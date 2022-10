Nancy Pelosi: Ehemann wird in eigenem Haus überfallen

Von: Daniel Dillmann

Der Ehemann von Nancy Pelosi, Paul Pelosi, ist am Freitagmorgen (28. Oktober) von einem Unbekannten attackiert worden. (Archivfoto) © Stefano Costantino/Imago

Ein Unbekannter dringt in das Haus von Nancy Pelosi in San Francisco ein und überfällt ihren 82 Jahre alten Ehemann.

Washington, D. C. - Der Ehemann von Nancy Pelosi ist offenbar Opfer eines Überfalls geworden. Wie ein Sprecher der US-Politikerin bestätigte, war ein Angreifer in die Residenz der Pelosis in San Francisco eingebrochen. Dort habe er den 82 Jahre alten Paul Pelosi „gewaltsam angegriffen“, so Sprecher Drew Hammill am Freitag.

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses selbst habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt aufgehalten. Der Angreifer befindet sich in Gewahrsam der Polizei. Das Motiv für den Angriff werde aktuell untersucht. Der Geschäftsmann Pelosi werde nun in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Er habe vorwiegend leichte Verletzungen erlitten.

Nancy Pelosi: Attacke auf Ehemann kurz vor den Midterms

Nancy Pelosi befindet sich mit ihren Demokraten gerade im Endspurt vor den Midterms in den USA. Dort gewählt wird auch das US-Repräsentantenhaus. Sollten die Demokraten, wie die Umfragen zu den Zwischenwahlen vermuten lassen, dort die Mehrheit verlieren, wäre Pelosi nicht länger Vorsitzende der einen Kammer des Kongresses. (dil/dpa)