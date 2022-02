Münchner Sicherheitskonferenz: Baerbock und Blinken schicken deutliche Warnung an Russland

Ukraine-Konflikt

Die Münchner Sicherheitskonferenz hat begonnen. Der Ukraine-Konflikt ist das zentrale Thema der Beratungen – ein Überblick.

Die Münchner Sicherheitskonferenz wird durch den Ukraine-Konflikt geprägt.

Außenministerin Annalena Baerbock setzt in Richtung Russland.

Russland* selbst ist beim wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nicht vertreten.

Update vom Freitag, 18.02.2022, 15.30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die ablehnende Haltung Deutschlands zu Waffenlieferungen an die Ukraine erneut verteidigt. „Im Moment ist nicht der Moment, unseren Kurs um 180 Grad zu ändern“, sagte Baerbock am Freitag (18.02.2022) auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Denn wir sind nicht alle gleich, auch wenn wir Seite an Seite stehen. Wir haben unterschiedliche Wege und wir haben eine unterschiedliche Geschichte“, führte sie aus. Deutschland habe „aus unserer Geschichte heraus eine andere Verantwortung für die Sicherung des internationalen Friedens als andere“, sagte Baerbock. „Für uns ist das eine schwierige Entscheidung“, aber Deutschland setze auf den diplomatischen Prozess unter anderem mit dem Normandie-Format.

Münchner Sicherheitskonferenz: Baerbock äußert sich zu Waffenlieferungen an Ukraine

Kritik kam vom Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko, der im Publikum der Münchner Sicherheitskonferenz saß. „Wir brauchen Unterstützung“, sagte Klitschko. „Danke für 5000 Helme, aber wir brauchen mehr“, sagte er an Baerbock gerichtet. „Gerade jetzt brauchen wir mehr Verteidigungswaffen“.

+ Anthony Blinken (l.) und Annalena Baerbock (r.) auf der Münchner Sicherheitskonferenz. © Kay Nietfeld/dpa

Zudem zeigten sich Annalena Baerbock und ihr US-Kollege Anthony Blinken bemüht, Geschlossenheit zu demonstrieren. In beiden Statements fielen deutliche Worte in Richtung Russland. Baerbock warnte abermals vor einem drohenden Krieg in Europa. Blinken äußerte zudem die Vermutung, dass Putin in der Ostukraine Vorwände für eine Invasion suchen könnte. Die jüngsten Bombardements in der Region seien Teil der russischen Strategie, die darauf abziele, „falsche Provokationen zu schaffen, dann auf diese Provokationen zu reagieren und schließlich eine neue Aggression gegen die Ukraine zu verüben“, sagte der US-Außenminister auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Erstmeldung vom Freitag, 18.02.2022, 09.00 Uhr: München – Die 58. Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag (18.02.2022) und steht maßgeblicher unter dem Zeichen der Ukraine-Krise. Die Ausgangslage vor dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik ist dementsprechend schwierig. Die Entspannungssignale, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD*) bei seinem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin vernommen hat, sind längst verflogen.

Dennoch will Bundesaußenministerin Annalena Baerbock* (Grüne*) die Plattform für ein Signal der Dialogbereitschaft mit Russland nutzen. „Wir sind bereit zu einem ernsten Dialog über Sicherheit für alle“, erklärte Baerbock vor ihrer Abreise nach München am Freitagmorgen.

Münchner Sicherheitskonferenz: Außenministerin Baerbock fordert Dialogbereitschaft mit Russland

Russland habe mit dem „beispiellosen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und Forderungen aus dem Kalten Krieg“ die „Grundprinzipien der europäischen Friedensordnung in Frage gestellt“, stellte Baerbock dennoch klar. Deshalb wolle sie mit den Verbündeten auch beraten, „wie wir der Logik von Gewaltdrohungen und militärischer Eskalation noch mit einer Logik des Dialogs begegnen können“.

+ Vor der Münchner Sicherheitskonferenz fordert Annalena Baerbock Dialogbereitschaft mit Russland. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Von Russland forderte Baerbock „ernste Schritte zur Deeskalation: Erklärungen zur Gesprächsbereitschaft müssen durch echte Gesprächsangebote, Erklärungen zu Truppenabzügen müssen durch verifizierbaren Truppenabzug“ untermauert werden. Die deutsche Außenministerin bedauerte, dass es bei der Münchner Sicherheitskonferenz keine Gespräche mit russischen Vertreterinnen und Vertretern geben werden. „Gerade in der aktuellen, extrem bedrohlichen Lage, wäre es so wichtig gewesen, auch russische Vertreter in München zu treffen. Es ist ein Verlust, dass Russland diese Möglichkeit nicht nutzt.“

Russland bei Münchner Sicherheitskonferenz nicht vertreten: Treffen habe seine Objektivität verloren

Russland ist bei der Münchner Sicherheitskonferenz nicht vertreten, weil das Expertentreffen seine Objektivität und die Einbindung anderer Sichtweisen verloren habe. „Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass sich die Konferenz in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem transatlantischen Forum gewandelt hat“, begründete die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Absage.

58. Münchner Sicherheitskonferenz Zeitraum 18. bis 20. Februar 2022 Veranstaltungsort Hotel Bayerischer Hof in München Zweck Tagung zur Außen- und Sicherheitspolitik Vorsitz Wolfgang Ischinger

So bleiben die westlichen Staaten bei der Konferenz im Münchner Hotel Bayerischer Hof weitestgehend unter sich. Am Freitag (18.02.2022) wird Annalena Baerbock gemeinsam mit ihrem US-Kollegen Antony Blinken über den Ukraine-Konflikt beraten. Am Samstag (19.02.2022) haben dann Bundeskanzler Olaf Scholz*, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die US-Vizepräsidentin Kamala Harris* das Wort. Auch die Außenministerinnen und Außenminister der G7 beraten zum Thema.

Münchner Sicherheitskonferenz: Beratungen über Klimakrise, Digitalisierung und Systemwettbewerb

Neben dem Konflikt in der Ukraine* soll es bei der 58. Münchner Sicherheitskonferenz auch um die Klimakrise, Digitalisierung und den Systemwettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie gehen. UN-Generalsekretär António Guterres eröffnet das Expertentreffen am Freitagmittag. 30 Staats- und Regierungschefs sowie 80 Ministerinnen und Minister nehmen teil. (ms/dpa/AFP)

