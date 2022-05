Nato-Beitritt von Finnland und Schweden: Geht jetzt alles ganz schnell?

Von: Lukas Zigo

Schweden und Finnland wollen ihre Neutralität gegen den Schutz des Verteidigungsbündnisses Nato tauschen. Dieser Vorgang könnte im Eiltempo vonstattengehen.

Stockholm/Helsinki – Nun könnte doch alles ganz schnell gehen. Finnland und Schweden beraten noch in dieser Woche über einen Eintritt in das westliche Militärbündnis Nato. Die EU-Staaten hatten in der Vergangenheit stets ihre Neutralität betont und wollten eher neutraler Grund zwischen Ost- und Westmächten sein, statt sich für eine Seite zu entscheiden. Am 24. Februar dieses Jahres änderte sich diese Einstellung schlagartig - in der Zivilbevölkerung und sukzessive auch den Regierungen der Länder.

Beide Länder müssen sich zunächst für eine Nato-Mitgliedschaft entscheiden. Dann könnte der Antrag gestellt und binnen zwei Wochen die Beitrittsprotokolle unterzeichnet werden, sagte ein Mitarbeiter der Nato in Brüssel. Pro Land würde demnach wohl ein Tag für die Beitrittsverhandlugen genügen.

Nato-Beitritt: Aufnahme von Schweden und Finnland im Eiltempo: „Werden nicht auf Madrid warten“

Angesprochen auf die Spekulationen, die Entscheidung zur Aufnahme beider Länder könnte Ende Juni auf einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Spanien verkündet werden, sagte der Nato-Mitarbeiter: „Wir werden nicht auf Madrid warten.“

Sanna Marin (l), Ministerpräsidentin der Republik Finnland, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Magdalena Andersson, Ministerpräsidentin des Königreichs Schweden. © Michael Kappeler/dpa

Ist das Aufnahmeverfahren abgeschlossen, müssen alle 30 Nato-Staaten dieses ratifizieren. Zwar könnte das einige Monate dauern, es darf aber angenommen werden, dass die Mitgliedsstaaten sich angesichts der russischen Drohungen gegen die Beitrittskandidaten beeilen. In Deutschland ist es der Bundestag, der dem zustimmen muss.

Nato-Beitritt: Finnland und Schweden bereits enge Nato-Partner

Finnland und Schweden sind jeweils enge Nato-Partner, bislang jedoch keine Mitglieder. Zwar haben sich die Parlamente von Finnland und Schweden noch nicht final für den Beitritt entschieden, dies gilt jedoch als wahrscheinlich. Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist erstmals eine Mehrheit der Bevölkerungen für einen Beitritt ins Verteidigungsbündnis. In Finnland erreichte der Zuspruch laut einer Meinungsumfrage im Auftrag des Rundfunksenders Yle ein neues Allzeithoch. Demnach sprachen sich 76 Prozent der Befragten für eine Nato-Mitgliedschaft aus.

Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich Finnland und Schweden in Kürze für Anträge zu Aufnahme in das Verteidigungsbündnis entschließen werden. (lz/dpa)