Nato-Staaten rüsten auf: Ukraine von Waffenlieferungen „abhängig“

Von: Tobias Utz

Die Nato will ihre Mitglieder zur Aufrüstung verpflichten. Unter anderem soll die Ukraine mehr schwere Waffen erhalten. Ende Juni ist laut Generalsekretär Stoltenberg ein Gipfel geplant.

Den Haag – Die Nato plant, auf einem Gipfeltreffen in Madrid Ende Juni erhebliche Verstärkungen der alliierten Verteidigungs- und Abschreckungsmaßnahmen beschließen. Das kündigte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstagabend (14. Juni) im niederländischen Den Haag an. Teil davon seien mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. „Ja, die Ukraine sollte mehr schwere Waffen haben“, erklärte Stoltenberg auf Nachfrage. „Denn davon sind sie absolut abhängig, um sich gegen die brutale russische Invasion zu wehren.“

Die ukrainische Regierung um Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte in den vergangenen Tagen vermehrt die Lieferung schwerer Waffen gefordert. Dabei verwies er mehrfach – trotz schwerer Verluste – auf die militärische Überlegenheit Russlands. Die Ukraine brauche etwa Artillerie mit großer Reichweite, um es mit den russischen Geschützen aufnehmen zu können.

Nato-Gipfel zu Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg geplant

Insbesondere die Haltung Deutschlands hatte die Regierung in Kiew in diesem Kontext als zu zögerlich kritisiert. Das hatte Selenskyj abermals zu Wochenbeginn, vor dem Besuch von Olaf Scholz in der Ukraine, scharf kritisiert.

Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, Anfang Juni in Washington D.C. © Lenin Nolly / Imago Images

Die Bundesregierung hatte nach langem Zögern die Lieferung einer Reihe schwerer Waffen zugesagt, darunter Gepard-Flugabwehrpanzer und die Panzerhaubitze 2000. Olaf Scholz wies die Kritik zurück. Man habe „von Anfang an“ militärische Unterstützung gewährleistet, sagte er. Es wäre „ein Fehler gewesen“, moderne Waffensysteme wie die Panzerhaubitze 2000 „einfach auszuliefern ohne jede Instruktion, ohne Ausbildung“, betonte der Bundeskanzler.

Unabhängig von Selenskyjs Kritik an Deutschlands Waffenlieferungen wollen Beamte der Nato das erwähnte Gipfeltreffen des Militärbündnisses am Mittwoch (15. Juni) vorbereiten. Insbesondere die Koordination der Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg stünde im Fokus des Treffens, hieß es am Dienstag. Ab 15.00 Uhr treffen sich die Verantwortlichen. (tu mit dpa/AFP)