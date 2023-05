Kilicdaroglu verdächtigt Moskau der Manipulation vor Türkei-Wahl

Von: Erkan Pehlivan

Nach dem Rücktritt von Muharrem Ince als Präsidentschaftskandidat erhebt Oppositionsführer Kilicdaroglu schwere Vorwürfe gegen Russland.

Ankara - Der Wahlkampf für die Türkei-Wahl am Sonntag wurde oft mit unfairen Mitteln geführt. Videos und Tonbandmitschnitte von Politikern waren aufgetaucht. Erst am Mittwoch (11. Mai) war zudem Muharrem Ince als Präsidentschaftskandidat zurückgetreten. Zuvor waren auch Videos von ihm im Netz aufgetaucht, die ihn beim Sex zeigen soll. Allerdings soll es sich dabei um ein Fake-Video handeln.

Ince spricht von Rufmord-Kampagne bei Türkei-Wahl

In seiner Begründung für seinen Rücktritt zeigte sich Ince sichtlich betroffen. „Ich habe meine politische Karriere im Alter von 15 Jahren begonnen. Seitdem habe ich Plakate aufgehängt. Ich war fünf Wahlperioden lang Mitglied des Parlaments. Ich habe über 40 Jahre lang in der Politik gekämpft. Was ich in den letzten 45 Tagen erlebt habe, habe ich in den letzten 45 Jahren nicht erlebt“, sagte Ince in seiner Erklärung. Der türkische Staat habe seinen Ruf nicht schützen können. Weder Polizei noch Staatsanwälte würden ihrer Aufgabe nachkommen.

Es seien zudem gefälschte Kontoauszüge von ihm aufgetaucht und auch Geländewagen, die Ince gehören sollen. „Eine solche Verleumdung ist in der Geschichte der Republik noch nie vorgekommen. Wo ist diese Polizei? Seit 45 Tagen wird ein Rufmord gegen mich begangen“, so der Vorsitzend der Memleket Partisi, Muharrem Ince.

Kilicdaroglu wirft Russland Manipulation von Türkei-Wahl vor

Hinter solchen Manipulationsversuchen der Türkei-Wahl könnte auch Russland stecken. Das vermutet der Präsidentschaftskandidat der Opposition, Kemal Kilicdaroglu (CHP). „Liebe russische Freunde, Ihr steckt hinter den gefälschten Videos, Verschwörungen, Deep-Fake-Inhalten und Tonmitschnitten, die gestern in diesem Land aufgedeckt wurden. Wenn ihr wollt, dass unsere Freundschaft nach dem 15. Mai weitergeht, dann lasst die Finger vom türkischen Staat. Wir sind immer noch für Zusammenarbeit und Freundschaft“, schreibt Kilicdaroglu in einer klaren Botschaft auf Twitter, in türkischer und auch russischer Sprache.

Moskau dementiert Vorwürfe wegen Türkei-Wahl

Das Dementi aus Russland hat nicht lange auf sich warten lassen. „Wer Kilicdaroglu solche Informationen gegeben hat, ist ein Lügner“, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf Telegram mit. Auch der Moskauer Politikwissenschaftler Dr. Kerim Has zweifelt im Gespräch mit unserer Redaktion daran, dass Russland hinter einem möglichen Manipulationsversuch der Wahlen in der Türkei steckt. „Kilicdaroglu beschuldigt hier ganz klar Russland hinter gefälschten Videos und Deep-Fake Inhalten zu stecken. Allerdings hat er bislang keinen einzigen Beweis für diesen Vorwurf geliefert. Nicht einmal eine IP-Adresse oder ähnliches konnte er liefern“, so Has.

Möglicherweise könnte dahinter politisches Kalkül stecken. „Ich sehe hier eine Botschaft an Russland und auch an den Westen. Den Russen will man zeigen, dass man weiterhin an guten Beziehungen interessiert ist. An den Westen wird gezeigt, dass man gegen Moskau im Gegensatz zu Präsident Recep Tayyip Erdogan auch eine härtere Gangart einlegen kann.“ Erdogan liegt in den Umfragen zur Türkei-Wahl hinter Kilicdaroglu. Jegliche Hilfe kämen dem „Reis“ daher sehr gut.