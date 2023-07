Mögliche Angst vor Drohnenangriffen: Russland bereitet sich auf Parade am 30. Juli vor

Mit einer Marine-Parade am 30. Juli will Russland Stärke demonstrieren. Doch Fachleute berichten von vermeintlichen Störsendern auf einem Kriegsschiff vor St. Petersburg.

Sankt Petersburg – Auch im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs findet in der russischen Ostsee-Metropole Sankt Petersburg eine Parade zum „Tag der Marine“ am letzten Sonntag im Juli statt. Die Vorbereitungen auf die Traditionsveranstaltungen laufen seit Tagen. Doch nachdem der britische Geheimdienst bereits darüber berichtet hat, dass aufgrund angeblicher Sicherheitsbedenken ein wichtiger Teil der Flotte fehlen könnte, haben Fachleute nun auch Fotohinweise darauf entdeckt, dass Russland an seinem nationalen Feiertag sogar Angriffe befürchten könnte.

So berichtet etwa die US-Zeitschrift Newsweek über einen Tweet des unabhängigen britischen Marine-Experten H. I. Sutton, der ein Foto teilte, auf dem eine russische Marine-Korvette der Karakurt-Klasse zu sehen ist. Das Foto ist seinen Angaben zufolge am 14. Juli aufgenommen worden und zeigt mehrere merkwürdige Aufbauten an Bord des Schiffs, die auf den ersten Blick aussähen wie große Lautsprecher. Tatsächlich handle es sich den Angaben des Experten zufolge jedoch um Elemente, die klar dem Störsendersystem „Pole-21“ zuzuordnen seien, schreibt Sutton. Das Bildmaterial stamme aus sozialen Medien.

Russlands Machthaber Wladimir Putin nimmt am 31. Juli 2022 am „Tag der Marine“ in Sankt Petersburg teil. (Archivfoto) © Alexey Danichev/AFP

„Tag der Marine“ in Russland: Mögliche Sicherheitsbedenken beeinflussen Marineparade

Laut Sutton lässt das darauf schließen, dass die russische Staatsführung und ihr Militär am Tag der Marineparade mit der Möglichkeit eines Drohnenangriffs rechnen, wie es etwa Ende Mai einen Angriff auf Moskau gegeben hatte. Bei der jährlich stattfindenden Parade nehmen neben zahlreichen Marinesoldaten auch ranghohe Militärs und im Regelfall auch der russische Machthaber Wladimir Putin teil. Der war auch im vergangenen Jahr zum „Tag der Marine“ in seine Heimatstadt Sankt Petersburg gekommen, während er sich seit Kriegsbeginn eher selten in der Öffentlichkeit zeigt.

Doch nicht nur mutmaßliche Störsender sprechen für die Befürchtung eines Angriffs auf die Ostsee-Stadt. So berichtete vergangene Woche auch der britische Geheimdienst in seinem täglichen Briefing zum Verlauf des Ukraine-Kriegs, dass auch das angekündigte Fernbleiben der Atom-U-Boote der russischen Nordflotte auch ein Zeichen für Sicherheitsbedenken sein könnte. So bestehe eine „realistische Möglichkeit“, dass interne Sorgen nach der Meuterei der Privatarmee Wagner zu der Entscheidung beigetragen hätten, die kurz zuvor von russischen Staatsmedien verkündet worden war.

Militärparade zum „Tag der Marine“: Atom-U-Boote bleiben erstmals seit 2017 fern

Seit der ersten Durchführung der Marineparade in ihrem heutigen Format im Jahr 2017 waren die Atom-U-Boote, die als eins der Aushängeschilder der russischen Marine gelten, jährlich bei der Veranstaltung vorgeführt worden. Als wahrscheinliche Begründung des Fernbleibens sieht der britische Geheimdienst auch mögliche Wartungspläne sowie die Verfügbarkeit der Schiffe für Betrieb und Schulung.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor. (saka mit dpa)