Nato-Gipfel: Neue Sanktionen gegen Putin – Selenskyj bittet in einem Fall um Gnade

Von: Christian Stör

Der ukrainische Präsident befürchtet, dass Sanktionen die Verhandlungen gefährden könnten. Heute beraten Nato, EU und G7 über das weitere Vorgehen.

Vier Wochen nach dem Einmarsch russischer Truppen scheint eine friedliche Lösung im Ukraine-Konflikt* noch immer in weiter Ferne.

Mit dem Ukraine-Krieg* beschäftigen sich heute Nato*, EU* und G7 in Brüssel. Bei den Gipfeln geht es um Unterstützung für die Ukraine* und neue Sanktionen gegen Russland*.

Wolodymyr Selenskyj* interveniert derweil bei Joe Biden* und bittet darum, im einem Fall auf Sanktionen zu verzichten. Das könnte die Verhandlungen mit Wladimir Putin* erleichtern.

+++ 11.19 Uhr: Der Ukraine-Krieg wirft auch die Pläne des Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg über den Haufen. Dessen Amtszeit läuft am 30. September 2022 ab, danach sollte er Chef der norwegischen Zentralbank werden. Nach Informationen norwegischer Medien bleibt Stoltenberg nun aber doch an der Spitze der westlichen Verteidigungsallianz. Der Sender TV2 und die Zeitung Dagens Naeringsliv berichten, dass Stoltenberg seine Amtszeit als Nato-Generalsekretär um ein Jahr verlängert. Als Hintergrund gelten der Ukraine-Krieg und die schweren Spannungen mit Russland.

Nato-Gipfel in Brüssel: Stoltenberg schließt militärisches Eingreifen aus

Erstmeldung vom Donnerstag, 24.03.2022: Brüssel/Kiew – Der Ukraine-Krieg geht inzwischen in die fünfte Woche. Wie es weitergeht, ist derzeit aber noch völlig offen. Heute will der Westen auf jeden Fall auf gleich drei Gipfeln in Brüssel über weitere Hilfen für die Ukraine und neue Sanktionen gegen Russland beraten. So sollen die Sanktionen in einer Art verschärft werden, dass es Russland erschwert wird, die bestehenden Maßnahmen zu umgehen. Von dem Nato-Gipfel, dem Spitzentreffen der Europäischen Union und der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) soll aber vor allem ein starkes Signal der Einigkeit an Russlands Präsident Wladimir Putin ausgehen.

„Wir sind das stärkste Bündnis der Welt“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Rande des Nato-Gipfels. „Solange wir zusammenstehen, sind wir sicher.“ Zugleich machte Stoltenberg deutlich, dass die Nato trotz ihrer militärischen Überlegenheit ein militärisches Eingreifen in den Ukraine-Krieg ausschließt. „Das tun wir, weil wir die Verantwortung dafür tragen, dass dieser Konflikt nicht über die Ukraine hinaus eskaliert“, erklärte er.

Ukraine-Krieg: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßt Joe Biden in Brüssel. © Kenzo Tribouillard/AFP

Selbst das Durchsetzen der von der Ukraine immer wieder geforderten Flugverbotszone über der Ukraine ist demnach zu gefährlich. „Um eine Flugverbotszone zu verhängen, müssen wir die russischen Luftabwehrsysteme in Russland, in Belarus und in der Ukraine massiv angreifen und auch bereit sein, russische Flugzeuge abzuschießen“, sagte er. „Und dann wird die Gefahr eines umfassenden Krieges zwischen der Nato und Russland sehr groß sein, und das wird zu mehr Tod und mehr Zerstörung führen.“

Vor Nato-Gipfel: Selenskyj bittet um Nachsicht bei Sanktionen gegen Russland

Derweil hat Wolodymyr Selenskyj mit einer unerwarteten Bitte überrascht. Der ukrainische Präsident forderte den US-Präsidenten Joe Biden nämlich auf, einen der namhaftesten russischen Oligarchen vorerst nicht zu sanktionieren. Gemeint ist Roman Abramowitsch, der vor allem als Besitzer des Chelsea FC internationale Bekanntheit erlangte.

Wie es in einem Bericht des Wall Street Journal heißt, war das US-Finanzministerium bereit, Abramowitsch Anfang März zu sanktionieren, wurde dann jedoch vom Weißen Haus aufgefordert, damit erst einmal zu warten. Warum aber greift Selenskyj hier zu Gunsten eines russischen Oligarchen ein? Offenbar geht er davon aus, dass Abramowitsch, der eine enge Beziehung zu Wladimir Putin pflegt, bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hilfreich sein könnte.

Es ist bisher allerdings nicht bekannt, ob Abramowitsch seit Beginn des Ukraine-Kriegs tatsächlich mit Putin gesprochen oder irgendwelche Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geführt hat. US-Beamte sagten dem Wall Street Journal, es gebe keinen Grund zu der Annahme, dass der Oligarch bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland über die Beendigung der Invasion hilfreich gewesen sei.

Nato-Gipfel in Brüssel: Neue Sanktionen gegen Russland?

Ob Abramowitsch auch beim heutigen Nato-Gipfel ein Thema sein wird, ist eher fraglich. Allerdings ist auch Joe Biden nach Brüssel gereist, um daran teilzunehmen. Außer über mögliche Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland soll dabei auch darüber geredet werden, wie die Nato ihre Abschreckung gegen Russland langfristig noch verbessern kann. (cs)