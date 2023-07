Erdogan macht den Weg frei: Schweden kann Nato beitreten

Von: Lukas Rogalla, Nail Akkoyun, Erkan Pehlivan, Stefan Krieger

Erdogan unterstützt einen Nato-Beitritt Schwedens. Nato-Generalsekretär Stoltenberg erklärt, dass der türkische Präsident seinen Widerstand aufgibt. Der News-Ticker.

Update vom 11. Juli, 5.45 Uhr: Der Streit um Schwedens Nato-Mitgliedschaft drohte das Treffen in Vilnius zu überschatten. Entsprechend groß war die Erleichterung, nachdem Erdogan seine Blockadehaltung aufgegeben hatte. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Entscheidung der Türkei und sagte, er freue sich darauf, Schweden als 32. Nato-Mitglied willkommen zu heißen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete die Einigung auf Twitter als „historischen Schritt“.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg verwies auf mehrere Schritte, die Schweden vollzogen hatte, darunter Änderungen an der Verfassung und an Gesetzen, eine Ausweitung von Anti-Terror-Kooperationen gegen die kurdische PKK und die Wiederaufnahme von Waffenexporten in die Türkei. Beide Staaten wollen künftig bilateral über Sicherheit sprechen. Die Nato werde zudem erstmals den Posten eines Sonderkoordinators für Anti-Terror-Aufgaben bekommen, so Stoltenberg. Der Antwort auf die Frage, wann der Nato-Betritt Schwedens vollzogen sein könnte, wich Stoltenberg allerdings aus.

Nato-Beitritt von Schweden: Russland spricht von „provokativer Entscheidung“

Update vom 11. Juli, 3.20 Uhr: Der Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigung und Sicherheit Russlands erklärte gegenüber russischen Staatsmedien, dass sich die Türkei nach einer Reihe von „provokativen Entscheidungen“ in ein „unfreundliches Land“ verwandelt. „Die Ereignisse der letzten Wochen zeigen leider deutlich, dass sich die Türkei allmählich und stetig von einem neutralen Land in ein unfreundliches Land verwandelt“, so Viktor Bondarev gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS.

Der türkische Präsident Erdogan, Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der schwedische Ministerpräsident Kristersson (vlnr.) © IMAGO/NATO

„Ein guter Tag für Schweden“: Kristersson zeigt sich zufrieden

Update vom 10. Juli, 22.50 Uhr: Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson hat sich zufrieden mit der Einigung im Nato-Streit mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gezeigt. „Das ist ein guter Tag für Schweden gewesen“, sagte der Regierungschef am Montagabend auf einer Pressekonferenz in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Er sei sehr froh darüber, dass Erdogan, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und er sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnten, mit der man einen sehr großen Schritt zur formalen Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts getan habe.

Durchbruch noch vor Gipfeltreffen: Erdogan macht Weg für Nato-Beitritt Schwedens frei

Update vom 10. Juli, 21.35 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gibt nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg seine Blockade des Bündnisbeitritts von Schweden auf. Erdogan habe bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zugestimmt, das Beitrittsprotokoll so bald wie möglich dem türkischen Parlament vorzulegen, sagte Stoltenberg am Montagabend auf einer Pressekonferenz in Vilnius.

Update vom 10. Juli, 20.00 Uhr: Bei der türkischen Zustimmung zur Aufnahme Schwedens in die Nato und einem EU-Beitritt der Türkei handelt es sich nach Auffassung der US-Regierung um „getrennte Fragen“. „Die Vereinigten Staaten haben die EU-Bestrebungen der Türkei jahrelang unterstützt und tun dies auch weiterhin“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag in Washington. Es handle sich aber um eine Angelegenheit zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Die Frage nach einer Wiederaufnahme des vor Jahren auf Eis gelegten EU-Beitrittsprozess für die Türkei sollte kein „Hindernis“ für den Beitritt Schwedens in das Verteidigungsbündnis sein, fügte Miller hinzu.

Erdogan trifft Kristersson: Scholz widerspricht türkischen Forderungen

Update vom 10. Juli, 17.20 Uhr: Das Treffen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem schwedischen Premierminister Ulf Kristersson hat begonnen. Dies berichtet der türkische Sender TRT. Die Beteiligten wollen im Anschluss gemeinsam vor die Presse treten.

