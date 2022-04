Mona Neubaur: Eine Bayerin als Ministerpräsidentin von NRW?

Von: Nail Akkoyun

Am 15. Mai 2022 tritt Mona Neubaur als Grünen-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an.

Frankfurt – Mona Neubaur ist eine Pädagogin, Politikerin und seit 2014 NRW-Landesvorsitzende der Grünen. Bei der Landtagswahl Nordrhein-Westfalen wird Neubaur als eine der Spitzenkandidat:innen ihrer Partei antreten. Von 2010 bis 2014 war sie Geschäftsführerin der parteinahen Heinrich-Böll-Stiftung NRW.

Name Mona Neubaur Geburtsdaten 1. Juli 1977 in Pöttmes (Bayern) Partei Die Grünen Beruf Grüne-Landesvorsitzende (NRW)

Geboren wurde Mona Neubaur am 1. Juli 1977 in Pöttmes (Bayern). Die ersten 19 Jahre ihres Lebens verbrachte sie im ländlichen Bayern, anschließend zog sie nach Düsseldorf, wo sie bis heute lebt. In Düsseldorf studierte Neubaur an der Heinrich-Heine-Universität, 2003 erlangte sie den Abschluss als Diplom-Pädagogin in den Studienfächern Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie.

Nordrhein-Westfalen: Mona Neubaur will auf Umweltpolitik und Klimaschutz setzen

Den Grünen trat Mona Neubaur im Jahr 1999 bei, 2017 wurde sie zur Sprecherin für den Kreisverband Düsseldorf gewählt. 2014 wählten die Grünen sie zur Nachfolgerin von Monika Düker und damit zur neuen Landesvorsitzenden in NRW. Am 28. Oktober 2021 wurde bekannt, dass Neubaur als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl 2022 in Nordrhein-Westfalen für ihre Partei antreten wird.

Grünen-Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen: Mona Neubaur. (Archivfoto) © Imago

Als Schwerpunkte nennt Neubaur die Themen Umwelt-, Energie- und Verkehrspolitik sowie Klimaschutz und Demokratie. In ihrer Zeit als Düsseldorfer Kommunalpolitikerin setzte sie sich erfolgreich als Teil des Aktionsbündnis „Sauberer Strom am Rhein“ für einen Wechsel von Kohle- auf unter anderem Gasstrom in einem Teil des Kraftwerks Lausward im Hafengebiet eingesetzt.

Über das Privatleben von Mona Neubaur ist nicht viel bekannt. Laut ihrer Website verbringt sie ihre Freizeit gerne im Stadion des Fußballvereins Fortuna Düsseldorf. Zudem ist DLRG-Fördermitglied und gehört weiterhin der Mitgliederversammlung der Heinrich-Böll-Stiftung an. (nak)