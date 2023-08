Nächster Republikaner steigt in TV-Debatte ein – Trump bleibt draußen

Teilen

Vor der Republikaner-Debatte arbeiten Trumps Herausforderer an einem Plan, wie man von dessen Abwesenheit profitieren kann – und wie man kurzfristig mit einem neuen Herausforderer umgeht.

Washington, D.C. – Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat mit einem der gefragtesten republikanischen Debattentrainer zusammengearbeitet, um nach monatelangen Schwierigkeiten am Mittwochabend (23. August) die dringend benötigte Trendwende herbeizuführen. Er hat sich von einem verbündeten Super-PAC (Political Action Committee) distanziert, das ihm empfiehlt, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegen Angriffe auf der Bühne zu verteidigen, und steht unter Druck, die wachsenden Zweifel der Spender an seiner Fähigkeit, den ehemaligen Präsidenten zu besiegen, zu zerstreuen.

Mike Pence, der sich gegen Trumps Bemühungen ausgesprochen hat, die US-Wahl 2020 zu kippen, sagt, er wolle sich wieder vorstellen, da seine Verbündeten hoffen, dass er seine Erfahrung auf der Weltbühne unter Beweis stellt. Chris Christie, der in Trumps vergangenen Debattenvorbereitungen sowohl Hillary Clinton als auch Joe Biden gespielt hat, bereitet sich nun auf etwas vor, von dem sich seine Unterstützer erhoffen, dass es ein schlagkräftiges Argument gegen den Ex-Präsidenten sein wird.

Donald Trump sagt TV-Debatte der Republikaner ab

Und Donald Trump, der in den Umfragen bei den Republikanern führend ist, plant, die Debatte in Milwaukee ganz auszulassen, da er sich fragt, warum er gegen seine weit abgeschlagenen Rivalen antreten sollte. Berater mehrerer Kampagnen sagten, ihre Vorbereitungen für die Debatte umfassten zwei Szenarien - wie man mit einem Auftritt in letzter Minute umgeht, falls er seine Meinung ändert, und wie man aus Trumps Abwesenheit Kapital schlägt, falls er nicht antritt.

Diese Konstellation sorgt für eine höchst ungewöhnliche erste Debatte im Vorfeld der republikanischen Vorwahlen, die als inoffizieller Startschuss für den Wahlkampf im Herbst gilt - eine Debatte, die Dutzende Millionen Zuschauer anziehen könnte und bei der viele Wähler zum ersten Mal genau hinschauen werden. Nach einem etwas statischen Rennen in diesem Sommer - mit Trump an der Spitze, der mit vier strafrechtlichen Anklagen konfrontiert ist, DeSantis, der weit abgeschlagen an zweiter Stelle liegt und an Boden verliert, und allen anderen, die in den Umfragen unter ihnen rangieren - haben acht erwartete Teilnehmer die Chance auf einen Neustart, darunter der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, der sich am Sonntag qualifizierte.

Registrieren Sie sich Lesen Sie jetzt die washingtonpost.com vier Wochen gratis.

Trump und andere Kandidaten hatten bis Montagabend Zeit, um zu beweisen, dass sie die Kriterien für die Teilnahme erfüllen. Dazu gehörte die Unterzeichnung eines Versprechens, den GOP-Kandidaten zu unterstützen - was Trump verschmäht hat - und das Erreichen bestimmter Werte bei der Mittelbeschaffung und den Umfragen.

Am späten Montag (21. August) gab die Vorsitzende des Nationalen Komitees der Republikaner (RNC), Ronna McDaniel, bekannt, dass acht Kandidaten die Kriterien erfüllten und an der Debatte teilnehmen würden. Trump war nicht unter ihnen. „Das RNC freut sich darauf, unser vielfältiges Kandidatenfeld und die konservative Vision, Joe Biden auf der Debattenbühne zu schlagen, zu präsentieren“, so McDaniel in einer Erklärung.

Dennoch wurde die Debatte von Trumps Anwesenheit im Rennen überschattet. Nach einer monatelangen Phase, in der Trumps juristische Probleme weithin Aufmerksamkeit erregt haben, haben die Moderatoren von Fox News, Bret Baier und Martha MacCallum, signalisiert, dass sie die Kandidaten nach ihrer Meinung zu Trumps angeblichen Straftaten befragen wollen. Und die Aufmerksamkeit, die normalerweise dem herausragenden Darsteller zuteil wird, könnte kurz sein - denn Trump steht vor einer Frist bis Freitag, um sich in Fulton County, Ga. zu stellen, wo er und 18 weitere Personen wegen Straftaten im Zusammenhang mit seinen Bemühungen, das Wahlergebnis 2020 zu kippen, angeklagt wurden.

