Ukraine-Russland-Verhandlungen: Kreml äußert sich zum möglichen Einsatz von Atomwaffen

Von: Sandra Kathe, Katja Thorwarth, Sonja Thomaser, Stefan Krieger, Lucas Maier

Teilen

Im Ukraine-Krieg gestalten sich Verhandlungen schwer. Die USA und ihre Verbündeten wollen Russland stärker sanktionieren.

Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg* gestalten sich mit Russland* schwierig. Eine Lösung im Ukraine-Konflikt* ist erst einmal nicht in Sicht.

Zu einem Treffen zwischen dem Präsidenten der Ukraine*, Wolodymyr Selenskyj* und Russlands Präsident Wladimir Putin* ist der Kreml bislang nicht bereit.

Diskussionen um die EU-Sanktionen* spalten die Länder. Der Kreml schließt einen Einsatz von Atomwaffen nicht gänzlich aus (siehe Update von Dienstag, 22.03.2022, 21.25 Uhr).

>>> News-Ticker aktualisieren <<<

+++ 22.53 Uhr: Experten aus Militärkreisen zeigten sich seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine immer wieder verwundert über den vermeintlich schleppenden Vormarsch der Truppen von Wladimir Putin. Das Pentagon sprach zuletzt sogar von einem Stocken des russischen Vormarsches.

Jetzt äußerte sich der Kremlsprecher Dmitri Peskow zu den Einschätzungen. Die militärische Operation in der Ukraine würde aus der Sicht von Russland „genau so verlaufen, wie es vorgesehen war“. Weiter sagte der Sprecher, „das militärische Potenzial der Ukraine solle eliminiert werden“. Es sei eines der Hauptziele, so Peskow.

Menschenrechtsorganisationen, westliche Regierungen und die Ukraine werfen Russland immer wieder gezielte Angriffe gegen zivile Ziele vor. Der Sprecher des Kreml beteuerte, dass in der Ukraine „nur militärische Ziele und Objekte ins Visier“ genommen werden würden. Die meisten Vorwürfe können nicht unabhängig überprüft werden. Fakt ist jedoch, dass in Mariupol zuletzt eine Geburtsklinik von Bomben getroffen wurde.

+++ 21.55 Uhr: Emmanuel Macron* setzt seine diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg auch weiterhin fort. Am Dienstag (22.03.2022) habe er mit Wladimir Putin eine Stunde über die Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand verhandelt, heißt es aus dem Élyséepalast. Das Telefonat habe etwa eine Stunde gedauert, wie die dpa schreibt.

Aus Russland heißt es, dass ein „ausführlicher Meinungsaustausch über die Situation um die Ukraine, einschließlich der laufenden Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Vertretern“ fortgeführt worden wäre. Immer wieder, seit Beginn des Krieges, hatte Macron die Gespräche gesucht.

Der französische Präsident bleibe von der Notwendigkeit überzeugt, seine diplomatischen Bemühungen* fortzuführen, auch wenn es bisher keine Einigung gebe, heißt es. Am Dienstag sprach Macron ebenfalls mit Wolodymyr Selenskyj. Der Staatschef stehe an der Seite der Ukraine, wurde aus Frankreich* mitgeteilt. Es die Gespräche bald Erfolg zeigen werden, bleibt wohl abzuwarten.

Krieg in der Ukraine: Kreml äußert sich zum möglichen Einsatz von Atomwaffen

+++ 21.25 Uhr: Der Kreml äußert sich zum möglichen Einsatz von Atomwaffen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Im Interview mit CNN sagte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow über den Einsatz von Atomwaffen Folgendes:

Wenn es also eine existenzielle Bedrohung für unser Land gibt, dann kann sie (die Atombombe) in Übereinstimmung mit unserem Konzept genutzt werden.

Die Gründe für einen Nuklearschlag seien im Konzept für innere Sicherheit nachzulesen, so der Sprecher. Am Dienstag wurde das Interview im US-TV-Sender CNN International ausgestrahlt.

