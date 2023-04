Wachablösung in Montenegros

Von: Thomas Roser

Jakov Milatovic, hat die Präsidentenwahl in Montenegro klar gewonnen. © dpa

Das Ende der Ära Djukanovic mit der Wahl von Jakov Milatovic zum Präsidenten bringt den Balkanstaat näher an Europa heran

Ausgelassene Feiern begleiteten in Montenegro das von vielen ersehnte Ende einer langen Ära. Auf den Straßen knallte Feuerwerk, drinnen im Stab des Wahlsiegers die Sektkorken, als der künftige Landesvater Jakov Milatovic das Wort ergriff. „Auf diese Nacht haben wir mehr als 30 Jahre gewartet“, freute sich der 37-jährige Ökonom über die von ihm mit rund 60 Prozent klar gewonnene Stichwahl gegen Dauerregent Milo Djukanovic: „Wir haben uns von der Kriminalität und Korruption verabschiedet. In den nächsten fünf Jahren werden wir Montenegro in die EU führen.“

Ob als einstiges Mitglied im Zentralkomitee des Bunds der Kommunisten, mehrfacher Premier, Präsident oder Chef der von ihm 1991 gegründeten DPS: Über drei Jahrzehnte teilte „Zar Milo“ im Land der Schwarzen Berge die Karten aus. Sein Gang zum Mikro fiel dem Polit-Fossil denn auch sichtlich schwer. Manchmal gewinne man Wahlen, manchmal verliere man sie, sinnierte Djukanovic: „Montenegro hat gewählt. Und diese Wahl respektiere ich.“

Vergebliche Diskreditierungskampagne

Vergeblich hatte er im Wahlkampf den im Westen ausgebildeten Kennedy-Fan Milatovic als Handlanger serbischer und russischer Interessen zu diskreditieren versucht. Einerseits verfügte er seit der Verbannung seiner DPS in die Opposition 2020 nicht mehr über die Geheimdienst- und Polizeiressourcen, um sich ein weiteres „Wahlwunder“ zu sichern. Andererseits ging der Schuss eines von ihm organisierten Unterstützerchors, der von bosnischen und kroatischen Regierenden bis zu serbischen Bürgerrechtlern reichte, nach hinten los: Auch die Empörung über die Schmutzkampagne trieb so viele Wahlberechtigte wie selten zuvor an die Urnen.

Er werde Djukanovic „in Rente schicken“, hatte Milatovic versprochen. Doch tatsächlich droht dem noch amtierenden Präsidenten nach dem Verlust seiner Immunität statt einer geruhsamen Frührente die Anklagebank: Kroatiens hinter Gitter gewanderter Ex-Premier Ivo Sanader und Rumäniens einstiger Sozialistenchef Liviu Dragnea müssen dem steinreichen Djukanovic eine Warnung sein.

Nagelprobe im Parlament

„Ende für einen Neuanfang“ titelte die Zeitung „Vijesti“ am Montag hoffnungsfroh. Doch ob Montenegro neben Aufbruch auch ein entschlossenerer Kampf gegen die Drogenclans und das Organisierte Verbrechen gelingt, dürfte von der Parlamentswahl im Juni abhängen.

Die von Milatovic mitbegründete Bewegung „Europa Jetzt“ zieht gestärkt, Djukanovics DPS geschwächt in den Stimmenstreit. Doch das Zweckbündnis, das Milatovic vor der Stichwahl unterstützte, ist keineswegs homogen: Nur wenn der Anti-Djukanovic-Front die Bildung einer sicheren Koalition gelingt, kommt in Montenegro der EU-Beitritt wirklich in Sicht.