Nato-Beitrittsversprechen ohne Zeitplan enttäuscht Ukraine

Von: Lukas Rogalla, Stephanie Munk, Nail Akkoyun, Erkan Pehlivan, Stefan Krieger

Nato-Generalsekretär Stoltenberg findet deutliche Worte zum Thema Ukraine-Beitritt und macht dem Land Hoffnung. Einen genauen Zeitplan gibt es nicht. Der News-Ticker.

Update vom 12. Juli, 4.45 Uhr: Das erneuerte Nato-Beitrittsversprechen an die Ukraine ohne einen Zeitplan ist auf gemischte Reaktionen gestoßen. „Die Entscheidung von Vilnius ist zweifelsohne ein wichtiger Zwischenschritt Richtung Nato-Mitgliedschaft der Ukraine„, sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, dem Tagesspiegel. Gleichzeitig sei „die Enttäuschung in Kiew spürbar, dass unsere Verbündeten nicht bereit waren, eine mutige Entscheidung über unseren möglichst baldigen Beitritt auf den Weg zu bringen“, fügte Melnyk hinzu.

Christoph Heusgen, der frühere Sicherheitsberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte, die Enttäuschung der Ukrainer sei „nachvollziehbar“. „Sie hatten sich eine Einladung der Nato gewünscht, die mit Kriegsende unmittelbar zur Mitgliedschaft geführt hätte“, sagte Heusgen. „Die Allianz war nicht bereit, diesen Schritt zu gehen.“

Fordert „eine Nato, die nicht zweifelt“: Wolodymyr Selenskyj © Petr David Josek/dpa

Nato-Gipfel: Wie im Jahr 2008

Update vom 11. Juli, 21.45 Uhr: Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, dass er weiter auf „nachweisbare Fortschritte“ auf dem Weg zu einer eventuellen Nato-Mitgliedschaft der Ukraine hoffe. Anders als von Selenskyj zuvor gefordert, nannte auch Sunak keinen konkreten Zeitplan. Dennoch sei der rechtmäßige Platz Kiews in der Nato. Man werde „zu den Worten von Bukarest im Jahr 2008 stehen“, fügte Sunak hinzu und bezog sich damit auf den Gipfel, auf dem die mögliche Mitgliedschaft der Ukraine grundsätzlich vereinbart wurde.

Nato-Gipfel in Vilnius: Selenskyj hält Rede vor jubelnder Menge

Update vom 11. Juli, 19.30 Uhr: Mit einer Rede vor Tausenden Menschen in Vilnius am Rande des Nato-Gipfels hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach einer Mitgliedschaft in dem Militärbündnis bekräftigt. „Die Nato gibt der Ukraine Sicherheit. Die Ukraine macht die Nato stärker“, sagte Selenskyj auf einem Platz im Zentrum der litauischen Hauptstadt bei Sonnenschein und unter dem Jubel von Menschen, die blau-gelbe ukrainische Flaggen schwenkten. Er habe die Reise im Glauben an die Partner der Ukraine und an eine „starke Nato“ angetreten. „Eine Nato, die nicht zweifelt, keine Zeit verschwendet und sich nicht zu irgendeinem Angreifer umblickt“, betonte der Präsident mit Blick auf Moskau.

Nato-Gipfel in Vilnius: Auch Umgang mit China ist Thema

Update vom 11. Juli, 18.20 Uhr: Die Nato-Mitglieder haben bei ihrem Gipfeltreffen in Litauen auch über den Umgang mit China beraten. China sei kein Gegner und man müsse den Kontakt aufrechterhalten, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Aber Pekings zunehmend forsches Auftreten beeinträchtige auch die Sicherheit des Verteidigungsbündnisses.

„China stellt die auf Regeln basierende internationale Ordnung zunehmend infrage, weigert sich, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu verurteilen, bedroht Taiwan und rüstet massiv militärisch auf“, sagte Stoltenberg. Chinas nukleare Aufrüstung sei in Tempo und Ausmaß „beispiellos“ und werde ohne jegliche Transparenz durchgeführt.

Beitritts-Perspektive für die Ukraine: Nato drückt sich zurückhaltend aus

Update vom 11. Juli, 17.31 Uhr: Der Nato-Beschluss zur Beitritts-Perspektive für die Ukraine ist zurückhaltend formuliert – damit setzten sich vor allem die USA und Deutschland mit ihren Positionen durch. Selenskyj zeigte sich schon vor der Verabschiedung enttäuscht: „Es ist beispiellos und absurd, wenn es keinen Zeitplan gibt, weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine“, erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. „Und zugleich gibt es vage Formulierungen über Bedingungen, sogar für eine Einladung der Ukraine“, schrieb er auf Englisch weiter. Ein Zögern der Nato würde Russland nur dazu motivieren, „den Terror fortzusetzen“.