Russland im Krieg gegen die Ukraine: Kommt es zum Einsatz von Atomwaffen? (Archivbild) © Fabian Sommer/DPA

Ukraine-Russland-Verhandlungen: Westen kündigt neue und schärfere Sanktionen an

+++ 19.30 Uhr: Der Westen werde erneut Sanktionen gegen Russland verhängen, heißt es aus den USA*. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater, hat die Bekanntgabe weiterer Sanktionen für Donnerstag (24.03.2022) angekündigt.

Am Donnerstag findet das Gipfeltreffen der Nato und der EU in Brüssel statt, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen wird, wie Sullivan bestätigte. Es gehe um „ein weiteres Sanktionspaket“. Ein wichtiges Element werde es dabei sein, die bestehenden Strafmaßnahmen so zu verschärfen, dass Moskau eine Umgehung der Sanktionen weiter erschwert werde, sagte Sullivan

+++ 19.20 Uhr: Die USA haben erneut die Wichtigkeit diplomatischer Beziehungen betont. Der US-Botschafter in Moskau*, John Sullivan, machte dies in einem Interview mit der Zeitung „Nowaja Gaseta“ deutlich.

Joe Biden* habe nicht die Absicht, Sullivian aus Moskau abzuziehen, zitiert die dpa den US-Angestellten. Zugleich sagte Sullivan: „Nichtsdestotrotz haben wir Anzeichen vonseiten der russischen Führung gesehen, die darauf hindeuten, dass die diplomatischen Beziehungen beendet werden könnten. (...) Das wurde nicht explizit ausgesprochen, aber so eine Drohung klang an.“

USA und Russland: Diplomatie auch während Ukraine-Krieg wichtig

Aus Richtung von Russland hieß es zuletzt, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen „an den Rand des Abbruchs“ geraten seien. Dem US-Botschafter wurde diesbezüglich eine Protestnote übergeben. Hintergrund des russischen Ärgers waren Äußerungen von US-Präsident Biden, der Kremlchef Wladimir Putin im Zusammenhang mit dessen Angriff auf die Ukraine zuerst als „Kriegsverbrecher“ und dann als „mörderischen Diktator“ bezeichnet hatte.

Währenddessen weiten sich die Sanktionen gegen Russland auch in der Wirtschaft aus. Der französische Energieriese Total will beispielsweise bis zum Jahresende kein Erdöl mehr aus Russland kaufen, dass verkündete der Konzern am Dienstag (22.03.2022).

+++ 14.35 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Papst Franziskus als Vermittler im Konflikt mit Russland vorgeschlagen. Selenskyj schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe dem Papst bei einem Telefonat „die schwierige humanitäre Situation und die Blockade von Fluchtkorridoren durch russische Truppen“ in seinem Land geschildert. „Wir würden eine Vermittler-Rolle des Heiligen Stuhls schätzen, um das menschliche Leid zu beenden.“ Zugleich dankte Selenskyj dem Papst für seine „Gebete für die Ukraine und den Frieden“.

Ukraine-Verhandlungen: Moskau sieht keine Fortschritte

+++ 13.00 Uhr: Der Kreml sieht in den Verhandlungen mit der Ukraine bislang nicht die gewünschten Fortschritte. „Ein gewisser Prozess findet statt, aber wir würden uns wünschen, dass er energischer und substanzieller ist“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag. Zum Inhalt der Gespräche mit Kiew wollte er keine Angaben machen, weil dies „den Verhandlungsprozess nur noch weiter behindern würde“.

+++ 12.44 Uhr: Die Frau des ukrainischen Staatschefs, Olena Selenska, hat an die Solidarität der Mütter russischer Soldaten appelliert. „Eure Söhne töten Zivilisten in der Ukraine. [...] Putin hat Euch eine Entschädigung für die Toten versprochen, aber wie lässt sich der Tod eines Kindes entschädigen?“, sagte sie in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien. Die russischen Streitkräfte seien nicht für eine „Spezialoperation“ in die Ukraine gekommen. „Sie sind gekommen, um ein Volk auszulöschen“, betonte sie.

