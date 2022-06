Nach Erdbeben in Afghanistan: Taliban fordern mehr Hilfe

Von: Ares Abasi

Nach den verheerenden Folgen des Erdbebens in Afghanistan fordern die Taliban eine Aufstockung der internationalen Hilfeleistungen.

Kabul – Die von den Taliban geführte Regierung Afghanistans hat zu mehr internationaler Hilfe aufgerufen. Angesichts des verheerenden Erdbebens im gebirgigen Osten des Landes am Mittwoch (22. Juni), kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben. Da das vom Krieg verwüstete Land bereits von einer Wirtschaftskrise heimgesucht wird, erklärte die islamistische Terror-Organisation, dass die von westlichen Ländern nach dem Abzug der US-geführten Koalitionstruppen im vergangenen Jahr verhängten Sanktionen sie in ihrer Fähigkeit einschränkten, die Katastrophe vom Mittwoch in den Provinzen Khost und Paktika zu bewältigen.

Die Zahl der Todesopfer stieg mit den Meldungen aus den schwer zugänglichen Gebieten in den Bergen stetig an. Der oberste Führer des Landes, Hibatullah Akhundzada, warnte, dass sie am Donnerstag (23. Juni) wahrscheinlich noch weiter steigen werde, berichtet The Guardian. Das Erdbeben traf Gebiete, die bereits unter den Auswirkungen heftiger Regenfälle litten und verursachte Felsstürze und Schlammlawinen, die die Rettungsarbeiten behinderten. Diese Bemühungen wurden am Donnerstag wiederaufgenommen, als die Menschen auf der Suche nach Überlebenden mit ihren Händen in den Trümmern wühlten, so The Guardian.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Afghanistan sterben 1000 Menschen. Die Taliban fordern nun mehr Hilfeleistungen © AHMAD SAHEL ARMAN

Erdbeben in Afghanistan: Krankenhäuser haben nicht genug Kapazitäten

Faiz Muhammad Sameem, aus dem Distrikt Sharan in Paktika, half im Krankenhaus der Stadt mit, als die Opfer mit Krankenwagen, Hubschraubern und Motorrädern eingeliefert wurden. „Jeder ist an der Hilfe beteiligt, aber das Krankenhaus hat nicht genügend Einrichtungen“, sagte Sameem. „Es war ein grauenhaftes Bild. Es gab Menschen, die alle ihre Familienmitglieder verloren haben. Einige haben 10 Familienmitglieder verloren, andere haben ganze Familien verloren. Ich habe ein fünfjähriges Kind gesehen, das der einzige Überlebende seiner 13-köpfigen Familie war. Ich weiß nicht, wie er überleben wird oder ob er weiß, was er verloren hat.

Die Katastrophe ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban im vergangenen Jahr mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen hat. Die Besorgnis über die Fähigkeit der Taliban und der internationalen Organisationen, schnell zu reagieren, nimmt rapide zu. Zwar sind die wichtigsten internationalen Organisationen nach wie vor in Afghanistan tätig, doch hat die Machtübernahme der Taliban andere Organisationen und Regierungen dazu veranlasst, ihre Hilfsprogramme in einem Land zu kürzen, in dem rund 80 Prozent des Haushalts aus ausländischer Hilfe stammen.

Erdbeben in Afghanistan: Vereinte Nationen helfen

Abdul Qahar Balkhi, ein hochrangiger Taliban-Beamter, sagte, die Regierung „schätze und begrüße“ die Hilfe, die von einigen anderen Regierungen und Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und dem Roten Kreuz zugesagt worden sei. Aber das Erdbeben der Stärke 5,9 - das Tödlichste seit mehr als 20 Jahren - hatte so große Schäden und so viel Leid verursacht, dass mehr Hilfe nötig war. „Die Regierung steht leider unter Sanktionen und ist daher finanziell nicht in der Lage, den Menschen in dem Maße zu helfen, wie es nötig wäre“, sagte er. „Die Hilfe muss in großem Umfang aufgestockt werden, denn es handelt sich um ein verheerendes Erdbeben, wie man es seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.“

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, sagte, dass die globale Organisation „voll mobilisiert“ sei, um zu helfen. UN-Beamte bestätigten die Entsendung von Gesundheitsteams und die Lieferung von Medikamenten, Lebensmitteln, Trauma-Kits und Notunterkünften in das Bebengebiet. Tomas Niklasson, der EU-Sonderbeauftragte für Afghanistan, twitterte: „Die EU beobachtet die Situation und ist bereit, die Nothilfe der EU für die betroffenen Menschen und Gemeinschaften zu koordinieren und bereitzustellen.“ Ärzte ohne Grenzen teilte mit, dass ihre Teams in Khost und in der afghanischen Hauptstadt Kabul mit der Taliban-Regierung und anderen Organisationen in Verbindung stünden, um Unterstützung zu leisten, so The Guardian.

Erdbeben in Afghanistan: Hilfe von Ärzte ohne Grenzen

„Wir wissen, dass viele der Gesundheitseinrichtungen unterfinanziert sind, und eine Naturkatastrophe wie diese bringt die Einrichtungen in den betroffenen Gebieten an ihre Grenzen“, schrieb Ärzte ohne Grenzen in einem Tweet. Das Britische Rote Kreuz teilte mit, dass seine Teams den Versand von Lebensmitteln, Medikamenten, Unterkünften, Wasser und Notunterkünften in die Region nahe der pakistanischen Grenze organisieren. Intersos, eine gemeinnützige humanitäre Hilfsorganisation, die in Afghanistan tätig ist, erklärte, dass die Katastrophe für die Afghanen zu keinem schlechteren Zeitpunkt hätte kommen können und dass die „Ärzte und Krankenschwestern der Organisation bald auf dem Weg sein werden, um diejenigen zu unterstützen, die dringend eine medizinische Notfallbehandlung benötigen“.

Die Katastrophe stellt eine große Herausforderung für die Taliban dar, die das Land aufgrund ihrer rigiden islamistischen Politik - insbesondere der Unterwerfung von Frauen und Mädchen - weitgehend isoliert haben. (Ares Abasi)