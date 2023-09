Mobilmachen gegen die IAA in München

Klimaschutz

Von Maximilian Arnhold

Klimabewegte wollen den Ablauf der IAA in München massiv stören. In einem Park zwischen BMW-Werk und Innenstadt haben sie ein Protestlager eingerichtet.

Ein kühler Luftzug weht von den Bäumen her, am Parkeingang liegt ein umgeworfenes Plakat der „Freien Wähler“. Es ist ein Ort mit Symbolkraft, den sich die Aktivistinnen und Aktivisten für ihr Basislager ausgesucht haben. Wie eine Oase liegt der Münchner Luitpoldpark zwischen BMW-Werk und der laut Klimabewegten „zum Autohaus umfunktionierten“ Münchner Innenstadt. In dieser Woche wird er zum Ort des Widerstands gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner – die Automobilindustrie mit ihrem Drang, immer mehr (E-)Autos unter die Leute zu bringen. Vom 5. bis 10. September findet im Münchner Luitpoldpark ein „Mobilitätswende-Camp“ statt – parallel zur IAA Mobility, der laut dem ausrichtenden Verband der Automobilindustrie (VDA) größten Mobilitätsmesse der Welt. Mehrere linke Aktionsbündnisse rufen gemeinsam zum Protest dagegen auf.

Dreizehn Autokilometer vom Park entfernt liegt die Messe, gegen die sich der Zorn richtet. Fast 750 Aussteller preisen auf der IAA ihre neuesten Errungenschaften an. Die Stichworte heißen: Digitalisierung, Elektromotor und E-Fuels. Eine ganze Branche macht sich auf in die erneuerbare Zukunft, so scheint es.

„Mitten in der Klimakrise läuft die Verkaufsshow der Autoindustrie auf Hochtouren“

Im Camp glauben die Aktivist:innen den Versprechen der IAA kein Wort. „Mitten in der Klimakrise läuft die Verkaufsshow der Autoindustrie auf Hochtouren“, kritisiert Luise Weil von der Gruppe „Sand im Getriebe“. Nach einem weiteren Extremjahr mit Bränden, Dürren und Überschwemmungen sei keine Zeit mehr für Weiter-so und den zur Schau gestellten Luxus. „Die IAA steht dafür, dass Konzerne weiterhin auf Kosten von Menschenrechten und effektivem Klimaschutz Profite machen dürfen“, sagt Lisa Poettinger, zuständig für die Demo-Organisation.

Im Luitpoldpark stehen der IAA rund drei Dutzend Zelte auf grüner Wiese gegenüber. Eingerahmt von schattenspendenden Bäumen sollen laut Veranstalter:innen bis zu 1500 Menschen dort campieren können, auch wenn davon am Dienstagmorgen noch wenig zu sehen ist.

Ein Rundgang zeigt: Es gibt eine vegane Essensversorgung und Dixi-Toiletten. Vor allem aber gibt es in mehreren Hauptzelten Vorträge und Workshops rund um Verkehrswende und Klimagerechtigkeit. Im „Deaf Space“ werden alle Vorträge in Gebärdensprache gehalten.

Über alledem weht „Luft zum Atmen“ als Banner auf einem großen Zirkuszelt. Darunter steht geschrieben: „Für eine antikapitalistische Mobilitätswende“. Was bedeutet das? „Die IAA steht für ein System, in dem einige reiche Eigentümer:innen entscheiden, einzig nach ihren Profiten zu produzieren“, erklärt Mira Klein von „Smash IAA“. Der Staat unterstütze die Autokonzerne dabei durch Subventionen – doch für eine klimagerechte und soziale Zukunft könne man sich nicht auf leere Worte von Firmenchefs und Politik verlassen.

„Wir werden uns mit kreativen Aktionen zur Wehr setzen und zeigen, dass eine andere Welt möglich ist“, kündigt Klein an. Es wird klar: Für die Aktivist:innen kann Verkehrswende nur gegen die Interessen der Autoindustrie gelingen. München muss sich auf unruhige Tage einstellen.

Greenpeace versenkt drei Karossen im See der Messe

Einen Vorgeschmack gibt es am Montagvormittag am Münchner Olympiapark. Mehrere Aktivist:innen von „Extinction Rebellion“ seilen sich von einer vielbefahrenen Ringstraße ab, der Verkehr staut sich auf beiden Fahrbahnen. Die Aktion ist angemeldet, einige Autofahrende quittieren sie mit Hupen und Mittelfinger. Auch dies ist ein Ort mit Symbolcharakter: Die Brücke liegt direkt gegenüber der BMW-Besucherwelt – und ist ein Zubringer zum Messegelände im Westen der Stadt. Ebenda versenken Greenpeace-Aktivist:innen medienwirksam drei Auto-Karossen im Messesee.

Doch nicht nur auf dem Messegelände findet die IAA statt. Für besondere Kritik unter Klimaaktiven sorgt die Tatsache, dass auch die Innenstadt von München von den Automobilherstellern zur Ausstellung genutzt wird. Der öffentliche Raum verkomme zur Werbefläche, bemängelt Lou Schmitz von der Münchner Gruppe „No Future for IAA“. Es sei absurd, dass Fahrradfahrer:innen weite Umwege in Kauf nehmen müssten, während Autopodeste die Hauptplätze in Beschlag nehmen. All dies sei Ausdruck eines Systems, das das Auto über die Bedürfnisse von Menschen stellt.