Ihr Mann hat derweil mit dem Papst telefoniert. Der Papst habe Verständnis dafür gezeigt, dass die Ukraine Frieden wolle und sich dafür selbst verteidige, sagte Wolodymyr Selenskyj.

Ukraine-Verhandlungen: Einigung mit Russland auf einmal „relativ einfach“

+++ 11.48 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt, nimmt der französische Autohersteller Renault die Produktion in Moskau wieder auf, wie das Unternehmen am 22. März beschlossen hat. Renault ist Mehrheitseigentümer von AvtoVaz, Russlands größtem Autohersteller, der für die Marke Lada bekannt ist.

Ukraine-Verhandlungen: EU einigt sich auf Ukraine-Hilfen - Deutschland bremst bei Sanktionen gegen Russland

Update vom Dienstag, 22.03.2022, 06.45 Uhr: Die EU-Außen- und Verteidigungsminister haben eine Verdoppelung der Hilfszahlungen für die Ukraine beschlossen - allerdings konnten sie sich nicht auf weitere Sanktionen gegen Russland einigen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte nach den Beratungen am Montag in Brüssel, es gebe eine „politische Vereinbarung“ zur Aufstockung der EU-Hilfen auf eine Milliarde Euro. Er mahnte, dass mögliche neue Russland-Sanktionen „nicht zu untragbaren Kosten für die Mitgliedsstaaten führen“ dürften.

In der EU wird über den Ukraine-Krieg und Sanktionen gegen Russland diskutiert. Hier: Nikos Dendias mit Annalena Baerbock. © Xander Heinl/Imago Images

Borrell hatte sich mit Blick auf den EU-Gipfel am Donnerstag für eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, vor allem im Energiebereich, ausgesprochen. Auch Irland, Litauen und andere Mitgliedsländer sprachen sich dafür aus. Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis warnte vor einer Sanktions-“Müdigkeit“ in der EU und forderte ein Ölembargo gegen Moskau.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj sieht Erfüllung russischer Ultimaten nur „wenn wir nicht mehr sind“

+++ 20.50 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, die Ukraine zerstören zu wollen und kündigte an, keine russischen Ultimaten zur Beendigung des Krieges zu akzeptieren. Das sagte Selenskyj in einem Video, das die Nachrichtenseite Suspilne am Montagabend (21.02.2022) veröffentlicht hat. Moskau wolle etwa die „Übergabe“ der Städte Mariupol, Charkiw und Kiew durch die Ukraine erreichen, sagte Selenskyj. Dem könnten aber „weder die Menschen in Charkiw noch die in Mariupol oder Kiew noch ich, der Präsident“, nachkommen.

Selenskyj mit Kampfansage an Russland: Ukraine-Krieg eint die ukrainische Bevölkerung

Die Bevölkerung der Ukraine sei angesichts des russischen Angriffskriegs „geeint“, betonte Selenskyj. Dies zeige sich vor allem in den bereits von russischen Truppen besetzten Städten wie Melitopol und Berdjansk. Wo russische Soldaten ihre Flagge hissten, „nehmen sie die Leute herunter“, sagte der Präsident. An die Adresse Russlands gerichtet sagte Selenskyj: „Was wollt ihr? Uns alle vernichten.“ Die Ultimaten Moskaus würden nur Wirklichkeit werden, „wenn wir nicht mehr sind“.

+++ 15.15 Uhr: Mehr als dreieinhalb Wochen nach Kriegsbeginn haben Vertreter Russlands und der Ukraine am Montag erneut verhandelt. Das Gespräch der offiziellen Delegationen habe am Vormittag gut anderthalb Stunden gedauert, sagte der Fraktionsvorsitzende der ukrainischen Präsidentenpartei Sluha Narodu (Diener des Volkes), David Arachamija, der Zeitung Ukrajinska Prawda zufolge. Danach seien die Beratungen auf Ebene der Arbeitsgruppen weitergegangen. „Heute arbeiten wir den ganzen Tag über“, sagte Arachamija. Zu Inhalten äußerte sich der Politiker zunächst nicht.