Update vom 11. Juli, 17.03 Uhr: Es liegen weitere Informationen zum Nato-Beschluss zu einem möglichen Ukraine-Beitritt vor. Konkret heiß es in dem Text: „Die Zukunft der Ukraine ist in der Nato. Wir bekräftigen unsere auf dem Gipfeltreffen 2008 in Bukarest eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine ein Mitglied der Nato wird (...).“

Zu einer Einladung der Ukraine zu einem Bündnisbeitritt werde die Nato allerdings erst in der Lage sein, „wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind“. Als konkrete Beispiele werden „zusätzliche erforderliche Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors“ genannt.

Nato-Erklärung beschlossen: Ukraine kann sich Hoffnung auf Beitritt machen - unter Bedingungen

Update vom 11. Juli, 16.52 Uhr: Die Nato macht der von Russland angegriffenen Ukraine Hoffnung auf eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis, knüpft eine formelle Einladung aber an Bedingungen. Das geht aus einer am Dienstag beim Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius beschlossenen Erklärung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nato-Gipfel: Selenskyj in Vilnius gelandet

Update vom 11. Juli, 16.10 Uhr: Selenskyj ist nach Angaben seines Sprechers in Vilnius gelandet. Der ukrainische Staatschef wird am Abend bei einer Veranstaltung in der Innenstadt von Vilnius erwartet. Dort soll er zusammen mit Litauens Präsident Gitanas Nauseda auf eine Bühne treten und die ukrainische Flagge hissen. Selenskyj wird wohl außerdem am ersten Gipfeltag an einem Abendessen mit den Nato-Spitzen teilnehmen.

Update vom 11. Juli, 15.34 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will am Dienstagabend am Rande des Nato-Gipfels eine Rede halten. „Ja, es wird einen Auftritt geben“, bestätigte Selenskyjs Sprecher, Serhij Nykyforow, der Deutschen Presse-Agentur. Nähere Details gab es nicht.

Nato-Gipfel-Beschlüsse: Russland droht mit „Gegenmaßnahmen“

Update vom 11. Juli, 15.03 Uhr: Ein beschleunigter Nato-Beitritt der Ukraine, sei „potenziell sehr gefährlich für die europäische Sicherheit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Die Nato demonstriere eine „starke antirussische Haltung.“

Moskau werde auch auf den geplanten Nato-Beitritt Schwedens reagieren. Der Kreml werde Maßnahmen ergreifen, die vergleichbar mit denen nach dem finnischen Nato-Beitritt seien, so Peskow. Damals hatte Russland den Aufbau eines eigenen Armeekorps im Nordwesten Russlands angekündigt.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow kündigte „frühzeitige und angemessene“ Gegenmaßnahmen Moskaus auf den geplanten Nato-Beitritt Schwedens an, ohne konkret zu werden. Alle „legitimen Sicherheitsinteressen“ Russlands würden gewährleistet.

Selenskyj kritisiert fehlenden Zeitplan für Nato-Beitritt: „Absurd“

Update vom 11. Juli, 12.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt es „absurd“, sollte die Nato seinem Land keinen klaren Zeitplan für einen Beitritt zur transatlantischen Militärallianz anbieten. „Es ist beispiellos und absurd, wenn es keinen Zeitplan gibt, weder für die Einladung noch für die Mitgliedschaft der Ukraine“, erklärte Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

„Und zugleich gibt es vage Formulierungen über Bedingungen, sogar für eine Einladung der Ukraine“, schreibt er auf Englisch weiter. Ein Zögern der Nato würde Russland nur dazu motivieren, „den Terror fortzusetzen“. Gleichwohl werde er zu dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius reisen. „Unsicherheit ist Schwäche“, betont Selenskyj. „Ich werde das offen ansprechen bei diesem Gipfel.“

Französische Waffenlieferung an die Ukraine: Russland reagiert umgehend

Update vom 11. Juli, 12.10 Uhr: Russland wertet die von Frankreich angekündigte Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine als Fehler. Dies werde Konsequenzen für die Ukraine haben, erklärt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. Russland werde Gegenmaßnahmen ergreifen.

Zudem müsse geklärt werden, welche Reichweite die Raketen haben werden. Der erwartete Beitritt Schwedens zur Nato werde eindeutig negative Auswirkungen auf Russlands Sicherheit haben, sagt Peskow zudem anlässlich des Nato-Gipfels in Vilnius. Die russische Führung werde mit ähnlichen Maßnahmen reagieren wie nach dem Beitritt Finnlands zum westlichen Militärbündnis.

