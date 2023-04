Montenegro: Populärer Ersatzmann Milatovic vor Wahlsieg

Westbalkan

Von Thomas Roser schließen

Der frühere Wirtschaftsminister könnte nach der Stichwahl ums Präsidentenamt den Amtsinhaber Djukanovic ablösen.

Ein im letzten Moment nominierter Kandidat könnte im Adriastaat Montenegro das Ende einer langen Ära einläuten: Laut einer ersten am Sonntagabend veröffentlichten Hochrechnung lag der frühere Wirtschaftsminister Jakov Milatovic bei der Stichwahl um das Präsidentenamt mit 60,2 Prozent klar vor dem umstrittenen Dauerregenten Milo Djukanovic (39,8 Prozent).

Er werde Djukanovic „in die Rente schicken“, hatte der 37-jährige Milatovic bereits nach dem ersten Wahlgang vor zwei Wochen selbstbewusst getönt. Tatsächlich steht der Adria-Staat vor einer Zeitenwende. Ob als Premier, Chef der DPS oder zuletzt als Präsident: Fast 35 Jahre lang hatte „Zar Milo“ die Geschicke im Land bestimmt.

Der politische Späteinsteiger Milatovic gilt im Westen als weitgehend unbeschriebenes Blatt. Er war unter anderem bei Montenegros Nationalbank, der Deutschen Bank und der Europäischen Entwicklungsbank in Bukarest beschäftigt. Als Djukanovics DPS 2020 erstmals in die Opposition musste, holte der damalige Premier Zdravko Krivokapic den parteilosen Banker als Wirtschaftsminister in sein Technokratenkabinett.

Die Koalition strauchelte im Frühjahr 2022 vorzeitig. Milatovic erlebte aber mit der gemeinsam mit dem damaligen Finanzminister Milojko Spajic entworfenen Steuerreform einen Popularitätsschub: Durch gekürzte Sozialabgaben stiegen die Netto-Durchschnittslöhne fast um ein Drittel. Kritiker warfen ihm vor, dass die Folgen der Unterfinanzierung der Sozialversicherungen letztendlich der Staat tragen müsse.

Doch als die beiden Ex-Minister 2022 die Bewegung „Europa jetzt“ (ES) gründeten, eroberte diese bei den Kommunalwahlen auf Anhieb das Rathaus der Hauptstadt Podgorica. Ursprünglich hatte die ES ihren Parteichef Spajic als Präsidentschaftskandidat nominiert. Erst als dieser über einen serbischen Zweitpass strauchelte, sprang Milatovic als Reservekandidat ein.