Ukraine-Verhandlungen: Russland will kein Treffen zwischen Selenskyj und Putin

+++ 12.00 Uhr: Der Kreml sieht derzeit weiter keine Voraussetzung für ein Treffen des russischen und des ukrainischen Präsidenten zu Friedensverhandlungen. „Sie haben einfach nichts zum Festklopfen, keine Vereinbarungen, die sie festhalten könnten“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Für ein Treffen müssten „Hausaufgaben“ gemacht und die Ergebnisse der Verhandlungen vereinbart werden, bevor sich der russische Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj treffen könnten. Bisher sei das nicht in Sicht, es brauche mehr Dynamik von ukrainischer Seite, meinte Peskow. „Diejenigen, die können, sollten ihren Einfluss auf Kiew nutzen, um Kiew verhandlungsbereiter, konstruktiver bei diesen Verhandlungen zu machen.“

Am Montag weitere Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland

+++ 10.15 Uhr: Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für Montag (21.03.2022) eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte vereinbart. Schon am Morgen wollten die beiden Teams die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak am späten Sonntagabend (20.03.2022) der Agentur Unian. „Zuletzt haben Arbeitsgruppen beider Seiten intensiv gearbeitet.“ Am vergangenen Montag waren die bisher letzten Friedensgespräche auf höherer Ebene geführt worden.

Ukraine-Verhandlungen: Ukraine zeigt Kompromissbereitschaft

Moskaus Maximalforderungen beinhalten die Neutralität der Ukraine sowie eine Entmilitarisierung des Nachbarlandes. Außerdem fordert Russland die Anerkennung der Krim als russisches Staatsgebiet sowie die Unabhängigkeit der abtrünnigen sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. Die Ukraine hat bisher Kompromissbereitschaft bei den Gesprächen über die Neutralität des Landes signalisiert, fordert aber starke Sicherheitsgarantien des Westens. Zudem besteht Kiew auf territorialer Unversehrtheit.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj mit deutlichen Worten

Update vom Montag, 21.03.2022, 06.25 Uhr: Knapp 25 Tage nach Kriegsbeginn hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die russischen Soldaten auf vermeintlich falsche Vorstellungen vom Verlauf ihrer Invasion hingewiesen. „Sie suchen weiterhin nach den imaginären Nazis, vor denen sie angeblich unsere Leute schützen wollten und sie können noch immer keine Ukrainer finden, die sie mit Blumen empfangen“, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am frühen Montagmorgen.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj hält bei Scheitern der Verhandlungen dritten Weltkrieg für möglich

+++ 16.10 Uhr: Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, äußert sich zu den weiteren Verhandlungen. Er sei bereit zu verhandeln, sagte er gegenüber CNN. „Wenn da auch nur ein Prozent Wahrscheinlichkeit ist, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden, müssen wir diese Chance nutzen“, so Selenskyj. Jeden Tag würde die Ukraine unschuldige Menschen im Krieg verlieren.

Auch wenn Selenskyj die Verhandlungen als notwendig für einen möglichen Frieden und ein Ende des Ukraine-Kriegs sieht, gäbe es doch die Punkte, von denen die Ukraine nicht abrücken werde, so der Präsident gegenüber CNN. Die territoriale Integrität würde außer Frage stehen, so Selenskyj. Die Forderungen Russlands auf einen Blick:

Das will Russland:

- Anerkennung der Krim als Staatsgebiet von Russland

- Anerkennung von Donbas und Luhansk als „unabhängige“ Republiken.

- Neutralität der Ukraine: Also den Ausschluss eines Nato-Beitritts der Ukraine.

Quelle: CNN

Es wird keine Kompromisse in Bezug auf die Souveränität, oder die territoriale Unversehrtheit, der Ukraine geben, so der Präsident der Ukraine. Die Menschen des Landes hätten es der Armee Russlands selbst gezeigt, sie hätten die Soldaten schließlich mit der Waffe in der Hand begrüßt und nicht mit Blumen empfangen.

