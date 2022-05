Nato-Beitritt: Erdogan stellt konkrete Forderungen an Schweden und Finnland

Kurdische Autonomieverwaltung

Die kurdische Autonomieregierung in Nordsyrien appelliert an die Nato-Führung, sich nicht von Erdogan erpressen zu lassen.

Erweiterung kommt ins Stocken: Die Türkei verhindert weiter den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland.

Die Türkei verhindert weiter den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland. Konkrete Forderungen: Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert die Auslieferung von 300 Personen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert die Auslieferung von 300 Personen. Vorwürfe an die Türkei: Die türkische Armee soll Drohnenangriffe in Syrien durchführen.

Berlin – Die Türkei verhindert weiterhin den Beitritt von Schweden und Finnland in die Nato. Präsident Erdogan will für seine Zustimmung von beiden Staaten Zugeständnisse, insbesondere im Umgang mit Kurden und Anhängern der Gülen-Bewegung, die in diesen Ländern politisches Asyl gefunden haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert von beiden Staaten die Auslieferung von insgesamt 300 Personen. Ihnen wirft er Terrordelikte vor-

Die syrischen Kurden warnen den Westen vor Erdogan und seinen Methoden. Man solle sich nicht von der Türkei erpressen lassen: „Wir appellieren an die internationale Gemeinschaft, sich nicht in diese Politik der Türkei hineinziehen zu lassen, die darauf abzielt, die Nato zu kontrollieren und die Völker der Region zu schädigen“, sagte Khaled Davrisch, Vertreter der kurdischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien in Berlin, dem Tagesspiegel.

Weniger humanitäre Hilfe für Kurden in Nordsyrien

Davrish fürchtet, dass mit einem Nachgeben den Forderungen von Erdogan die humanitäre Hilfe aus dem Westen in der Krisenregion reduziert werden könnte. Auch fürchten die Kurden, dass die türkischen Soldaten sich etwa in Afrin in Syrien weiter festsetzen könnten.

Drohnenangriffe und willkürliche Verhaftung von Kurden

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London prangert immer wieder Menschenrechtsverletzungen in der Region durch türkisches Militär oder mit ihnen verbündete dschihadistische Milizen an. So gebe es immer wieder willkürliche Verhaftungen von Kurden und Artillerieangriffe auf kurdische Stellungen und Siedlungsgebiete. Besonders gefürchtet sind türkische Drohnenangriffe: „Bei diesen Angriffen wurden 17 Personen getötet, unter ihnen zwei Kinder und fünf Frauen“, teilt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London mit. (ep)