TV-Debatte der Republikaner: Über Trump reden oder nicht?

Der erfahrene republikanische Stratege Mike Murphy vertrat die Ansicht, dass die GOP-Wähler, die eine Alternative zu Trump suchen, nach einem Kandidaten Ausschau halten werden, der die Gesamtheit der ihm vorgeworfenen Verbrechen anspricht und darlegt, wie diese juristischen Schwierigkeiten die Chancen der Partei, das Weiße Haus zurückzugewinnen, beeinträchtigen könnten.

„Wenn sie sich umdrehen und schnurren, dann sind sie Kätzchen und keine Kandidaten“, sagte Murphy. „Wie soll man den Löwen schlagen, ohne ihn anzugreifen?“

Ein anderer republikanischer Stratege, der einem der Kandidaten nahesteht, sagte jedoch, dass die Entscheidung, wie sehr man sich auf Trump konzentrieren soll, eine heikle sei. „Wenn er nicht anwesend ist und man über ihn spricht, brüllt man dann nur ins Leere?“, sagte der Stratege, der wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die Strategie offener zu diskutieren.

Anstatt an der Debatte teilzunehmen, plant Trump nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person, ein bereits aufgezeichnetes Interview mit dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson zu veröffentlichen. In den sozialen Medien schrieb er am Sonntag, dass er „NICHT an den Debatten teilnehmen wird“.

Mehrheit der Republikaner will Trump-Kandidatur

Trump hat auch ein Gegenprogramm aufgestellt, indem er eine Reihe von Beratern und Stellvertretern zu der Debatte schickte, darunter Kari Lake, die ehemalige Gouverneurskandidatin von Arizona, und die Repräsentanten Byron Donalds und Matt Gaetz. Byron Donalds und Matt Gaetz aus Florida.

Umfragen haben sowohl die Herausforderung als auch die Chance verdeutlicht, vor der Trumps GOP-Rivalen in Milwaukee stehen, wenn sie versuchen, die republikanische Basis aus dem Griff des ehemaligen Präsidenten zu reißen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage der Associated Press und des NORC Center for Public Affairs, die vor der Anklage in Georgia durchgeführt wurde, ergab, dass 7 von 10 Republikanern Trump positiv sehen und etwa 6 von 10 sagen, dass sie wollen, dass er für das Weiße Haus kandidiert. Die AP-NORC-Umfrage ergab auch, dass 53 Prozent der Amerikaner angaben, sie würden Trump im Jahr 2024 auf keinen Fall unterstützen, wenn er der GOP-Kandidat ist.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Zum Teil wegen der Bedenken über Trumps Wählbarkeit sind einige der Zielgruppen für die republikanischen Kandidaten am Mittwochabend nicht nur GOP-Wähler, sondern auch wohlhabende Spender, die noch an der Seitenlinie stehen und das Feld beobachten, während sie skeptisch sind, dass irgendeiner der Kandidaten das Zeug dazu hat, Trump zu stürzen.

„Ich kenne eine Reihe von Spendern, die noch keine Zusagen gemacht haben und abwarten, was in dieser Debatte passiert“, sagte Lanhee Chen, eine ehemalige Beraterin des Präsidentschaftskandidaten 2012, Mitt Romney, und dreier anderer Präsidentschaftskampagnen.

Obwohl DeSantis als der finanziell am besten ausgestattete Herausforderer von Trump ins Rennen gegangen ist, steht er in der Spenderklasse unter Beobachtung, weil er die hohen Erwartungen an seine Kandidatur nicht erfüllt hat. Das hat den Konkurrenten die Möglichkeit eröffnet, um Spender zu werben, die das Interesse an DeSantis verlieren - und Trumps Abwesenheit auf der Debattenbühne gibt ihnen die Chance, ihre Argumente vorzubringen.

DeSantis stichelt gegen Trump

Doch die unterschiedlichen Ratschläge von DeSantis‘ Verbündeten, wie seine Strategie in Milwaukee aussehen sollte, haben gezeigt, wie schwierig diese Aufgabe ist. Memos, die auf der Website von Axiom Strategies, einer Firma, die mit dem pro-DeSantis-Super-PAC Never Back Down verbunden ist, veröffentlicht wurden, rieten dem Gouverneur von Florida, Trump zu verteidigen, wenn Kandidaten wie Christie ihn auf der Bühne angreifen, während er einem anderen aufstrebenden republikanischen Vorwahlkandidaten, Vivek Ramaswamy, einen „Vorschlaghammer“ entgegenhält. (Nach den bundesstaatlichen Vorschriften dürfen Super-PACs nicht direkt mit dem Kandidaten zusammenarbeiten, sondern umgehen die Vorschriften oft, indem sie Forschungsergebnisse und Strategiedokumente der Opposition online stellen).

