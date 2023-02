Steht Russland-Invasion in Moldau bevor? Airline stampft Flüge ein – zu „hohes Risiko“

Von: Fabian Müller

Wegen des anhaltenden Konflikts Moldaus mit Russland fliegt die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air den Flughafen der Hauptstadt Chisinau vorerst nicht mehr an.

Chisinau/Budapest – Die ungarische Fluglinie Wizz Air meidet nach moldauischen Angaben aus Sicherheitsgründen ab 14. März den Flughafen der Hauptstadt Chisinau. Die Zivilluftfahrtbehörde in Chisinau teilte am Montag mit, man sei von der Fluggesellschaft per Mail informiert worden. Man bedauere die Entscheidung von Wizz Air. Die Republik Moldau tue alles, um die Sicherheit in ihrem Luftraum zu gewährleisten.

„Aufgrund der jüngsten Entwicklungen und des hohen, wenn auch nicht unmittelbar drohenden Risikos im Luftraum des Landes hat Wizz Air die schwierige, aber verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, alle Flüge nach Chisinau ab dem 14. März einzustellen“, teilte die Billigfluggesellschaft in einer Erklärung mit.

Konflikt mit Russland spitzt sich zu: Fluggesellschaft fliegt Moldau nicht mehr an

Hintergrund sind wachsende Befürchtungen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch auf das benachbarte Moldau übergreifen könnte. In dem von Moldau abgespaltenen Gebiet Transnistrien stehen russische Soldaten. Russland hatte vergangene Woche behauptet, die Ukraine wolle dieses kleine Truppenkontingent angreifen.

Der Flughafen in Moldaus Hauptstadt Chisinau. © IMAGO/Vudi Xhymshiti

Anfang des Monats wurde eine russische Rakete über dem moldauischen Luftraum abgefeuert. Die pro-europäische Republik, die zwischen Rumänien und der Ukraine liegt, befürchtet, dass sie in den Ukraine-Krieg verwickelt werden könnte. Moldaus Außenminister Nicu Popescu erklärte am 22. Februar, sein Land sei auf ein „ganzes Spektrum von Bedrohungen“ vorbereitet. Moldaus Präsidentin Maia Sandu hatte Anfang des Monats behauptet, Russland versuche ihre Regierung zu stürzen und den Beitritt des kleinen osteuropäischen Landes zur Europäischen Union zu verhindern.

Plant Russland einen Staatsstreich in der Ex-Sowjetrepublik?

Weil Chisinau als Flugziel ausfällt, will die Billigfluglinie Wizz Air Medienberichten zufolge mehr Flüge aus der grenznahen rumänischen Stadt Iasy anbieten. Wizz Air fliegt viele Städte in Zentral- und Südosteuropa an. Solange in der Ukraine wegen des Krieges jeglicher Flugverkehr ausfallen muss, ist Chisinau für Ukrainer einer der nächst gelegenen Flughäfen. (fmü/dpa)