Waffenlieferungen an die Ukraine: Frankreich will Langstreckenraketen zu Verfügung stellen

Update vom 11. Juli, 11.50 Uhr: Frankreich wird der Ukraine Langstreckenraketen liefern. Damit könne sich das Land besser gegen den russischen Angriff verteidigen, begründet Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung. „Ich habe beschlossen, die Lieferungen von Waffen und Ausrüstung zu erhöhen, um den Ukrainern die Fähigkeit zu geben, tiefgreifende Angriffe vorzunehmen und gleichzeitig an unserer Doktrin festzuhalten, die es der Ukraine ermöglicht, ihr Territorium zu verteidigen“, sagte Macron bei seiner Ankunft beim Nato-Gipfel in Litauen.

Einzelheiten zur Anzahl oder Art der Raketen nannte Macron nicht. Im Mai hat Großbritannien als erstes Land die Lieferung von Langstreckenraketen vom Typ „Storm Shadow“ bestätigt.

Polen warnt auf Nato-Gipfel vor schnellem Beitritt der Ukraine

Update vom 11. Juli, 10.40 Uhr: Der Nato-Gipfel in Vilnius wird nach Angaben des polnischen Präsidenten Andrzej Duda kein Startsignal für die Aufnahme der Ukraine in die Allianz geben. Duda sagte in einem Interview vor dem Gipfel: „Ich denke nicht, dass die Ukraine eine Einladung in die Nato bekommen wird im formellen Sinn. Die Einladung ist ja ein entscheidender Schritt zur Mitgliedschaft.“

Duda machte klar, dass eine sofortige Mitgliedschaft nicht infrage kommt: „Dann müssten die anderen alliierten Staaten helfen, die Ukraine zu verteidigen. Dann käme es zum Krieg.“

Nato-Gipfel: Stoltenberg drückt aufs Tempo

Update vom 11. Juli, 9.50 Uhr: Die Ukraine sollte nach Auffassung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg jetzt ein deutliches Signal für eine Aufnahme in die transatlantische Allianz erhalten. „Die Ukraine ist einen langen Weg gegangen“, sagte Stoltenberg vor Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius am Dienstag (11. Juli). Daher sollte das Bündnis auf den sonst üblichen Membership Action Plan (MAP) zur Heranführung von Beitrittskandidaten im Fall der Ukraine verzichten. „Die Ukraine ist sehr viel näher an der Nato, insofern sollte sich dies auch in den Entscheidungen der Nato widerspiegeln“, sagte Stoltenberg.

Nato-Gipfel in Vilnius: Ungarn unterstützt geplanten Beitritt Schwedens

Update vom 11. Juli, 9.35 Uhr: Ungarn bekräftigt, dass es den Beitritt Schwedens zur Nato unterstützt. Die entsprechende Ratifizierung sei „nur noch eine technische Angelegenheit“, sagt Außenminister Peter Szijjarto. Die ungarische Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie einer Zustimmung der Türkei zur Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis folgen würde. Der Aufnahme eines neuen Mitgliedes müssen alle Nato-Staaten zustimmen. Ungarn und die Türkei sind die beiden letzten, deren Ratifizierung noch fehlt.

Update vom 11. Juli, 8.45 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht die Nato mit dem Ende der türkischen Blockade gegen den Beitritt Schwedens insgesamt gestärkt. Die mit Präsident Recep Tayyip Erdogan am Vorabend getroffene Übereinkunft stärke die Verteidigung des Bündnisses deutlich und sei auch im Interesse der Türkei selbst, sagte Stoltenberg am Dienstag in Vilnius vor dem offiziellen Beginn des Nato-Gipfels. Er sei „absolut überzeugt“, dass die Türkei das Beitrittsprotokoll für Schweden nun ratifizieren werde und das Hauptproblem gelöst sei, sagte er. „Dieser Gipfel ist bereits historisch bevor er begonnen hat“, sagte Stoltenberg.

Nato-Gipfel in Vilnius: Biden begrüßt türkische Entscheidung

Update vom 11. Juli, 5.45 Uhr: Der Streit um Schwedens Nato-Mitgliedschaft drohte das Treffen in Vilnius zu überschatten. Entsprechend groß war die Erleichterung, nachdem Erdogan seine Blockadehaltung aufgegeben hatte. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Entscheidung der Türkei und sagte, er freue sich darauf, Schweden als 32. Nato-Mitglied willkommen zu heißen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Einigung auf Twitter als „historischen Schritt“.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg verwies auf mehrere Schritte, die Schweden vollzogen hatte, darunter Änderungen an der Verfassung und an Gesetzen, eine Ausweitung von Anti-Terror-Kooperationen gegen die kurdische PKK und die Wiederaufnahme von Waffenexporten in die Türkei. Beide Staaten wollen künftig bilateral über Sicherheit sprechen. Die Nato werde zudem erstmals den Posten eines Sonderkoordinators für Anti-Terror-Aufgaben bekommen, so Stoltenberg. Der Antwort auf die Frage, wann der Nato-Betritt Schwedens vollzogen sein könnte, wich Stoltenberg allerdings aus.

