentschaft einige Bedenken berücksichtigen“, sagt Sergiy Moroz, Biodiversitäts-Experte bei der NGO European Environmental Bureau. „Trotz Abschwächungen und Flexibilisierungen bleibt der Beschluss aber trotzdem ein wichtiger Rahmen.“

Raphael Weyland vom Brüssel-Büro des Umweltverbands Nabu schätzt die Lage ähnlich ein: „Das Ergebnis ist ein starkes Signal an Manfred Weber, mit seinen Fake News und seinem Populismus aufzuhören.“ Er begrüßt die jetzige Entwicklung, wenn auch der Vorschlag der EU-Kommission „einige Lücken“ hat. Er sehe zum Beispiel vor, dass ein Prozent aller Flüsse wieder frei fließen soll. Der Nabu fordert das für 30 Prozent der Flüsse. „Wir haben trotzdem laut applaudiert, weil es das erste Mal ist, dass es überhaupt eine gesetzliche Regelung gibt.“

Neben den Flüssen hält Weyland die Renaturierungsziele für Moore und Landschaftselemente in Agrarökosystemen für zentral. „Wenn wir dieses Gesetz nutzen, um bei Moorschutz und Agrarwende voranzukommen, ist das ein riesiger Zugewinn. Was wir bisher auf Projektebene machen, etwa bei der Renaturierung der unteren Havel, muss es viel häufiger geben“, sagt Weyland.

Was aus dem Vorschlag der EU-Kommission wird, hängt nun vom Abstimmungsverhalten der Parlamentarier:innen im Umweltausschuss an diesem Dienstag ab. „Der große Knackpunkt im Parlament ist nicht der Inhalt, sondern dass die EVP das Gesetz nutzt, um sich im Wahlkampf zu positionieren“, sagt Experte Moroz. „Die Wissenschaft zeigt eindeutig, dass die größte Bedrohung für die Ernährungssicherheit der Klimawandel und die Zerstörung der Natur ist – nicht dieses Gesetz.“

Seine Hoffnung ist, dass der Umweltausschuss den Vorschlag in welcher Form auch immer ans Plenum überweist, wo EVP-Chef Weber nicht so viel Einfluss habe. „Für das Plenum kann der Berichterstatter des Ausschusses einen neuen Bericht vorbereiten. Es müsste einer sein, dem auch einige EVP-Mitglieder zustimmen können, denn es gibt dort einige.“