Nato-Norderweiterung: Erdogan lässt sich feiern - USA schicken weitere Truppen

Von: Daniel Dillmann

+++ 19.21 Uhr: Die Nato-Norderweiterung hat Sergej Rjabkow nicht erwähnt. Dafür reagierte der Vize-Außenminister Russlands nun auf die Ankündung von US-Präsident Joe Biden, weitere Truppen in Europa zu stationieren. Man plane „Ausgleichsmaßnahmen“, wird Rjabkow von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.

Nato-Norderweiterung: Joe Biden überschüttet Erdogan mit Lob

+++ 18.50 Uhr: US-Präsident Joe Biden dankte seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan zu Beginn eines Treffens am Mittwoch dafür, dass er dem Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens zugestimmt hat. „Ich möchte Ihnen besonders dafür danken, was Sie getan haben, und für all die unglaubliche Arbeit, die Sie leisten, um Getreide aus der Ukraine zu bekommen“, sagte Biden zu Erdogan während des Nato-Gipfeltreffens in Madrid. „Sie machen einen großartigen Job“, fügte Biden hinzu.

Tayyip Erdogan (l-r) steht zusammen mit Joe Biden, Präsident der USA, Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, beim Nato-Gipfel. © Susan Walsh/dpa

Nato-Norderweiterung: Schweden und Finnland bereit für „direkte Gefahr aus Russland“

Update, 18.10 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist zuversichtlich, dass die Nato-Norderweiterung um Schweden und Finnland zügig vollzogen werden kann. Mit Blick auf die weiteren Schritte sagte Stoltenberg in Madrid: „Wir durchlaufen einen Ratifizierungsprozess in 30 Parlamenten - das braucht immer etwas Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass auch das schnell vonstatten gehen wird.“

Im Anschluss würden Finnland und Schweden offiziell eingeladen werden das „Washingtoner Abkommen“ zu unterschreiben, wie der Nordatlantikvertrag aufgrund seines Geburtsortes Washington DC im Jahr 1949 auch genannt wird.

Mit Blick auf Russland ließ Jens Stoltenberg keine Fragen offen. „Wir sagen ganz deutlich, dass Russland eine direkte Gefahr für unsere Sicherheit darstellt“, so der Nato-Generalsekreär.

Nato-Norderweiterung: Schweden und Finnland auf Kurs

Frankfurt – Nun ist es offiziell. Die Nato hat das Verfahren zur Aufnahme von Schweden und Finnland in das Verteidigungsbündnis eingeleitet. Das bestätigte Generalsekretär Jens Stoltenberg auf dem Nato-Gipfel in Madrid. Nach „wochenlanger harter Arbeit“ habe man endlich einen Durchbruch erzielt.

Begonnen hatte diese Arbeit am 18. Mai, als die Regierungen von Schweden und Finnland ihren Antrag auf Nato-Mitgliedschaft einreichten – als Reaktion auf den Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hatte.

Nato-Erweiterung: Schweden und Finnland reagieren auf Ukraine-Krieg

Sollte die Nato beide Länder aufnehmen, die gemeinsame Grenze zwischen dem Militärbündnis und Russland würde sich deutlich verlängern – von bisher rund 800 auf mehr als 2000 Kilometer.

Und die Aufnahme gilt als sicher. Erst am Vorabend hatte die Türkei ihre Blockade gegen den Nato-Beitritt von Finnland und Schweden aufgegeben – im Gegenzug für Zugeständnisse der nordischen Länder. Stoltenberg sagte, die Einigung sei gut für die Türkei, Finnland und Schweden – und auch für die Nato.

Nato-Norderweiterung: Schweden und Finnland müssen wohl noch Monate warten

Bis Finnland und Schweden tatsächlich Mitglieder der Allianz sind, dürfte es jedoch noch einige Monate dauern. Die Beitrittsprotokolle sollen nach derzeitiger Planung am kommenden Dienstag unterzeichnet werden. Danach müssen diese noch von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Bis alle 30 Alliierten dies erledigt haben, könnte es Schätzungen zufolge sechs bis acht Monate dauern. In Deutschland muss auch der Bundestag zustimmen.

Die Nato-Mitglieder

Land Nato-Mitglied seit Albanien 2009 Belgien 1949 Bulgarien 2004 Dänemark 1949 Deutschland 1955 Estland 2004 Frankreich 1949 Griechenland 1952 Großbritannien 1949 Irland 1949 Italien 1949 Kanada 1949 Kroatien 2009 Lettland 2004 Litauen 2004 Luxemburg 1949 Montenegro 2017 Niederlande 1949 Nordmazedonien 2020 Norwegen 1949 Polen 1999 Portugal 1949 Rumänien 2004 Slowakei 2004 Slowenien 2004 Spanien 1982 Tschechische Republik 1999 Türkei 1952 Ungarn 1999 USA 1949

Doch wie reagiert Russland auf die Nato-Norderweiterung? Laut Schwedens Premierminister Magdalena Andersson bislang sehr zurückhaltend. Das hat auch einen Grund: „Russland weiß, dass wir seit langem Partner der Nato sind, dass wir seit vielen Jahren eng mit der Nato zusammenarbeiten. Vielleicht sehen sie das nicht als so einen großen Schritt“, so Andersson gegenüber dem Magazin Politico.

Wie reagiert Wladimir Putin auf die Erweiterung der Nato?

Sollte es sich Russlands Präsident Wladimir Putin aber noch einmal anders überlegen und Schweden mit Vergeltungsmaßnahmen bedrohen, Schweden sei vorbereitet. „Natürlich haben wir unsere Vorsichtsmaßnahmen gegenüber Russland erhöht“, so die Premierministerin.

Schwedens Premierministerin Magdalena Andersson beim Nato-Gipfel in Madrid. © Paul White/dpa

Laut Fachleuten dürfte die geplante Nato-Norderweiterung die Kapazitäten des Militärbündnisses deutlich steigern. Finnland und Schweden verfügen bereits über „ein erstklassiges und schnell wachsende Militär“, so Celeste A. Wallander, Staatssekretärin für Internationale Angelegenheiten der US-Regierung. Während Finnland eine gut ausgestattete Flotte betreibe, habe Schweden große Erfahrungen mit Militäroperationen in arktischen Gebieten gesammelt.

Für Jens Stoltenberg jedenfalls steht eines fest: Wladimir Putin habe sich inmitten des Ukraine-Konflikts verkalkuliert. Dem sei es „nicht gelungen, die Tür der Nato zu schließen. Er bekommt das Gegenteil von dem, was er wollte.“ (dil/dpa)