Ken Cuccinelli, der Gründer von Never Back Down, sagte am Sonntag auf CNN, es sei ein Fehler gewesen, die Memos zu veröffentlichen, die den Spott der Konkurrenten auf sich zogen - und es DeSantis sofort schwerer machten, eine der darin vorgeschlagenen Linien zu verwenden.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. © Christy Prosser/Imago

In einem Interview in New Hampshire am vergangenen Wochenende wies DeSantis das auf der Axiom-Website veröffentlichte Strategie-Memo für die Debatte zurück und sagte, er habe es nicht gelesen. Er machte auch deutlich, dass er am Mittwochabend zurückschlagen will. Er arbeitet mit Brett O‘Donnell zusammen, einem angesehenen GOP-Debattenexperten.

„Wenn man sich die letzten sechs bis neun Monate ansieht, bin ich mehr angegriffen worden als jeder andere“, sagte DeSantis gegenüber Fox News. „Die Leute wissen, dass ich die größte Bedrohung bin. Wir sehen das also als positives Feedback. Wir werden bereit sein, das zu tun, was wir tun müssen, um unsere Botschaft zu vermitteln.“

DeSantis‘ neu eingesetzter Wahlkampfmanager James Uthmeier schickte am Wochenende „Botschaftsanweisungen“ an „Freunde, Spender und Unterstützer“ und erklärte, das Team erwarte, dass der Gouverneur von Florida „im Mittelpunkt der Angriffe“ stehe, und zwar in dem, was es als Zweimannrennen zwischen DeSantis und Trump definiert. Die Kampagne hat den Spendern mitgeteilt, dass DeSantis sich darauf konzentrieren wird, „eine Vision zu vermitteln, um Joe Biden zu schlagen“.

DeSantis‘ Kampagne hat auch regelmäßig E-Mails und Texte an seine Unterstützer verschickt, um für die Debatte zu werben, wobei sie Trump manchmal mit spitzen Bemerkungen bedachte.

„Ich werde über die Themen debattieren“, lautete ein fettgedruckter, unterstrichener Absatz in einer Spenden-E-Mail vom Mittwoch, die sich auf die Debatte konzentrierte. „Ich werde niemanden beleidigen, weder sein Aussehen noch seine Kleidung. . . . Ich würde meinen Kindern nicht beibringen, Menschen anders zu behandeln, als sie selbst behandelt werden wollen, also werde ich dieses Beispiel vorleben.“

Republikaner-Debatte: Wer will Trump noch herausfordern?

DeSantis nahm auch Trump in einem Interview mit dem Florida Standard aufs Korn, als er gefragt wurde, warum einige Trump-Anhänger ihn als „RINO“ oder „Republican In Name Only“ (Republikaner nur dem Namen nach) angegriffen haben - woraufhin er von Vertretern der Trump-Kampagne und Verbündeten zurückgeschlagen wurde, weil er den Eindruck erweckt hatte, dass einige der Anhänger des ehemaligen Präsidenten „lustlose Gefäße“ seien, die einfach nur die Botschaft weitertragen, die er auf Truth Social, seiner Social-Media-Plattform, verbreitet. Die DeSantis-Kampagne bemühte sich inmitten einer Flut von Kritik um eine Klarstellung der Kommentare. Sprecher Bryan Griffin erklärte, der Gouverneur habe speziell über Trump und einige seiner Unterstützer im Kongress gesprochen, nicht über andere Anhänger.

Neben DeSantis ist ein weiterer Kandidat, den mehrere Strategen anderer Kampagnen im Auge haben, Vivek Ramaswamy - ein Technologieunternehmer und politischer Newcomer, von dem sie sagen, dass er am Mittwochabend wahrscheinlich auch ein Ziel sein wird. Berater mehrerer Kandidaten, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um interne Überlegungen zu erörtern, sagten, dass die Bühne wahrscheinlich als Schauplatz dienen wird, um die Ungereimtheiten in Ramaswamys politischen Erklärungen anzusprechen.

Ramaswamy, ein Millennial, der als Nachfolger von Trump kandidiert, hat dem ehemaligen Präsidenten oft die Hand gereicht, was dieser auch erwidert hat. Kürzlich sagte er, dass er die Debatte als Chance sehe, sich dem Land vorzustellen, und dass er kein Problem damit habe, wenn der ehemalige Präsident die Debatte auslasse - eine Abweichung von seiner Position im Mai, als er in einem Fox-Radiointerview sagte, dass es für Trump „grundsätzlich unhöflich“ wäre, die Debatte abzulehnen.