Ukraine-Verhandlungen: Papst sagt erneut kein Wort gegen Russland

+++ 14.45 Uhr: In seinem all sonntäglichen Angelus-Gebet hat sich Papst Franziskus aus Rom an die internationale Gemeinschaft gewendet. Der 85-jährige Mann verurteilte die Kämpfe und forderte erneut das Ende im Ukraine-Krieg. Vor Tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz, bezeichnete das Oberhaupt der katholischen Kirche den Ukraine-Krieg als „unsinniges Gemetzel, ohne Rechtfertigung“, wie die dpa berichtet.

Ukraine-Verhandlungen: 4128 Menschen aus Mariupol geflohen – „absolute humanitäre Katastrophe“ in Tschernihiw

Update vom Sonntag, 20.03.2022, 11.30 Uhr: Trotz der vermeintlichen Besserung am Verhandlungstisch, geht der Ukraine-Krieg unvermindert weiter. Insgesamt wurden bereits 6600 Menschen aus den Städten Kiew und Mariupol vertrieben, das berichtet afp. Während es 4128 Menschen gelang, über Fluchtkorridore aus Mariupol zu entkommen, gab Russland am Samstag (19.03.2022) bekannt, in die Hafenstadt vorgedrungen zu sein. Bestätigen lässt sich dies derzeit jedoch nicht.

Im Norden der Ukraine schlägt Russland ebenfalls hart zu. In der Stadt Tschernihiw soll es weder Wasser, noch Heizung oder Strom geben. Der Bürgermeister, Wladislaw Atroschenko, schilderte eine „absolute humanitäre Katastrophe“ in einer Fernsehschalte.

Ukraine-Verhandlungen: China soll sich von Russland abwenden

Russland würde mit seinem anhaltenden Beschuss im Ukraine-Krieg humanitäre Hilfslieferungen verunmöglichen, so lautet der Vorwurf von Selenskyj. Das Welternährungsprogramm (WFP) untermauerte die Anschuldigungen gegenüber der afp. Hunderttausende Kinder und Frauen könnten derzeit nicht mit Hilfsgütern versorgt werden, so Jakob Kern, Nothilfe-Koordinator der WFP zu afp. Die Betroffenen würden sich innerhalb den belagerten Städten in der Ukraine befinden, sagte er weiter.

Die Ukraine mahnte vor dem weiter anhaltenden Ukraine-Krieg nun auch China*. Das Land, unter der Führung von Xi Jinping*, solle „die Koalition der zivilisierten Länder unterstützen und die russische Barbarei verurteilen“, das sagte Michailo Podoljak, ein Berater Selenskyjs.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj spricht vom Frieden mit Russland

Erstmeldung vom Sonntag, 20.03.2022, 10.00 Uhr: Kiew – Seit fast einem Monat (24.02.2022) führt Russland einen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Neben den kriegerischen Auseinandersetzungen spielen Verhandlungen eine wichtige Rolle. Im Ukraine-Krieg zeigen sich bei diesen Annäherungen, so das Nachrichtenportal Moscow Times.

Von Anfang an forderte der Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, Gespräche mit Russland ein. Am Samstag (19.03.2022) forderte Selenskyj Russland erneut zu Friedensverhandlungen auf. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Ukraine-Verhandlungen: Ukraine fordert härteres Vorgehen gegen Russland

Im Ukraine-Krieg würden ganze Städte zerstört und die Befehle dazu kämen häufig von Menschen, welche in schönen Städten in der Schweiz oder in Europa leben würden, so Selenskyj laut Reuters. Er appellierte mehrmals an die Schweiz, den Oligarchen aus Russland ihre Privilegien in der Schweiz zu entziehen.

Die Schweiz, welche für ihre neutrale Haltung bekannt ist, hatte die europäischen Sanktionen gegen Einzelpersonen und Körperschaften aus Russland übernommen*. Darunter befindet sich auch die Anordnung, die russischen Vermögen bei Schweizer Banken einzufrieren, so Reuters. Ziel dieser Sanktionen ist es, die Wirtschaft in Russland zu schwächen und so auch der Kriegsmaschinerie den Nährboden zu entziehen. (lm/sto mit dpa/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.