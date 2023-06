Prigoschin „bestellt“ F-35 Kampfjets und witzelt mitten im Ukraine-Krieg

Auf Konfrontationskurs zu Russland im Ukraine-Krieg: Wagner-Chef Prigoschin klang „fröhlich“, als er „noch eine Bitte“ an die Redaktion hatte.

Moskau - Der Konflikt zwischen Jewgeni Prigoschin und Russlands Militär spitzt sich zu. Der Chef der Wagner-Gruppe hat dafür nun wieder einen schönen Beleg geliefert: Er bat nun sogar das Nachrichtenportal Politico um Waffen für den Ukraine-Krieg, und zwar um F-35-Kampfflugzeuge.

Das meinte Prigoschin natürlich ironisch, und die Sache hatte eine Vorgeschichte. Die Zeitung Politico hatte den Söldner-Chef um einen Kommentar zur Lage im Ukraine-Krieg gebeten: Es waren Beweise oder zumindest Indizien gefunden worden, dass Prigoschins Söldner Munition von einer US-Firma erworben hatten. Der Streit um Munition mit der Miltärführung von Kremlchef Wladimir Putin geht jetzt schon seit Wochen.

Prigoschin disst Putins Zirkel im Ukraine-Krieg: „Habe noch eine Bitte an Sie“

Prigoschin schickte der Redaktion eine Sprachnachricht in „fröhlichem, ironischen Ton“. Er bat neben F-35-Jets auch um Scharfschützengewehre, Maschinengewehre und Granatwerfer: „Ich bitte Sie, mit Ihren Kontakten zu sprechen, damit wir diese Lieferungen erhalten können.“

Dann spezifizierte Prigoschin laut dem Bericht: „Ich habe noch eine Bitte an Sie. Also: F-35. Wenn es möglich ist, wie wir bereits besprochen haben, bitte Vorräte über Neuseeland einzukaufen. Möglicherweise müssen sie auf Hawaii auftanken, aber ich sehe kein wirkliches Problem.“

Wagner-Söldner sollen im Ukraine-Krieg US-Gewehre gekauft haben

Prigoschins Aussage schien als Scherz gedacht zu sein: Sie wurde in einem fröhlichen, ironischen Ton vorgetragen, der in völligem Kontrast zu den wütenden, mit Obszönitäten beladenen Tiraden stand, die er wegen Problemen bei der Versorgung seiner Streitkräfte gegen Russlands oberste Militärführung losgelassen hat.

Prigoschin zu US-Zeitung: „Schenke Ihnen mein Orsis-Gewehr“

Außerdem behauptete Prigoschin, dass seine Söldner, „eine riesige Menge Nato-Munition“ von der ukrainischen Armee „übrig“ hätten. Prigoschins Abschied an Politico auf Telegram klang dann so: „Kumpel, fast hätte ich es vergessen! Wenn unser Deal zustande kommt, wird mein persönliches Orsis-Gewehr mein Geschenk an Sie.“

Wagner-Chef auf Konfrontation gegen Russlands Verteidigungsministerium

Der Streit zwischen der russischen Wagner-Gruppe und Russlands Verteidigungsministerium verschärft sich. Britische Geheimdienste zitierten Prigoschin am Dienstag (20. Juni) mit den Worten, er fordere eine Antwort auf einen „Vertrag“, den er dem Verteidigungsministerium vorgelegt habe. Damit reagiere Prigoschin auf das Ultimatum des Ressorts, Wagner und andere „Freiwilligenformationen“ sollten sich bis zum 1. Juli vertraglich dem Verteidigungsministerium unterstellen.

Der Inhalt von Prigoschins „Vertrag“ sei zwar nicht bekannt, hieß es aus London weiter. Doch die Übermittlung an sich erhöhe schon das Risiko in dem internen Konflikt und sei „höchstwahrscheinlich ein weiterer bewusster Versuch, die Autorität der offiziellen Militärbehörden zu untergraben“. (frs)