Es geht ums Geld Kurz vor dem globalen Klimastreik am 15. September, zu dem in über 100 deutschen Städten demonstriert werden soll, fordert Aktivistin Luisa Neubauer die Umsetzung des im Ampel-Koalitionsvertrag vereinbarten Klimageldes als sozialen Ausgleich für steigende CO2-Preise. „Damit der Klimaschutz (...) sozial wirken kann“, sagte sie bei einer Pressekonferenz von Fridays for Future am Dienstag in Berlin. Fehlende soziale Akzeptanz sei die größte Gefahr für den Klimaschutz, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, bei der gemeinsamen Pressekonferenz. dpa

Der VDA hält dagegen, man wolle so die „Mobilität von morgen“ in der Stadt erlebbar machen – kostenlos und zugänglich für alle. Besuchende könnten auf Teststrecken alles vom Automobil, E-Scooter bis hin zum E-Bike testen. Allein: Die Aktivist:innen glauben es wieder nicht.

Bemüht sich die Autoindustrie mit der E-Mobilität nicht redlich darum, endlich eine nachhaltige Wende einzuleiten? „Das Problem ist der Individualverkehr“, erläutert Luise Weil (Sand im Getriebe). „Wir müssen weg davon, im Minipanzer durch die Stadt zu fahren.“ Auch E-Mobilität bedeute weiterhin Ausbeutung im globalen Süden, es ginge nach wie vor darum, so schnell und so viele Autos wie möglich zu produzieren. „Das ist mit einer klimafreundlichen Gesellschaft nicht vereinbar.“

Einer, der das weiß wie kein zweiter im Camp, ist der chilenische Aktivist Juan Donoso. „Durch die Produktion von Elektroautos werden große Mengen an Rohstoffen wie Kobalt, Kupfer und Lithium verbraucht“, sagt er. Die Atacama-Wüste in seiner Heimat sei eine der größten Lithiumquellen der Welt, 80 Prozent des Abbaus gelangten von dort in die EU. Durch den Abbau komme es „zu Wasserknappheit, was das Leben der Leute und ihre Ernten erheblich beeinträchtigt“, klagt Donoso. Er fordert – ebenso wie alle im Camp vertretenen Organisation – eine Mobilität, die frei von Profitinteressen ist.

Wie wäre eine Mobilität, die nicht Profiten dienst, fragt eine Aktivistin

Für Belustigung unter den Aktivist:innen sorgt die Frage, ob sie denn das Auto abschaffen wollen. Demo-Organisatorin Lisa Poettinger verneint: Sie käme vom Dorf und sei in ihrem Leben viel Auto gefahren, weil die Alternativen fehlten. Man sei sich bewusst, dass Autos weiterhin gebraucht würden, erzählen auch andere. Niemand wolle einzelne Autofahrerinnen oder -fahrer als Schuldige darstellen. „Aber wir brauchen nicht noch mehr private Autos, sondern Fahrradspuren, Straßenbahnen, S-Bahnen, Überlandbusse und alles, was auch außerhalb der Mobilität Menschen statt Profiten dient“, meint Aktivistin Weil. Dafür brauche es „keine neuen Technologien, sondern nur politischen Willen“.

+ In München nehmen Autos dieser Tage noch mehr Platz ein als sonst – hier ein Porsche-Modell auf dem Wittelsbacherplatz. © dpa

Auffällig ist, wer nicht mit auf der Wiese sitzt: Die „Letzte Generation“ ist kein Teil der mitwirkenden Klima-Gruppen. Sie hat München schon seit einiger Zeit zur Hochburg ihrer Proteste erklärt und will mit eigenen Aktionen zur IAA Aufmerksamkeit erzeugen. Das Mobilitätswende-Camp will das Vorgehen der umstrittenen „Klima-Kleber“ dann auch nicht bewerten, man teile aber die gemeinsamen Ziele einer Verkehrswende, heißt es schmallippig.

Bleibt noch die Frage, ob die auch bei den Menschen ankommt. Fahrt mit der U-Bahn vom Mobilitätscamp zur Messe, Dauer: knapp 40 Minuten. „In München in der Innenstadt bringt dir ein Auto eh nix. Dauert überall lang hin, und ein Parkplatz ist sauteuer“, unterhalten sich zwei junge Männer in besagter U-Bahn. Der Autoverkehr stößt in München nicht nur auf Gegenliebe. Im trubeligen Messegeschehen bemerkt man davon freilich nichts. Vor Claims wie „Sustainable Technology for Future“ – nachhaltige Technologie für die Zukunft – steht der Absatz im Vordergrund. Die Klimaaktivist:innen bezeichnen die IAA deshalb auch als „Greenwashing-Veranstaltung“.

Für Sonntag, den 10. September, kündigen die verschiedenen Gruppen eine Demonstration unter dem Motto “#BlockIAA!“ an, zu der auch „Fridays for Future“ aufruft. Die Gruppen rechnen aber mit weniger Zulauf als in den Vorjahren. Sprecherin Luc Ouali vom Camp begründet das mit Auseinandersetzungen, die es 2021 mit der Polizei gegeben habe. Angesichts der „Prügelorgien“ sei vielen Menschen das Demonstrieren vergangen. Darüber hinaus habe es vor zwei Jahren eine breitere gesellschaftliche Debatte darüber gegeben, ob die IAA noch zeitgemäß sei.

Gleichwohl dürfte die IAA auch diesmal viele Menschen anlocken. Als die Messe 2021 erstmals von Frankfurt nach München zog, campierte die Klimabewegung noch auf der Theresienwiese. Diesmal ist die aufgrund des nahenden Oktoberfests (Beginn: 15. September) blockiert. Nun dient das Protestcamp im Luitpoldpark als Sammelbecken für aus ganz Deutschland angereiste Aktivist:innen. Von hier aus werden sie ihrem Ärger Luft machen.