Update vom 10. Juli, 15.40 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich gegen eine Verknüpfung des Nato-Beitritts Schwedens mit einer Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses mit der Türkei ausgesprochen. Beide Fragen würden nicht miteinander zusammenhängen, sagte Scholz am Montag in Berlin. „Deshalb, finde ich, sollte man das nicht als ein zusammenhängendes Thema verstehen.“ Scholz bekräftigte, dass Schweden alle Voraussetzung für einen Nato-Beitritt erfülle. „Ich hoffe, dass es uns bald gelingt, dass Schweden Nato-Mitglied werden kann.“

Erdogan stellt Bedingung: Türkei soll EU-Beitritt möglich gemacht werden

Update vom 10. Juli, 12.18 Uhr: Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan unterstützt einen Nato-Beitritt Schwedens für den Fall, dass die EU ihre Beitrittsgespräche mit der Türkei wieder aufnimmt. „Öffnet erst den Weg für den Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, und dann öffnen wir den Weg für Schweden“, sagte Erdogan am Montag kurz vor dem Nato-Gipfel diese Woche in Litauen. Dort soll er am späten Nachmittag den schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zu Gesprächen über den schwedischen Nato-Beitrittswunsch treffen, den die Türkei bisher blockiert.

Die Äußerung kommt überraschend. Bislang hatte Erdogan als Hauptgrund für die Blockadehaltung der Türkei zum Nato-Beitritt vor allem Schwedens aus türkischer Sicht unzureichendes Vorgehen gegen „Terrororganisationen“ genannt. Die EU hatte bereits 2005 mit der Türkei Beitrittsgespräche begonnen. Diese wurden allerdings vor einigen Jahren wieder auf Eis gelegt, weil Brüssel inakzeptable Entwicklungen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit sah.

Nato-Chef erwartet „positive Entscheidung“

Erstmeldung: Ankara/Stockholm – Einen Tag vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Vilnius treffen sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Schwedens Regierungschef Ulf Kristersson am Montag zu einem letzten Vermittlungsversuch im Streit um einen Beitritt Schwedens. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zu dem Treffen in der litauischen Hauptstadt eingeladen hatte, hofft, dass Erdogan von seinem Veto gegen den Nato-Beitritt Schwedens abrücken werde.

Stoltenberg hatte am Donnerstag erklärt, er wolle mit dem Treffen die „Lücke schließen“, die zwischen beiden Ländern bestehe. Er halte es für „absolut möglich“, eine „positive Entscheidung“ der Türkei bei dem Gipfel in Litauen zu erreichen. Erdogan seinerseits versprach am Freitag, „die beste Entscheidung zu treffen.“

Zuvor hatte es am Sonntag ein Telefonat zwischen Erdogan und dem US-Präsidenten Joe Biden gegeben. Am Rande des Nato-Gipfels soll dann ein persönliches Treffen der Beiden in Vilnius stattfinden, wie die türkische Präsidentschaft am Sonntag mitteilte. Demnach sagte Erdogan in dem Telefonat, dass Schweden „einige Schritte in die richtige Richtung unternommen“ hätte. Neben der Türkei hat auch Ungarn die Beitrittsakte Schwedens noch nicht ratifiziert.

Erdogan sieht Schweden als „Zufluchtsort für Terroristen“

Immer wieder wirft Ankara Schweden vor, Zufluchtsort für „Terroristen“ zu sein, womit vor allem Mitglieder der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sowie Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung gemeint sind. Die AKP-Regierung verlangt von Schweden die Auslieferung von rund 130 „Terroristen“, darunter auch mehrere Journalisten wie Bülent Kenes.

Erdogan hatte persönlich die Auslieferung des Journalisten und Wissenschaftlers gefordert und dies als eine Bedingung für seine Zustimmung für den Beitritt Schwedens in die Nato genannt. „Die Auslieferung dieses Terroristen an die Türkei ist für uns sehr wichtig“, sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson in Ankara Anfang November vergangenen Jahres. Der Oberste Gerichtshof von Schweden hat die Auslieferung des im Exil lebenden Kenes bislang abgelehnt.

Türkei braucht dringend moderne Kampfflugzeuge von USA

Die Türkei wiederum benötigt auf anderen Gebieten die Unterstützung der USA. Die türkische Luftwaffe ist veraltet und Ankara will von Washington neue F-16 Kampfjets und für bestehende Maschinen Modernisierungspakete kaufen. Der US-Kongress hatte den Deal bislang nicht genehmigt. In einer Mitteilung des Weißen Hauses steht zudem, dass Biden bei dem gestrigen Telefonat klargemacht hat, dass er eine schnellstmögliche Mitgliedschaft Schwedens erwarte. (Mit Agenturmaterial)