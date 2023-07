Nach Monaten des Protests: In Kenia wird plötzlich geredet

Von: Johannes Dieterich

Und die Tränengasgranate geht gleich retour zur Polizei: Protest in Nairobi. Foto: Luis Tato/AFP. © AFP

In Kenia geht die Regierung auf die Opposition zu, um die Probleme des Landes gemeinsam anzugehen. Zuvor wurden Demonstrationen immer wieder mit Gewalt niedergeschlagen.

Auch das ist in Afrika möglich: Kenias Regierung hat sich mit der Opposition des ostafrikanischen Staats auf Gespräche geeinigt, die eine seit vier Monaten andauernde Welle von Protesten beenden soll. Die Regierungskoalition Kenya Kwanza (Kenia zuerst) verständigte sich mit dem Oppositionsbündnis Azimio la Umoja (Deklaration der Einheit) auf die Bildung eines zehnköpfigen Komitees, das zumindest einige der umstrittenen Themen aus dem Weg räumen soll. „Wir sind uns darin einig, dass unsere Meinungsverschiedenheiten freundschaftlich und zum Wohl der Bevölkerung gelöst werden sollten“, teilte das Azimio mit. Die von der Polizei mit äußerster Härte unterdrückten Demonstrationen kosteten nach Angaben der Regierung 30, nach Angaben der Opposition mindestens 50 Menschen das Leben.

Bereits Ende März hatte Oppositionschef Raila Odinga seine Anhänger:innen aufgefordert, zweimal die Woche auf die Straße zu gehen. Mit den Protesten sollte einerseits eine Wiederholung der Wahlen vom August vergangenen Jahres erzwungen werden, die nach Auffassung Odingas manipuliert wurden. Es war der fünfte Urnengang in Folge, die der 79-jährige Oppositionschef verloren hatte: Jedes Mal bezichtigte der in der DDR ausgebildete Ingenieur die Wahlkommission der Fälschung. 2017 ordnete ein Gericht tatsächlich die Wiederholung des Urnengangs an, den Odinga dann aber boykottierte, angeblich um seine Fans vor weiteren Gewalttaten zu schützen. Bei den jüngsten Wahlen sah das Gericht keinen Grund zu einer Wiederholung der Abstimmung.

Kenia: Wütende Bevölkerung bringt ihre Enttäuschung zum Ausdruck

Odingas zweite Forderung erwies sich als wesentlich populärer: Der Oppositionschef versuchte die Regierung William Rutos zu einer Senkung der Lebenshaltungskosten zu zwingen. Der 56-Jährige hatte im Wahlkampf versprochen, für die ärmeren Kenianer:innen einzutreten: Stattdessen sehen sich diese nun mit stark steigenden Preisen und höheren Steuern konfrontiert.

Ruto ordnete eine Verdoppelung der Benzinsteuer von acht auf 16 Prozent an, außerdem soll die Umsatzsteuer für Kleinunternehmer verdreifacht werden – ausgerechnet jene „Hustler“ (Wühler), zu deren Doyen sich der selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammende Präsident im Wahlkampf erklärt hatte. Schließlich führte seine Regierung auch eine 1,5-prozentige Zusatzsteuer für alle Angestellten ein: Mit dieser solle der Bau von Sozialwohnungen finanziert werden, heißt es. Die Steuererhöhungen brachten auch zahlreiche Wähler:innen Rutos auf: Vor allem in Nairobis Township Kibera, einem der größten Slums des Kontinents, brachte die wütende Bevölkerung ihre Enttäuschung zum Ausdruck.

Kenias Opposition ruft Gerichte an

Die Notwendigkeit der Steuererhöhung begründete der Präsident mit der hohen Verschuldung des Landes. Sie liegt derzeit bei 77 Milliarden US-Dollar, fast 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Den Löwenanteil der Schulden hält China, das in Kenia riesige Infrastrukturprojekte realisierte: Unter anderem entstand eine neue Eisenbahntrasse zwischen der Hafenstadt Mombasa und der Hauptstadt Nairobi. Ruto macht die vorige Regierung für die überhöhte Verschuldung verantwortlich, obwohl er dieser selbst als stellvertretender Staatspräsident angehörte. Weil er sich während seiner zweiten Amtszeit mit dem damaligen Präsidenten Uhuru Kenyatta überwarf, meint er jetzt jedoch, alle Schuld auf diesen schieben zu können. „Ihr könnt ein ganzes Jahr lang demonstrieren“, antwortete Ruto den Protestierenden: „Die Lebenshaltungskosten werden davon nicht sinken.“

Unterdessen sucht die Opposition bei den Gerichten Zuflucht. Tatsächlich verfügte der High Court in Nairobi sowohl die Aussetzung der Benzinsteuer wie der Zusatzsteuer für den sozialen Wohnungsbau. Dieses Urteil hob das Berufungsgericht jedoch Ende vergangener Woche auf. Auch in einem anderen Zusammenhang bekam es Ruto mit dem Kadi zu tun: Der High Court erklärte im Juli seine Berufung von 50 zusätzlichen hochrangigen Staatsbeamten für verfassungswidrig. Bei vielen der Anwärter handelte es sich um Parteifreunde Rutos, die bei den Wahlen keinen Sitz im Parlament ergattern konnten.

Strittig ist bislang noch, welche Themen auf der Tagesordnung des zehnköpfigen Komitees überhaupt stehen sollen. Die Regierungspartei will über die Reform der Wahlkommission sowie die Schaffung eines aus Steuergeldern finanzierten Büros für Oppositionschef Odinga reden. Dagegen soll die Frage der neuen Steuern ausgeklammert werden, weil diese schon von den Gerichten behandelt wird. Nicht ausgeschlossen ist es deshalb, dass das Komitee dasselbe Schicksal erfährt wie ein bereits im April vereinbartes Gremium. Das brach schon nach den ersten Sitzungstagen zusammen.