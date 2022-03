Polen bereitet sich auf Russlands Angriff vor – Joe Biden besucht Nato-Ostflanke

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Im Bemühen um eine Eindämmung des russischen Krieges gegen die Ukraine besucht US-Präsident Joe Biden das östliche Nato-Mitglied Polen. © Markus Schreiber/dpa

Angesichts des Ukraine-Krieges reist US-Präsident Joe Biden zum Nato-Partner Polen. Derweil bereiten sich polnische Zivilisten auf einen Angriff Russlands vor.

Polen, Nachbarland der Ukraine*, befindet sich an der vordersten Linie im Ukraine-Krieg*. Nach Wladimir Putins* Angriffskrieg sind knapp 2,24 Millionen Menschen nach Polen geflüchtet.

US-Präsident Joe Biden* besucht angesichts Russlands* andauernden Invasion am Wochenende die Nato-Ostflanke*.

Alle Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt* lesen Sie im aktuellen News-Ticker.

Warschau – Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze. Damit befindet sich die parlamentarische Republik an der vordersten Linie im Ukraine-Krieg. Neben der Grenze der Nato-Staaten und dem russischen Einflussbereich von Wladimir Putin, ist da auch noch Belarus, das ebenfalls an Polen grenzt. Auch von dort aus überschritten russische Truppen die ukrainische Grenze.

Im Gegensatz zur Ukraine hat Polen aber Anschluss im Westen gefunden. Das Land ist nicht nur Mitglied der Nato, sondern auch der Europäischen Union (EU*). Bereits vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stellten die USA* Soldaten bereit, um die Nato-Ostflanke zu stärken.

Ukraine-Krieg: Joe Biden besucht Nato-Partnerstaat Polen

US-Präsident Joe Biden ist angesichts des Ukraine-Krieges am Freitag (25.03.2022) zu einer zweitägigen Reise nach Polen aufgebrochen. Im Nachbarland der Ukraine will sich Biden zunächst ein Bild über den humanitären Einsatz zur Versorgung Geflüchteter machen. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes haben sich seit Beginn der russischen Invasion knapp 2,24 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Danach will sich der US-Präsident mit in Polen stationierten US-Truppen treffen. Auf dem Programm stehen außerdem Gespräche mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und ein Auftritt am Warschauer Königsschloss am Samstag (26.03.2022). Die Rede ist für den Nachmittag zwischen 17 und 18 Uhr angesetzt, sagte ein Sprecher der US-Botschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

„Der Präsident wird sich zu den gemeinsamen Bemühungen der freien Welt äußern, das ukrainische Volk zu unterstützen, Russland für seinen brutalen Krieg zur Verantwortung zu ziehen und eine Zukunft zu verteidigen, die auf demokratischen Grundsätzen beruht“, kündigte das Weiße Haus nach dpa-Informationen an. Zuletzt hatte Biden die Zahl der in Polen stationierten US-Soldaten aufgestockt, um die Nato-Ostflanke weiter zu stärken.

Krieg in der Ukraine: Bidens Besuch in Polen kurzfristig arrangiert

Die Planung von Bidens Besuch in Polen sei nicht von langer Hand vorbereitet worden, wie es normalerweise bei Besuchen von US-Präsidenten der Fall sei, sagte Pawel Soloch, Chef von Dudas Büro für Nationale Sicherheit, der Nachrichtenagentur PAP. Deshalb werde vieles kurzfristig arrangiert.

Zuvor war der US-Präsident in Brüssel und nahm am Donnerstag (24.03.2022) an mehreren Gipfel-Treffen teil. Darunter war auch der Nato-Sondergipfel, bei dem die Staats- und Regierungschefs des Bündnisses über weitere Maßnahmen zum Ukraine-Krieg beratschlagten. Unter anderem wurden neue Sanktionen gegen Russland beschlossen.

Wegen Angst vor dem Ukraine-Krieg: Zahl an den Schießständen in Polen verdreifacht

Währenddessen bereiten sich polnische Zivilistinnen und Zivilisten an Schießständen auf einen möglichen Angriff Russlands vor – gesteuert von der Angst, der Kreml könnte den Krieg weiter in Richtung Polen ausweiten. Demnach habe sich seit Beginn des Ukraine-Krieges die Zahl an den Schießständen in der polnischen Hauptstadt Warschau verdreifacht, erklärte ein Ausbilder der Schießschule Strzelnica Warszawianka gegenüber dem Online-Magazin Vice.

„Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine gibt es immer mehr Menschen, die lernen wollen, wie man mit Waffen umgeht und schießt“, sagte Marcin Chewiński gegenüber dem Magazin. „Sie haben Angst um ihre eigene Familie und sich selbst. Sie wollen lernen, wie man mit Waffen umgeht, weil sie nicht wissen, was in Polen passieren wird.“ Die meisten Interessierten wollen lernen, wie man mit AK-47-Gewehren umgeht, erklärte Chewiński weiter. Aber auch kleinere Pistolen wie Glocks und Makarows seien beliebt. Vor allem Frauen seien in der Überzahl am Schießstand. „Frauen, die neu anfangen und zu uns kommen, schießen anfangs präziser als Männer. Sie sind ruhiger und gelassener“, sagte Chewiński.

Ukraine-Krieg: Zivilisten und Zivilistinnen bereiten sich auf russischen Angriff vor

Auch in anderen Teilen Polens ist ein ähnlicher Trend zu erkennen. In Wloclawek, 150 Kilometer nordwestlich von Warschau, wurde ein Selbstverteidigungs-Programm für Zivilistinnen und Zivilisten eingerichtet. Das berichtete nach Angaben von Vice der Fernsehsender TVN.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* dagegen ist sich sicher, dass Russland nicht beabsichtige, den Krieg in der Ukraine zu beenden, wie er in einer Videoansprache an die Staats- und Regierungschef der Nato sagte. Gleichzeitig forderte Selenskyj weitere, militärische Unterstützung für die Ukraine. (kas/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.