Nato bereit zur Verteidigung gegen Bedrohung aus „Moskau oder Minsk“

Von: Eileen Kelpe

Nato-Chef Stoltenberg betont bei einem Treffen in Den Haag, „jeden Zentimeter Nato-Territorium zu schützen“ – besonders die Mitgliedsstaaten an den Grenzen zu Russland und Belarus.

Den Haag – Zur Vorbereitung auf den Nato-Gipfel im Juli, fand am Dienstag ein informelles Treffen von einigen Nato-Mitgliedern in Den Haag statt, bei dem auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte teilnahmen. Nachdem der Aufstand der Söldnergruppe Wagner eskaliert war, ging es bei dem Treffen auch um Sicherheitsbedenken und den Schutz der Mitgliedsstaaten.

Stoltenberg: Nato bereit zur Verteidigung gegen Bedrohung aus „Moskau und Minsk“

Nato-Chef Jens Stoltenberg betonte, dass man Russland nach den Ereignissen am Wochenende nicht unterschätzen dürfe. „Absolut klar ist, dass wir eine klare Botschaft an Moskau und an Minsk geschickt haben, dass die Nato da ist, um jeden Verbündeten und jeden Zentimeter Nato-Territorium zu schützen“, sagte er. Es gebe „keinen Raum für Missverständnisse in Moskau oder Minsk über unsere Fähigkeit, Verbündete gegen jede potenzielle Bedrohung zu verteidigen, und das gilt unabhängig davon, was man über die Bewegungen der Wagner-Truppen denkt“, so Stoltenberg.

Nato-Chef Jens Stoltenberg betont, dass die Nato bereit zur Verteidigung sei. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Prigoschin setzt sich in Belarus ab – Befürchtung, dass Truppen folgen

Der Chef der russischen Söldnereinheit Wagner, Jewgeni Prigoschin, ist am Dienstag in seinem Exil in Belarus angekommen, woraufhin der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko laut AFP betonte, dass sein Land von der Kampferfahrung der Wagner-Söldner profitieren könne. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda betonte angesichts der Entwicklung der Situation in Den Haag: „Wenn Wagner seine Serienmörder nach Belarus verlegt, droht allen benachbarten Ländern eine noch größere Gefahr der Instabilität.“ Stoltenberg hielt sich zurück, es sei noch zu früh, die Folgen abschließend zu beurteilen.

Rutte: „Zukunft der Ukraine ist in der Nato.“

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte betonte zudem, dass die Ukraine auf die volle militärische Unterstützung der Nato zählen könne. Die Zukunft der Ukraine „ist in der Nato“, sagte er. Zudem wies er die Behauptung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurück, dass der Westen wolle, „dass sich russische Soldaten gegenseitig umbringen“. Der Westen wolle nicht, „dass Russland in innenpolitischem Chaos versinkt. Im Gegenteil: Instabilität in Russland schafft Instabilität in Europa“, sagte Rutte. (eike/dpa/AFP)