Für Christie, der viel Erfahrung darin hat, anderen bei der Vorbereitung von Debatten zu helfen, gibt es keine Rollenspiele bei seinen eigenen Vorbereitungen für eine Bühne, die groß und unhandlich sein könnte. Stattdessen vertieft sich der ehemalige Gouverneur von New Jersey in Grundsatzpapiere, holt sich Rat bei einigen wenigen vertrauenswürdigen Beratern und vermeidet jede Übung, die zu einstudiert wirkenden Antworten führen könnte.

Mike Pence sagte, er habe das Gefühl, „mein ganzes Leben lang debattiert zu haben“, da er als Vizepräsident, Gouverneur von Indiana und konservativer Abgeordneter im Kongress über eine lange Erfahrung in der Regierung verfügt. Er hat Trumps Verhalten im Vorfeld der Unruhen im Kapitol am 6. Januar 2021 kritisiert - ein Thema, das am Mittwochabend mit ziemlicher Sicherheit zur Sprache kommen wird.

„Es wird eine Gelegenheit für uns sein, uns dem amerikanischen Volk erneut vorzustellen“, sagte er. „Ich vergesse nie, dass es nach einigen dieser landesweit im Fernsehen übertragenen Debatten nicht so sehr darum geht, mit wem man auf der Bühne spricht, sondern mit wem man im ganzen Land spricht. Ich hoffe und bete, dass das amerikanische Volk einen neuen Blick auf die Pences bekommt.

Auch Tim Scott fordert Trump heraus

Trumps Stärke bei den einfachen GOP-Wählern war für Rivalen wie Senator Tim Scott (R-S.C.) und Nikki Haley, Trumps ehemalige Botschafterin bei den Vereinten Nationen, eines der schwierigsten Themen. Bei einem Spaziergang über die Iowa State Fair Anfang des Monats erklärte Scott gegenüber Reportern, dass seine Strategie darin bestehen werde, sich als „optimistischer, positiver, im Konservatismus verankerter Typ“ zu präsentieren.

Scotts Wahlkampfhelfer sagten, sie sähen die Debatte als eine Erweiterung ihrer Bemühungen, ihn den Wählern vorzustellen. Die Kampagne des Republikaners aus South Carolina und das darauf ausgerichtete Super PAC übertreffen ihre Konkurrenten, indem sie in den ersten Bundesstaaten Anzeigen in Millionenhöhe kaufen, so die Daten von AdImpact. Die Kampagne kündigte letzte Woche einen neuen 8-Millionen-Dollar-Anzeigenkauf an.

Scott liegt in den Umfragen landesweit im einstelligen Bereich. Die republikanische Beraterin Mari Will, die Wahlkampfmanagerin Jennifer DeCasper, der Kommunikationsdirektor Nathan Brand und Blake Harris, ein Berater der Scott-Kampagne, bereiten Scott nach Angaben von Personen, die in den Prozess eingebunden sind, auf die Debatte vor.

Als ehemalige Mitglieder von Trumps Regierung könnten Haley und Pence den Wählern am Mittwochabend erklären müssen, warum sie Trumps Politik besser umsetzen können als der ehemalige Präsident selbst. Haley sagte, sie habe sich auf die Debatte in Milwaukee vorbereitet, indem sie Dutzende von Town Halls in Iowa, New Hampshire und South Carolina abgehalten habe, bei denen „jeder die Fragen stellen konnte, die er wollte“.

„Sie haben die schwierigen Fragen gestellt, wir haben die Antworten gegeben, und ich denke, das ist die Vorbereitung, die wir brauchten, um auf die Debattenbühne zu kommen“, sagte sie der Washington Post.

Zum Autor Matt Viser ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam im Oktober 2018 zur Post und berichtete über die Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahlen 2020, bevor er ins Weiße Haus wechselte, um über die Regierung von Präsident Biden zu berichten. Zuvor war er stellvertretender Leiter des Washingtoner Büros für den Boston Globe.

Doug Burgum, der wenig bekannte Gouverneur von North Dakota, ist ein weiterer Joker auf der Bühne, der hofft, dass die Wähler seine Kombination aus Geschäfts- und Führungserfahrung als Gouverneur annehmen werden. „Wir schließen uns nicht in einem Schrank ein und lernen Textzeilen auswendig; wir werden mit den Menschen über die Dinge sprechen, die für sie wichtig sind, bis wir in Milwaukee ankommen“, sagte er der Post.

Hutchinson, der Spender gebeten hatte, ihm bei der Qualifikation für die Debatte zu helfen, damit er den Standpunkt vertreten kann, dass Trump sich selbst für das höchste Amt der Nation disqualifiziert hat, sagte am Sonntag, er habe die erforderliche Schwelle von 40.000 Spendern überschritten. Eine Person, die mit dem Verfahren des RNC vertraut ist, bestätigte, dass Hutchinson sich qualifiziert hat.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.