„Ein guter Tag für Schweden“: Kristersson zeigt sich zufrieden

Update vom 10. Juli, 22.50 Uhr: Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat sich zufrieden mit der Einigung im Nato-Streit mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gezeigt. „Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen“, sagte der Regierungschef am Montagabend auf einer Pressekonferenz in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er sei sehr froh darüber, dass Erdogan, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und er sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnten, mit der man einen sehr großen Schritt zur formalen Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts getan habe.

Durchbruch noch vor Gipfeltreffen: Erdogan macht Weg für Nato-Beitritt Schwedens frei

Update vom 10. Juli, 21.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden auf. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte Stoltenberg am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Erdogan stellt Bedingung: Türkei soll EU-Beitritt möglich gemacht werden

Update vom 10. Juli, 12.18 Uhr: Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterstützt einen Nato-Beitritt Schwedens für den Fall, dass die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. „Öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, und dann öffnen wir den Weg für Schweden“, sagte Erdogan am Montag kurz vor dem Nato-Gipfel diese Woche in Litauen. Dort soll er am späten Nachmittag den schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zu Gesprächen über den schwedischen Nato-Beitrittswunsch treffen, den die Türkei bisher blockiert.

Die Äußerung kommt überraschend. Bislang hatte Erdogan als Hauptgrund für die Blockadehaltung der Türkei zum Nato-Beitritt vor allem Schwedens aus türkischer Sicht unzureichendes Vorgehen gegen „Terrororganisationen“ genannt. Die EU hatte bereits 2005 mit der Türkei Beitrittsgespräche begonnen. Diese wurden allerdings vor einigen Jahren wieder auf Eis gelegt, weil Brüssel inakzeptable Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit sah.

Nato-Chef erwartet „positive Entscheidung“

Erstmeldung: Ankara/Stockholm – Einen Tag vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson am Montag zu einem letzten Vermittlungsversuch im Streit um einen Beitritt Schwedens. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt eingeladen hatte, hofft, dass Erdogan von seinem Veto gegen den Nato-Beitritt Schwedens abrücken werde.

Stoltenberg hatte am Donnerstag erklärt, er wolle mit dem Treffen die „Lücke schließen“, die zwischen beiden Ländern bestehe. Er halte es für „absolut möglich“, eine „positive Entscheidung“ der Türkei bei dem Gipfel in Litauen zu erreichen. Erdogan seinerseits versprach am Freitag, „die beste Entscheidung zu treffen.“

Zuvor hatte es am Sonntag ein Telefonat zwischen Erdogan und dem US-Präsidenten Joe Biden gegeben. Am Rande des Nato-Gipfels soll dann ein persönliches Treffen der Beiden in Vilnius stattfinden, wie die türkische Präsidentschaft am Sonntag mitteilte. Demnach sagte Erdogan in dem Telefonat, dass Schweden „einige Schritte in die richtige Richtung unternommen“ hätte. Neben der Türkei hat auch Ungarn die Beitrittsakte Schwedens noch nicht ratifiziert.

Erdogan sieht Schweden als „Zufluchtsort für Terroristen“

Immer wieder wirft Ankara Schweden vor, Zufluchtsort für „Terroristen“ zu sein, womit vor allem Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung gemeint sind. Die AKP-Regierung verlangt von Schweden die Auslieferung von rund 130 „Terroristen“, darunter auch mehrere Journalisten wie Bülent Kenes.

Erdogan hatte persönlich die Auslieferung des Journalisten und Wissenschaftlers gefordert und dies als eine Bedingung für seine Zustimmung für den Beitritt Schwedens in die Nato genannt. „Die Auslieferung dieses Terroristen an die Türkei ist für uns sehr wichtig“, sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Ankara Anfang November vergangenen Jahres. Der Oberste Gerichtshof von Schweden hat die Auslieferung des im Exil lebenden Kenes bislang abgelehnt.

Türkei braucht dringend moderne Kampfflugzeuge von USA

Die Türkei wiederum benötigt auf anderen Gebieten die Unterstützung der USA. Die türkische Luftwaffe ist veraltet und Ankara will von Washington neue F-16 Kampfjets und für bestehende Maschinen Modernisierungspakete kaufen. Der US-Kongress hatte den Deal bislang nicht genehmigt. In einer Mitteilung des Weißen Hauses steht zudem, dass Biden bei dem gestrigen Telefonat klargemacht hat, dass er eine schnellstmögliche Mitgliedschaft Schwedens erwarte. (Mit Agenturmaterial)