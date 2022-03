Nato legt Jahresbericht vor: Militärausgaben steigen weltweit an

Von: Daniel Dillmann

Kampfjets, die an einer Nato-Übung in den Niederlanden teilnehmen. (Symbolfoto) © Jeffrey Groeneweg/AFP

In ihrem Jahresbericht wird die Nato über die Militärausgaben ihrer Mitgliedsstaaten informieren. Der Trend ist eindeutig.

Die Nato* stellt am heutigen Donnerstag ihren Jahresbericht vor. Den Bericht über die Militärausgaben präsentiert Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

Vor allem aufgrund des Ukraine-Konflikts* dürften die Militärausgaben der Nato-Mitgliedsstaaten weiter steigen.

Die höchsten Militärausgaben innerhalb der Nato haben die USA* und Polen. Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD*) will auch den deutschen Militäretat deutlich erhöhen.

Brüssel – Mitten in der größten militärischen Krise Europas seit dem Krieg in Jugoslawien veröffentlicht die Nato ihren Jahresbericht. Das Verteidigungsbündnis wird am Donnerstag um 13.00 Uhr seine Verteidigungsausgaben 2021 vorstellen. Die Aufgabe übernimmt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Nach der Annexion der Krim durch Russland* im Jahr 2014 hatten die Mitgliedsstaaten der Nato vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben binnen zehn Jahren deutlich zu erhöhen. Jedes Land verpflichtete sich, insgesamt zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. Erreicht haben das seitdem aber nur elf der 30 Nato-Länder.

Nato legt Jahresbericht vor - Militärausgaben steigen weltweit an

Die Bundesrepublik Deutschland bliebt im Jahresbericht 2020 deutlich unter der Zwei-Prozent-Vorgabe. In besagtem Jahr erhielt die Bundeswehr nur 1,56 Prozent der Wirtschafstleistung. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach Beginn des Ukraine-Kriegs* im Bundestag angekündigt, der Armee ein Sondervermögen zur Verfügung zu stellen. Die Bundeswehr soll nach dem Wunsch des Kanzler 100 Milliarden Euro extra erhalten. Damit soll die Lücke zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato bis zum Jahr 2026 geschlossen werden. Woher das Geld stammt, hat bislang keiner aus der Ampelkoalition erklärt.

Die Nato: Daten des größten Verteidigungsbündnisses der Welt

Name Nort Atlantic Treaty Organization (Nato) Gründung 4. April 1949 in Washington DC (USA) Gründungsmitglieder USA, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Norwegen, Kanada, Belgien, Niederlande, Dänemark, Portugal, Island, Luxemburg Hauptsitz Brüssel (Belgien) Größe 30 Mitgliedsstaaten

Die Ausgaben, die die Nato-Mitgliedsstaaten für ihre Verteidigung machen, unterscheiden sich stark. Polen hatte im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine seine Militärausgaben deutlich erhöht und will künftig ca. drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Armee stecken. Den im Verhältnis größten Anteil investiert zurzeit Griechenland mit 3,82 Prozent. Die USA folgen auf dem zweiten Platz mit 3,52 Prozent.

Nato-Jahresbericht: die zehn Mitgliedsländer mit den höchsten Militärausgaben

1. Griechenland: 3,82 %

2. USA: 3,52 %

3. Kroatien: 2,79 %

4. Vereinigtes Königreich: 2,29 %

5. Estland: 2,28 %

6. Lettland: 2,27 %

7. Polen: 2,10 %

8. Litauen: 2,03 %

9. Rumänien: 2,02 %

10. Frankreich: 2,01 %

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bleibt länger

Für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sollte es eigentlich das letzte Mal sein, dass er den Jahresbericht des Verteidigungsbündnisses vorstellt. Der 63-Jährige hatte geplant, im Dezember Zentralbankchef seines Heimatlandes Norwegen zu werden. Doch der Ukraine-Krieg bewegte Stoltenberg zum Umdenken. Der erfahrene General wird dem Verteidigungsbündnis mindestens bis September 2023 erhalten bleiben. In der „größten Sicherheitskrise seit einer Generation“ müsse die Nato stark bleiben, sagte der Generalsekretär laut der Nachrichtenagentur dpa. Stoltenberg steht seit fast acht Jahren an der Spitze des transatlantischen Militärbündnisses.

Gegründet wurde die Nato 1949 von zwölf Staaten und hat sich seitdem sukzessive vergrößert. Bis ins Jahr 1999 gehörten dem Verteidigungsbündnis 16 Staaten an. Seitdem hat sich die Nato nahezu verdoppelt: 15 weitere Staaten kamen hinzu, die allesamt in Osteuropa liegen. (dil/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA