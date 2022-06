Nato-Beitritt jetzt möglich: Finnland und Schweden machen Türkei Zugeständnisse

Von: Lukas Zigo, Moritz Serif, Nail Akkoyun

Im Mittelpunkt des Nato-Gipfels in Madrid stehen die Verhandlungen mit der Türkei über einen Beitritt von Schweden und Finnland in das Bündnis.

+++ 22.11 Uhr: „Die Bedenken der Türkei, unter anderem in Bezug auf Waffenexporte und den Kampf gegen den Terrorismus, ausgeräumt“, sagte Stoltenberg. Das türkische Präsidialamt erklärte, die Türkei habe von den beiden nordischen Ländern „bekommen, was sie wollte“. Das berichtete die afp.

Finnland und Schweden hätten die „volle Zusammenarbeit“ gegen Kämpfer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und deren Verbündeten sowie „Solidarität mit der Türkei im Kampf gegen den Terrorismus in all seinen Formen“ zugesichert. Demnach stimmten Helsinki und Stockholm auch zu, ihre Embargos für Waffenlieferungen an die Türkei aufzuheben, die sie als Reaktion auf Ankaras militärisches Eingreifen in Syrien 2019 verhängt hatten.

Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Türkei gibt Widerstand auf

Update vom Dienstag, 28. Juni, 20.30 Uhr: Die Türkei hat ihren Widerstand gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die Nato aufgegeben. Die Türkei werde während des Nato-Gipfels in Madrid die Einladung an Finnland und Schweden unterstützen, Bündnismitglied zu werden, teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö am Dienstag (28. Juni) mit.

Ein entsprechendes Memorandum sei nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterzeichnet worden.

Nato-Gipfel: Erdogan bleibt hart und formuliert Forderungen

Erstmeldung vom Dienstag, 28. Juni: Madrid – Die Spitzen Schwedens und Finnlands sind im Vorfeld des Nato-Gipfels in Madrid mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammengekommen. Ein schwedischer Regierungsvertreter bestätigte am Dienstag (28. Juni 2022) den Beginn des Treffens in der spanischen Hauptstadt. Bei dem Gespräch unter Vermittlung von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wollten die beiden nordischen Länder die türkischen Vorbehalte gegen ihren Nato-Beitritt ausräumen.

Recep Tayyip Erdogan (r), Präsident der Türkei und Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, nehmen an einer Pressekonferenz teil. © dpa

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten Finnland und Schweden im Mai die Aufnahme in die Nato beantragt. Ankara blockierte aber überraschend den Prozess. Die Türkei wirft den EU-Ländern insbesondere vor, Mitglieder der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) Schutz zu gewähren. Das türkische Militär hatte seit 2016 mehrere grenzüberschreitenden Operationen in Syrien durchgeführt, die sich gegen den „Islamischen Staat“ und kurdische Kämpfer richteten, die Ankara als „Terroristen“ sieht.

Nato-Beitritt: Joe Biden will mit Erdogan über Schweden und Finnland sprechen

An dem Gespräch mit Erdogan nahmen die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und der finnische Präsident Sauli Niinistö teil. Sollte es zu keiner Lösung kommen, will US-Präsident Joe Biden am Mittwoch bilateral mit dem türkischen Staatschef in Madrid zusammentreffen. Dabei wird es voraussichtlich um mögliche Zugeständnisse der USA an die Türkei gehen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant ein Gespräch mit Erdogan.

Auf Einladung des spanischen Königs Felipe VI. kommen die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Länder am Dienstagabend zu einem Dinner im Königspalast zusammen. Der eigentliche Gipfel beginnt am Mittwoch. Als Gast soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwochvormittag dazugeschaltet werden. (lz/nak/dpa)