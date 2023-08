Nächster Ampel-Zoff? Grüne gegen Faesers Abschiebe-Pläne

Von: Judith Goetsch

Wieder droht Streit in der Ampel: Grüne stellen sich gegen Nancy Faesers Abschiebe-Pläne. Auch kommen Zweifel an der Umsetzbarkeit des Vorhabens auf.

Berlin – Die gesellschaftliche Debatte rund um Abschiebung und Asyl geht in eine neue Runde. Der Anlass: Als Maßnahme gegen Clan-Kriminalität will Bundesinneninnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Abschiebung mutmaßlicher Clan-Mitglieder auch ohne Verurteilung ermöglichen. Ein Diskussionspapier des Ministeriums sieht nun vor, dass eine Ausweisung bereits möglich sein soll, wenn Tatsachen die Schlussfolgerung rechtfertigen, dass jemand Teil einer kriminellen Vereinigung war oder ist.

Grüne: Faesers Vorhaben nicht rechtsstaatlich

So nicht mit den Grünen: Die Grünen-Fraktionsspitze lehnte das Vorhaben der Ampel-Koalitionspartner mit deutlichen Worten ab. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland betonte die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic: „Dabei ist klar, dass außerhalb des Rechtsstaats stehende Regelungen für uns Grüne niemals zur Debatte stehen. Das gilt auch für Maßnahmen, die nicht strafrechtlich verurteilte Verwandte von Kriminellen genauso behandeln wie Kriminelle.“ Die Koalition habe vereinbart, die Abschiebepraxis zu reformieren und effektiver zu machen. Mihalic forderte vom Bundesinnenministerium dazu nun „konkrete, belastbare Vorschläge“.

Faesers Vorschlag nur Wahlkampf?

Kritik hagelt es auch außerhalb der Regierung. Philipp Amthor (CDU) hält Faesers Vorschlag für vorgezogenen Hessen-Wahlkampf. „Ich glaube, in konkreter Substanz wird davon wenig übrigbleiben“, sagt er dem Fernsehsender der Welt. Amthor wies darauf hin, dass es wegen fehlender Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern ohnehin schwierig ist, Abschiebungen durchzusetzen. Natürlich wäre es gut, da besser zu werden, aber vor allem „der Hahn der ungesteuerten Zuwanderung muss abgedreht werden“, sagte er.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit ihren Plänen zu verschärften Abschieberegeln erneut eine kontroverse Debatte über die Migrationspolitik der Ampel-Regierung ausgelöst. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

CDU-Innenminister Herbert Reul kritisierte das Vorhaben zudem als unkonkret. „Würde die Bundesinnenministerin echte Fortschritte erzielen wollen, würde sie ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren in Gang bringen, statt Ideensammlungen auf einer Homepage zu veröffentlichen“, sagte er der Bild-Zeitung. Ähnliche Worte fand laut SWR auch Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges, die den Vorschlag Faesers als „Nebelkerze“ bezeichnete. Auch Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Polizeigewerkschaft, hält das Vorhaben für nicht umsetzbar. Die meisten Clan-Mitglieder seien deutsche Staatsbürger.

Pauschale Abschiebungen aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Organisation sind bisher nur im Bereich der Terrorismusbekämpfung möglich. So können zum Beispiel Angehörige eines Moschee-Vereins ausgewiesen werden, wenn dieser nachweislich an eine terroristische Organisation gespendet hat. In Bezug auf die Clan-Regelung hatte ein Ministeriumssprecher am Montag erklärt, dass eine Abschiebung einen klaren Bezug zu kriminellen Aktivitäten voraussetze. Eine Familienzugehörigkeit zum Clan allein reiche nicht (Judith Goetsch/dpa).