Moskau wird nervös

Putins Krieg

Von Stefan Scholl

Wladimir Putin versetzt die Atomstreitkräfte in Bereitschaft – wohl auch, weil es in der Ukraine für ihn nicht läuft wie geplant.

Auch Krieg wird zur Alltäglichkeit. „Wir gehen nachts Streife, um Diversanten aufzuspüren“, berichtet der Krimtatare Erfan aus Kiew. Man höre Gewehrfeuer und Raketenabschüsse. „Aber bei uns im Viertel ist es ruhig.“ Und dann erzählt er vom stellvertretenden Finanzdirektor des russischen Konzerns Gazprom, der Selbstmord begangen hat. „Die Sanktionen werden noch mehr Wirkung zeigen.“

Die Nerven im Kreml wirken inzwischen enorm gespannt. „Hohe Vertreter der Nato erlauben sich aggressive Äußerungen an die Adresse unseres Landes“: Mit dieser Begründung befahl Wladimir Putin am Sonntag, die „Abschreckungskräfte“, also auch die Atomkräfte, in Kampfbereitschaft zu versetzen. „Russland pokert noch höher“, kommentiert der Militärexperte Alexander Golz. „Und das ist äußerst gefährlich.“

Die Nervosität im Kreml könnte auch mit der nicht wirklich triumphalen militärischen Entwicklung in der Ukraine in Verbindung stehen. An der Donbass-Front gewinnen die Russen trotz ihrer Überlegenheit in der Luft und an Feuerkraft nur mühsam an Boden, in der Schwarzmeerregion Cherson belagern sie die Städte Cherson und Berdjansk. Vor allem im Norden gibt es offenbar keine zusammenhängende ukrainische Abwehrfront, aus Belarus stoßen russische Kolonnen ins ukrainische Hinterland und bis nach Kiew vor. Am Sonntag drangen russische Kampfwagen ins halb eingekreiste Charkow ein, konnten sich aber dort ebenso wenig festsetzen wie vorher russische Stoßtruppen in Kiew.

Außer den ukrainischen Soldaten stellen sich ihnen auch Freiwillige der Territorialverteidigung und Menschen aus der Zivilbevölkerung entgegen. Allein in Kiew wurden 37 000 Sturmgewehre an die Freiwilligen verteilt. Und der Telegram-Kanal Ostannij Blockpost zeigte am Samstag, wie zwei russische Schützenpanzer eine Straßenbarrikade in Kiew rammen und die Verteidiger sie mit einem Hagel Molotowcocktails in lodernde Flammen setzen.

„Wir erleben einen riesigen Maidan“, sagt Erfan mit Hinweis auf die Straßenkämpfe bei der Revolution von 2014. Die ukrainischen Internetportale sind voller Videos von zerstörten russischen Fahrzeugkolonnen, abstürzenden russischen Kampfhubschraubern, kleinlauten russischen Gefangenen. Aber auch mit wütenden Dialogen zwischen russischsprachigen Ukrainer:innen und russischen Soldaten: „Ihr seid Besatzer, ihr seid Feinde, ihr seid seit dieser Sekunde verflucht“, verkündet eine Frau im Schwarzmeerstädtchen Henintschesk einem Kommandeur „Hier, nehmt Sonnenblumenkerne, frische, damit wenigstens Sonnenblumen wachsen, wo ihr sterbt.“

Unter den russischen Gefangenen sind inzwischen auch Mitglieder der Rosgwardija, eigentlich Polizeitruppen für den Einsatz im Landesinneren. Was vermuten lässt, dass es Russland an einsatzfähigen Armee-Einheiten mangelt. Bereits vor dem Angriff bezweifelten Militärfachleute, dass die 130 000 bis 190 000 Kräfte, die Russland gegen die Ukraine in Stellung gebracht hatte, für eine flächendeckende Besetzung des Landes ausreichten. Auch die binnen weniger Tagen erwartete Einkesselung der ukrainischen Truppen im Donbass kam bisher nicht zustande.

Der russische Feldzugplan ist durcheinander geraten. Erst wollte man die Flughäfen, Nachschublager und Kommandostellen der Ukraine mit Raketen- und Luftschlägen und Cyberattacken ausschalten, dann Kiew im Handstreich nehmen, danach die Feindtruppen einkreisen und gefangen nehmen.

Aber Moskau scheint sich verrechnet zu haben. „Es wird kaum einer der Generäle Panzer und Motorschützen in den Kampf werfen, bevor die Batterien und Schussstellungen des Gegners nicht ausgeschaltet sind“, sagte der Moskauer Militärexperte Viktor Litowkin zu Kriegsbeginn der Regierungszeitung „Rossijskaja Gaseta“. Jetzt sind Moskaus Bodentruppen vielerorts in verlustreiche Kämpfe mit einem offenbar sehr gut orientierten Feind verwickelt.

Aber in der Ukraine befürchten viele, dass die Russen ihre Taktik ändern werden. Und dass sie ihre Städte mit massiertem Raketenbeschuss und Bombardements bekriegen werden. Schon behauptet das russische Verteidigungsministerium, die Ukrainer stellten ihre Geschütze absichtlich in Wohnvierteln auf.

Aber es gibt Hoffnung auf eine Verhandlungslösung. Am Sonntag traf eine russische Delegation im belarussischen Gomel ein. Am Nachmittag bestätigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass auch seine Unterhändler unterwegs seien. Die Gespräche sollen am ukrainisch-weißrussischen Grenzfluss Pripjat stattfinden. Aber in Kiew befürchten viele nur ein weiteres Psychospielchen. Laut Selenskyjs Sprecher hatten die Russen vorher verlangt, die ukrainische Armee solle ihre Waffen niederlegen, die Ukrainer aber auf Gesprächen ohne Vorbedingungen bestanden.