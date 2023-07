Warum die Gegenoffensive stockt – und was die Nato damit zu tun hat

Von: Franziska Schwarz

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kommt nur mühsam voran. In der Nato wächst die Kritik – aber vielleicht unterliegt der Westen auch einem Denkfehler.

Kiew – Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg kommt nicht so voran wie erhofft. Aktuell geht es Meter um Meter, doch die Verluste an der Kriegsfront sind hoch – auf beiden Seiten. Womöglich sind aber falsche Erwartungen der westlichen Verbündeten der Grund für die Enttäuschung. Mehrere Militärexperten rückten den Fokus bei der Bewertung der Gegenoffensive jetzt auf die Nato.

So sagte der Militäranalyst Allan Orr zu Newsweek, der Zeitpunkt der ukrainischen Gegenoffensive sei von „willkürlichen Nato-Zeitplänen“ bestimmt. Es sei von den ukrainischen Streitkräften schlicht „zu viel verlangt“, innerhalb von sechs Monaten von einer „Guerilla-Verteidigung“ zur konventionellen Offensive überzugehen.

Dem Plan habe die Annahme zugrundelegen, „dass die russische Linie aufgrund der schlechten Moral unter Druck zusammenbrechen würde – das war nicht der Fall. Tatsächlich haben sich die Russen schneller angepasst, als die Ukrainer trainiert wurden.“ Orrs Vorwurf an die Nato: Das westliche Verteidigungsbündnis habe der Ukraine weder genug Ausrüstung, noch genug Zeit gegeben, sich mit dieser vertraut zu machen.

US-Diplomat lobt Fortschritte der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg

„....und die Nato ist schuld“, lautet ein Teil der Newsweek-Überschrift sogar. Doch der Militäranalyst Glen Grant sieht die Sache im Gespräch mit dem US-Nachrichtenmagazin etwas gelassener. Er erkennt in der Gegenoffensive auf ukrainischer Seite einen „Lernprozess“ und betonte gegenüber dem US-Blatt, „wie wenige“ der Beteiligten jemals an einem Angriff teilgenommen hätten. „Angesichts der massiven Verteidigungsmaßnahmen Russlands sind die jüngsten Fortschritte der Ukraine bemerkenswert“, stimmte auch der Ex-US-Diplomat Jay Truesdale ein.

Die früheren Offensiven der Ukraine gegen Russland im Jahr 2022 waren erfolgreicher, weil die russische Armee mit Problemen bei Logistik, Führung und Moral kämpfte. Jetzt rückt die Ukraine gegen eine besser vorbereitete russische Verteidigung vor. Russland trainiert inzwischen sogar Frauen (siehe folgendes Video).

Eine Rechnung zur Dauer der Gegenoffensive im Ukraine-Krieg

Vor allem die Lieferung von Himars-Raketen, Bradley-Schützenpanzer (beides USA) sowie Challenger-2-Panzer (Großbritannien) steigerten in der Nato die Erwartungen an die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg, die Anfang Juni begann. Doch dann die Schadenfreude bei den Russen angesichts dieser Meldung: Die Ukraine verliert fast ein Drittel aller Bradley-Panzer.

Die Ukraine meldete, in der Gegenoffensive innerhalb von gut vier Wochen etwa 100 Quadratkilometer von den Russen besetztes Land zurückerobert zu haben – und versprach noch mehr. Vergangenen Herbst gelang der Ukraine in einem vergleichbaren Zeitraum allerdings die Rückeroberung von gut 11.900 Quadratkilometern, schrieb Newsweek nun.

„Die Ukraine muss ihren Mangel an Luftüberlegenheit und Munition kompensieren, die beide wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen Offensive sind, insbesondere angesichts der höheren russischen Feuerrate“, sagte Truesdale dazu zu Newsweek. Bei der Bewertung des Erfolgs der ukrainischen Gegenoffensive zerfällt das Lager der Beobachter also in Optimisten und Pessimisten. Der Harvard-Professor Graham Allison schätzte in einem Meinungsbeitrag für die Washington Post von Ende Juni, dass die Ukraine bei dem aktuellen Tempo noch 16 Jahre benötigen werde, um ihr gesamtes Territorium zurückzuerobern. (frs)