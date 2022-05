Nato-Beitritt von Schweden und Finnland: Erdogan trifft Delegationen in Ankara

Für eine Zustimmung zum Nato-Beitritt von Schweden und Finnland stellt Ankara konkrete Forderungen. Heute kommt es zu Gesprächen in der Türkei: der News-Ticker.

Erdogan empfängt Delegationen aus Schweden und Finnland in Ankara, der Hauptstadt der Türkei, zur Krisensitzung. Alle Informationen und Neuigkeiten zu den Verhandlungen um einen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland in unserem Newsticker.

Update vom Mittwoch, 25. Mai, 13.30 Uhr: Diplomatische Unterstützung für ihr Beitrittsgesuch erhalten Finnland und Schweden vor den Gesprächen in Ankara von deutscher und ukrainischer Seite. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zeigte sich am Mittwoch (25. Mai) bei einem Amtsbesuch in norwegischen Kristiansand optimistisch. „Wir werden Finnland und Schweden in unserer Allianz willkommen heißen“, sagte die Grünen-Politikerin. Die skandinavischen Staaten seien ohnehin schon längst Teil des Militärbündnisses, ohne im Besitz einer formellen Mitgliedschaft zu sein.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zur Initiative von Schweden und Finnland. Dabei kritisierte er insbesondere die Haltung Europas. „Meine Frage ist: Herrscht in der Praxis Einheit? Ich sehe sie nicht“, sagte er am Mittwoch während einer Diskussionsveranstaltung des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Herrscht Einheit zum Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands? Nein. Ist der Westen also vereint? Nein“, teilte er bei einer Videoschalte mit Blick auf die noch andauernde Blockade durch das Nato-Mitglied Türkei.

Nato-Beitritt von Schweden und Finnland - Erdogan empfängt Delegation

Erstmeldung vom Mittwoch, 25. Mai: Ankara – Zu Gesprächen über ihre Nato-Beitrittsgesuche erwartet Ankara am heutigen Mittwoch (25. Mai) die finnische und schwedische Delegation. Das hatte das türkische Außenministerium am Dienstag mitgeteilt. Die Türkei blockiert derzeit den Beginn des Aufnahmeprozesses der beiden nordischen Länder in das Verteidigungsbündnis.

Ankara wirft den Beitrittskandidaten vor, „Terrororganisationen“ zu unterstützen und bezieht sich dabei auf die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK, die syrische Kurdenmiliz YPG und die Gülen-Bewegung.

Türkei: Nato-Veto aus innenpolitischen Gründen

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, stellt sich momentan noch quer, was den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands angeht. © Turkish Presidency/AP/dpa

Mit seiner Haltung ist das Land dabei nicht auf einer Linie mit den übrigen 29 Mitgliedstaaten des Bündnisses, die eine Nato-Erweiterung mit Blick auf Russlands Invasion in der Ukraine unterstützen.

Ahmet Erdi Özturk, Professor für Politik und internationale Beziehungen an der London Metropolitan University, machte gegenüber dem Nachrichtensender Al Jazeera vor allem innenpolitische Erwägungen für die Haltung der Türkei verantwortlich. „Wir sollten nicht vergessen, dass Erdogan diese politischen Veränderungen vorgenommen hat, um die nächsten Wahlen zu gewinnen“, sagte er.

Grundsätzlich lehnt die Türkei einen nordischen Nato-Beitritt gar nicht ab – stellt aber mehrere Forderungen, die sie erfüllt sehen möchte.

Kappung der politischen Beziehungen zu kurdischen Gruppen durch Schweden

Ausweisung ausgewählter PKK-Unterstützer sowie Anhänger der Gülen-Bewegung durch Schweden und Finnland

Einstellung der schwedischen Hilfszahlungen nach Nordsyrien

Einstellung von schwedischen Waffenlieferungen an die Kurdenmiliz YPG

Aufhebung des schwedischen Waffenembargos, das das Land wegen der Bekämpfung der Kurden in Syrien gegen die Türkei verhängt hat.

Wie Al Jazeera berichtet, gehen Nato-Funktionäre davon aus, dass der Stillstand in Kürze gelöst werden könnten. Um den Beitritt der Länder zu beschleunigen, sei es aber durchaus möglich, dass die Nato Zugeständnisse an die Türkei macht. (juf/dpa)