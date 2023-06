Muss Sesselmann gehen?

Von: Daniel Roßbach

Robert Sesselmann (r.) udn sein gesichert ultrarechter Chef Höcke. © AFP

Die AfD in Thüringen wird als „gesichert rechtsextrem“ observiert. Kann ein AfD-Mitglied dann Landrat in einer Demokratie sein? Sesselmanns Verfassungstreue soll überprüft werden.

Hat die rechtsextreme Haltung der AfD in Thüringen zur Folge, dass ein Kandidat der Partei die rechtlichen Anforderungen an das Amt eines Landrats nicht erfüllt? Diese Frage stellt sich, nachdem im Landkreis Sonneberg in Thüringen am vergangenen Sonntag mit Robert Sesselmann erstmals ein Angehöriger der rechten Partei als Chefbeamter der Kommunalverwaltung, gewählt wurde. Sesselmann ist bisher Abgeordneter für die AfD im Landtag und Beisitzer im Vorstand des Landesverbands, den der Verfassungsschutz in Thüringen als „gesichert rechtsextreme Bestrebung“ einstuft.

Landrät:innen, Stadtoberhäupter und andere Beamtete müssen dem Thüringer Kommunalwahlgesetz zufolge „die Gewähr dafür“ bieten, „jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung“ einzutreten. Die Staatssekretärin im Thüringer Innenministerium Katharina Schenk sagte am Dienstag, das Landesverwaltungsamt als Rechtsaufsichtsbehörde werde prüfen, ob das Kriterium in Sesselmanns Fall erfüllt sei.

Ausschluss zweifelhaft

Christian Pestalozza, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin, hält es jedoch für „ausgesprochen unwahrscheinlich“, dass rechtliche Bedenken der Ernennung von Sesselmann als Landrat in Südthüringen im Wege stehen werden. „Solange eine Partei nicht verboten ist, sind grundsätzlich keine Rückschlüsse auf ihr Mitglieder etwa hinsichtlich ihrer Verfassungstreue zulässig“, sagt der Jurist.

Gebe es Gründe, die Kandidat:innen für ein angestrebtes Amt disqualifizieren, so sollten diese schon bei der Aufstellung zur Wahl beachtet werden – um zur rechten Zeit den Zugang zum Amt zu verwehren – und nicht erst im Nachhinein, so Pestalozza. Aus der Einordnung der AfD durch den Verfassungsschutz ergeben sich ihm zufolge keine direkten rechtlichen Folgen für eine Verwendung etwa in der Kommunalverwaltung. Das Beamtenrecht verlange zwar Verfassungstreue, eine extreme politische Einstellung schließe das aber nicht per se aus.

Laut „Süddeutscher Zeitung“ überdenkt der Verfassungsschutz nach dem AfD-Erfolg den Umgang mit der Partei. Das Ergebnis zeige, dass Einstufungen als rechtsextrem im Volk keine Wirkung zeigten und umgekehrt von der AfD als Argument für sich genutzt werden. rba